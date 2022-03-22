Bebeklerde sık rastlanan 7 göz sorunu

Aşağıdaki göz problemlerinde de bebeğinizi beklemeden göz doktoruna götürmeyi ihmal etmeyin:

Gözlerde çapaklanma, kızarma

Bebeklerde yaygın bir problem olan çapaklanma ve kızarma çoğu kez gözlerin mikrop kapması (bakteriyel konjonktivit) nedeniyle olur. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte sık görülür. Tedaviyle 1 hafta 10 günde geçer. Tedavide antibiyotikli damla, jel ve pomadlar kullanılır.

Gözde devamlı bir yaşarma

Bebeğinizin gözünde devamlı yaşarma olması, gözyaşı kanal tıkanıklığını gösterir. Bebeklerde sık görülen bir durumdur. Tedavisi için burun kökü bölgesine günde 4 sefer masaj uygulanması gerekir. Masajla ilk 1 yılda tıkanıklık kendiliğinden açılmazsa, “sondalama (probing)” denen teknikle anestezi altında kanal ağzı açılır.

Gözde içe veya dışa kayma

Bu durum gerçek bir kayma (şaşılık) olabileceği gibi, yalancı bir kayma da olabilir. Bebeklerde burun kökü basık olup, göz kapaklarının iç kısımlarında bir cilt katlantısı olabilir; bu görünümün doğurduğu göz kayması izlenimine “yalancı kayma” denir. Eğer bebeğinizde gerçek bir göz kayması varsa; tedavisi gözlükler ve/veya ameliyatla gerçekleştirilir. Yalancı kayma görünümü ise yaş büyüdükçe burun kökü yükseleceğinden kendiliğinden azalır.

Gözlerde kaşıntı, akıntı

Gözlerde kaşıntı ve uzayan salgının nedeni alerjik konjonktivit olabilir. Alerjik konjonktivitin tedavisinde antialerjik göz damlaları kulanılır.

Göz bebeğinde beyaz renkli görünüm

Göz bebeğinin siyah değil de, beyaz renkte olmasına “lökokori” adı verilir. Lökokorinin en sık nedenleri arasında doğumsal katarakt (lensin şeffaflığını yitirmesi) ve retina (gözün ağ tabakası) problemleri yer alır. Eğer bebeğinizin göz bebeğinin beyaz renkte olduğunu fark ederseniz, vakit kaybetmeden göz doktoruna başvurmalısınız.

Göz kapağında düşüklük

Göz kapağının düşüklüğüne “pitozis” adını veriyoruz. Pitozisin tek tedavisi ameliyattır. Eğer göz kapağı, göz bebeğini örtecek kadar düşükse; ameliyat hemen gerçekleştirilir. Eğer göz kapağı düşüklüğü göz bebeğini örtecek seviyede değilse, ameliyatın aciliyeti yoktur.

Göz kapaklarında şişkinlik

Bebeklerin göz kapaklarında çeşitli kistler ve kapak kitlelerine rastlanabilir. Kitlenin tipine göre bazen sadece takip, bazen kitle içine çeşitli maddelerin injeksiyonu, bazen de kitlenin operasyonla alınması gerekebilir.