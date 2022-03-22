Bebeklerde sık rastlanan 7 göz sorunu
Bebeklere 4-6 hafta arasında göz bebekleri damla ile genişletilerek “kırmızı refle testi” yapılmalıdır. Bu test çocuk doktoru ya da göz doktoru tarafından yapılabilir. Kırmızı refle testi normalse, bebeğin 1 yaşında ve 3 yaşında rutin göz muayenesi göz doktoru tarafından gerçekleştirilir. Ama kırmızı refle testi bozuksa, göz doktoru tarafından acil göz muayenesi ve altta yatan nedene göre tedavi gerekir.
Aşağıdaki göz problemlerinde de bebeğinizi beklemeden göz doktoruna götürmeyi ihmal etmeyin:
Gözlerde çapaklanma, kızarma
Bebeklerde yaygın bir problem olan çapaklanma ve kızarma çoğu kez gözlerin mikrop kapması (bakteriyel konjonktivit) nedeniyle olur. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte sık görülür. Tedaviyle 1 hafta 10 günde geçer. Tedavide antibiyotikli damla, jel ve pomadlar kullanılır.
Gözde devamlı bir yaşarma
Bebeğinizin gözünde devamlı yaşarma olması, gözyaşı kanal tıkanıklığını gösterir. Bebeklerde sık görülen bir durumdur. Tedavisi için burun kökü bölgesine günde 4 sefer masaj uygulanması gerekir. Masajla ilk 1 yılda tıkanıklık kendiliğinden açılmazsa, “sondalama (probing)” denen teknikle anestezi altında kanal ağzı açılır.
Gözde içe veya dışa kayma
Bu durum gerçek bir kayma (şaşılık) olabileceği gibi, yalancı bir kayma da olabilir. Bebeklerde burun kökü basık olup, göz kapaklarının iç kısımlarında bir cilt katlantısı olabilir; bu görünümün doğurduğu göz kayması izlenimine “yalancı kayma” denir. Eğer bebeğinizde gerçek bir göz kayması varsa; tedavisi gözlükler ve/veya ameliyatla gerçekleştirilir. Yalancı kayma görünümü ise yaş büyüdükçe burun kökü yükseleceğinden kendiliğinden azalır.
Gözlerde kaşıntı, akıntı
Gözlerde kaşıntı ve uzayan salgının nedeni alerjik konjonktivit olabilir. Alerjik konjonktivitin tedavisinde antialerjik göz damlaları kulanılır.
Göz bebeğinde beyaz renkli görünüm
Göz bebeğinin siyah değil de, beyaz renkte olmasına “lökokori” adı verilir. Lökokorinin en sık nedenleri arasında doğumsal katarakt (lensin şeffaflığını yitirmesi) ve retina (gözün ağ tabakası) problemleri yer alır. Eğer bebeğinizin göz bebeğinin beyaz renkte olduğunu fark ederseniz, vakit kaybetmeden göz doktoruna başvurmalısınız.
Göz kapağında düşüklük
Göz kapağının düşüklüğüne “pitozis” adını veriyoruz. Pitozisin tek tedavisi ameliyattır. Eğer göz kapağı, göz bebeğini örtecek kadar düşükse; ameliyat hemen gerçekleştirilir. Eğer göz kapağı düşüklüğü göz bebeğini örtecek seviyede değilse, ameliyatın aciliyeti yoktur.
Göz kapaklarında şişkinlik
Bebeklerin göz kapaklarında çeşitli kistler ve kapak kitlelerine rastlanabilir. Kitlenin tipine göre bazen sadece takip, bazen kitle içine çeşitli maddelerin injeksiyonu, bazen de kitlenin operasyonla alınması gerekebilir.