Adet döngüsü ve menopoz kadın göz sağlığını etkiliyor

Menopozdan sonra kadınlarda katarakt gelişim riski aynı yaştaki erkeklere göre daha fazla… Menopoz sonrası östrojen kullanımı, katarakt riskini azaltıyor. Menopoz öncesi dönemde ise östrojen, lensin iyonik yapısını ve su dengesini korumasını sağlıyor.

Hormonlar gözün şeffaf tabaka (kornea) kalınlığını değiştiriyor



Adet döneminin 15. ve 16. günlerinde kornea kalınlığı %5-6 oranında artıyor. Hamilelikte de her 3 aylık dönemde korneada %3’lük bir kalınlık artışı oluyor. Bu yüzden gebelik boyunca gözlüklerden kurtulmak için lazer işlemi yapılamıyor.



Adet döngüsü boyunca kornea hassasiyeti de değişiklik gösteriyor. Adet öncesinde kornea daha az hassas oluyor. Bu yüzden, adetten önceki dönemde kontakt lens kullanımı daha rahat oluyor.

Gebelik sırasında miyopi artıyor

Gebelik sırasında kornea kalınlığı ve lens eğriliğindeki değişime bağlı olarak miyopi artabiliyor. Genellikle doğum sonrası göz dereceleri eski haline dönüyor.

Ayrıca gözyaşı bezindeki değişimlerden ötürü, gebelik sırasında göz kuruluğu izlenebiliyor. Göz kuruluğu, gebelik boyunca kontakt lens kullanımını konforsuzlaştırabiliyor ve lens yerine gözlük kullanmak daha rahat olabiliyor.



Menopozdan sonra göz kuruluğu artıyor



Menopoz sonrası göz kuruluğu, hormon desteğinin kaybından kaynaklanıyor çok yaygın izleniyor. Göz yaşı üretimi prolaktin ve cinsiyet hormonlarınca kontrol ediliyor. Menopozdan sonra gözlerde yanma, batma, kızarma gibi şikayetlere yol açan kuruluk; hormon destek tedavisi ile azalıyor. Göz kuruluğu için suni gözyaşı damlaları ve göz yaşı salgısını artırıcı damlalar kullanılıyor.

Hatırlatmalar



-Gözlüklerinizden kurtulmak için lazer olmayı düşünüyorsanız ve gebelik durumunuz varsa bunu mutlaka göz doktorunuza söyleyin. Çünkü gebelik boyunca lazer yapılmamalıdır.



-Menopoz sonrası dönemde göz kuruluğu şikayeti hormon replasman tedavisi ile azalır.



-Adet sonrası dönemde kontakt lens toleransı düşer. Bu dönemde lenslerinizle birlikte daha bol suni göz yaşı damlası kullanın.