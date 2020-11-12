A’dan Z’ye göz lazer ameliyatları

Göz bozuklukları 1990’ların başından beri lazerle tedavi ediliyor. Günümüzde en yaygın uygulanan lazer yönteminin adı femtoLASIK… Bu yöntemin iLASIK denen “kişiye özel” uygulaması da mevcut…

Gözlerimiz de parmak izimiz gibi eşsiz ve her birimizin göz haritası farklı

iLASIK sistemi, gözün 3 boyutlu haritasını çıkarıyor. Bu ölçüm gözlük ve kontakt lensler için kullanılan ölçümlerden 25 kez daha hassas. Kişiye özel iLASIK yöntemi; miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi standart göz kusurlarının yanı sıra, her gözde farklı olan ve “aberrasyon” denen küçük kusurları da düzeltiyor.

Kimler lazer olabilir?

Öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmak ve numaraların artışının durmuş olması gerekiyor. Ayrıca gözün lazer uyguladığımız şeffaf tabakası olan korneanın yeterli kalınlıkta olması ve şeklinin düzgün olması gerekiyor. Her göz derecesine lazer uygulayamıyoruz. FemtoLASIK yapılabilmesi için miyopinin 8-10 derece, hipermetropinin 4-5 derece ve astigmatizmanın ise 5-6 derecenin altında olması gerekiyor.

Kimler lazer olamaz?

Gebelik ve emzirme döneminde lazer uygulanmıyor. Ayrıca şeker hastalığı kontrol altında olmayanlara, romatizma hastalarına, ciddi göz kuruluğu olanlara ve kataraktı olanlara lazer uygulanmıyor. Lazer uyguladığımız şeffaf göz tabakasının (korneanın) normalden ince ve sivri olduğu “keratokonus” hastalarına da lazer uygulanmıyor.

Lazer ne kadar sürüyor?

FemtoLASIK ile uzak görüş tedavisi, iki göz için toplam 15 dakika sürüyor. İşlem uyuşturucu damla ile yapılıyor. Her 2 göz aynı seansta tedavi ediliyor.

Lazer işlemi ağrılı mı?

Uyuşturucu damla sayesinde femtoLASIK işlemi sırasında ağrı hissedilmiyor. Ancak işlem sırasında dokunma ve baskı hissi devam ediyor. İşlemden sonra uyuşturucu damlanın etkisi geçince 3-4 saat boyunca gözlerde ağrı, yanma, batma, yaşarma, ışık hassasiyeti ve bulanık görme oluyor. Üç-dört saatten sonra ağrı geçiyor, gözler rahatlıyor ve görüş netleşmeye başlıyor.

Lazer yüzünden körlük olur mu?

Lazer yaklaşık 40 yıldır uygulanmaktadır ve tüm dünyada lazer yüzünden kör kalmış hiç kimse yoktur.

Lazer sonrası ne zaman işe dönülebilir?

Lazerden sonra hemen ertesi gün işe dönülebilir. Ayrıca ertesi gün araç kullanılabilir, banyo ve makyaj da yapılabilir.

Lazer ile gözlük ya da kontakt lens kullanımından tamamen kurtulmak mümkün mü?

FemtoLASIK olan 100 kişiden 95’i gözlüklerinden veya kontakt lenslerden tamamen kurtulur. Beş kişide küçük bir göz derecesi kalabilir. Gözünde derece kalan ve kornea kalınlığı yeterli olanlara, ilk işlemden 6 ay sonra 2. bir lazer uygulaması mümkündür.