Kadın sağlığı ve geçici histamin intoleransı

Özellikle kadın hastalıkları ve doğum pratiğinde hastalar adet döneminde sıklaşan migren atakları, adet sancıları, adet öncesi görülen yoğun ödem, depresyon bulguları ile başvurmaktadır. Benzer şekilde adet döneminde yoğunlaşan cilt bulguları da histamin intoleransı bulguları arasındadır.

Histamin intoleransına neden olan veya vücuttan salınımını arttıran yiyecekler ile bu maddeyi yıkan enzimi yavaşlatan gıdalara belli süre ile ara verilmesi ve bağırsak bütünlüğünün sağlanması ile kısa sürede sonuç alınmaktadır.

En bilinen histamin tetikleyiciler; Özellikle eski peynirler (Keçi peyniri dahil), alkol, mayalı tüm gıdalar, mayalı ekmek, turşu, sirke, kombu çayı, domates, patlıcan, limon, işlenmiş etler, süt ürünlerinin tamamı, çikolata, kaju, ceviz ve yer fıstığıdır.

Tüm çay türlerinde bu maddeyi yıkan enzimi yavaşlatmakta ve geçici histamin intoleransına neden olmaktadır.

Eğer yukarıda bahsedilen bulgular sizde mevcut ise hekiminiz ile size uyan bir beslenme takvimi yaparak histamin intoleransınızı düzelttiğinizde, pek çok hastanın tarifi ile kendinizi hafiflemiş hissedeceksiniz.

Eliminasyon sürecine başladığınızda 2 ila 4 hafta arasında çok net sonuçlar almaya başladığınızı göreceksiniz.

Unutmayın ki, bazen farkında olmadan şifa amaçlı yediğiniz ürünler adet dönemi sorunlarınızın ana sebebi olabilir.