Hayıt otu, kadın hastalıklarına çare oluyor

Son dönemde hepimiz ‘hayıt’ latince adı ile Vitex Agnus Castus’u çok duymaya başladık. Adı boşuna ‘kadın otu’ olarak anılmayan hayıt, ülkemizde geniş bir alanda yetişen mine çiçeği familyasından bir bitkidir. Antik yunandan beri kadın sağlığında kullanılmaktadır. Mısırda eski dönemlerden günümüze kadar ‘zapt edilemez rahim enerjisini’ düzeltici etkisi ile hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bitki pek çok etkisi olmakla birlikte özellikle hormonal düzensizliklere bağlı görülen gerginliklerde işe yarar.

-Adet öncesi sendromunda

-Menopoz öncesi ve menopoz dönemi terlemeleri ve ruhsal sıkıntılara karşı

-Adet sancısı tedavisine ek olarak

-Adet düzensizliklerinde

- Adet dönemi öncesi vücutta oluşan ödemin önlenmesinde

- Kemik erimesini önlemek için sık olarak kullanılmaktadır.

Hayıt tohum olarak kullanılabileceği gibi etken maddesini içeren kapsüllerde veya yine doktor kontrolünde tentür formunda uygun dozajda doktor tavsiyesine uygun olarak belli dönemsel şekillerde kullanılabilir. Etkisi 10 ila 6 ay arasında ortaya çıktığı unutulmamalıdır.

Emziren annelerimizde ise yıllardır sütün miktarının ve kalitesinin arttırılması için kullanılmaktadır. Yetiştiği toprak gereği zengin fosfor içermesi büyü önem taşımaktadır. Ancak hamilelik döneminde kullanılması önerilmemektedir.

Tüm bunların yanında hayıt güçlü bir gaz giderici ve aynı zamanda hormonal düzensizliklere olan etkisi sayesinde cilt sorunlarının tedavisinde destek olarak kullanılabilmektedir.

Tadı çoğu kişi tarafından beğenilmese de beğendiğiniz bir aromalı meyve ile tüketilmesini önermekteyim.

Hayıt kremi benzer şeklide adet sancısı çeken kadınlarda krem formunda ve yine cilt sorunlarının olduğu bölgelerde sürerek kullanılabilmektedir. Zengin coğrafyamızda temiz içerikli kapsüllere ve tohumuna ulaşarak mutlaka kadın doğum hekimimizin önerileri doğrultusunda kullanılabilecek güvenilir bir doğal destektir.