Tetik parmak nedir?

Tendon denen kaslarımız ile kemikler arasındaki yani kas eklem ilişkisini yaratan yapıda meydana gelen bir iltihabi bozukluk sonucu ortaya çıkan oldukça ağrılı bir durumdur. Tendonlarımız eklemin üstündeki sinovyum denen kaygan zarda hareket eder. Bu zarda bir aşınma, zedelenme gibi bir durum olduğu zaman bu tendonda bir iltihaplı hasar ortaya çıkar ve bu iltihabi eklem kas ilişkisin olduğu yapı çalıştırıldığı zaman kasılı bir halde kilitlene bilmektedir. Tetik parmak en çok baş parmakta görülür.

Genellikle bir hareketin çok sık yapılmasından kaynaklanır

İşçiler, çiftçiler, enstrüman çalan insanlar aynı parmak hareketini daha çok tekrarladıkları için bu meslek gruplarında sık görülür. Daha çok 40 yaş üstünde görülürken kadınlarda daha sık görülür. Diyabet, romatoid artrit ve gut hastalıklarında tetik parmak oluşabilir.

Tetik parmak bir elin bütün parmaklarında görülebilir veya sadece bir parmakta da görülebilir. İki elde aynı anda da görülebilir. Bu durum hangi tendonların işlevini yerine getirilmesine bağlıdır. Ama belirtileri çoğu kişide aynıdır.

Bu belirtiler ise şunlardır: Sabah parmakların kilitli bir halde uyanılması, parmaklar hareket ettirilince tak diye bir ses gelebilir, avuç içi hassasiyet ve tabii ki de parmakların kilitli hale gelmesi veya hareketinin zorlaşması tetik parmak kişinin elinde oldukça hissettiren bir ağrıya neden olur. Parmağın olduğu eklemlerde şişlik de görülebilir.

Teşhisi için bir tetkike gerek duyulmaz. Öykü ve fizik muayene ile tanı konulur. Tedavisi ise ameliyat gerektiren ve ameliyat gerektirmeyen olmak üzere iki kısımda ele alınır. Ameliyat gerekmediğini düşünüyorsak bazı tedavi önerileri bulunmaktadır.

Parmağın sabit kalmasını sağlamak, dış darbelerden korumak ve bölgeye kan akımını sağlamak için atel kullanımı; ağrı ve şişliğin azalması için günde 2-3 kez 10-15 dakika buz uygulamak; tabii ki istirahat; buz uygulama soğuk tedavisi iken tam tersi olarak sıcak uygulamak da tendonların gevşemesine ve daha rahat çalışmasını sağlar. Parmakları en iyi hareket ettirecek olan eli yumruk haline sıkıp açmak çok faydalı bir egzersizdir. Bunu gün içinde elimizden geldiğince yapmaya çalışırsak iyileşmemiz için iyi olur. Egzersiz yapmadan önce sıcak suya elimizi koymak hareketi daha rahat yapmamıza fayda sağlayacaktır. Avuç içinden parmaklara doğru bir masaj uygulaması da oldukça faydalıdır. Tetik parmak rahatsızlığından şüphelenenler bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına görünmelidir.

Tetik parmak hastalığından korunmak için günlük yaşantımızda bazı noktalara dikkat etmeliyiz. Aşırı hızlı klavye kullanımından kaçınılmalı, akıllı telefonla uzun zaman geçirilmemelidir. Özellikle yukarıda da bahsettiğimiz riskli gruplar gün içinde parmaklarını dinlendirmelidir. Ağrı hissedildiğinde buz uygulaması tavsiye edilir. Tetik parmak en fazla baş parmakta görüleceği için baş parmağı çok yormamaya önem gösterilmelidir. Mesela telefon çift elle kullanılmalıdır.