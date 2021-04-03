Omurilik yaralanmasında rehabilitasyon

Omurilik yaralanması oldukça ciddi bir hastalıktır. Travma sonucu oluşan omurga kırıkları %10 boyun omurlarında, %70 sırt ve bel omurlarında görülür. En sık yara alan bölge ise omurganın en hareketli olan son sırt ve ilk bel omurudur.

Omurgada oluşan kırıklar omurilik yaralanma nedenidir

Kemiğin üzerine taşıyabileceğinin daha ağır yük binmesi sonucu kemik kırılır. Omurga da ise oluşan kırıklar omurganın ön kısmındadır ve bunlara çökme kırıkları denir. Omurgaya binen yükün şiddetinin fazla olması omurun orta ve alt kısımları kırılabilir. Kırılan kısımlar omurilik kanalına yerleşip omurgaya zedeleyebilir. Bu tür zedelenmeler sonucu omurilik yaralanmaları meydana gelir.

Diğer bir omurilik yaralama sebebi ise omurga ekleminde çıkık oluşmadır. En sık karşılaşılan neden ise trafik kazalarıdır. Yüksekten düşme, spor yaralanması, sığ denize atlama sonraki nedenlerdir.

Belirtileri ise alınana darbenin şiddetine göre değişmek ile beraber omurga kırıkları, sırt – boyun ağrılar, uyuşma, karıncalanma, hareket kaybıdır.

Omurilik ve omurga yaralanmalarında ilk müdahale kritik

Omurilik ve omurga yaralanmalarında ilk müdahale önem taşır. Hasta fazla hareket ettirmemeli ve uzman kişiler gelene kadar kişi yatırılmalıdır. Travma sonucu oluşan yaralanmalar daha hassastır. Tedavi sürecinin ilk 1 saatinde uygulanacak yanlış yöntemlerin geri dönüşü olmayabilir.

Tedavi süresi boyunca cerrahi işlemler ile beraber rehabilitasyon seanslarının da devam etmesi gerekir. Rehabilitasyon seanslarında amaç oluşabilecek komplikasyonları önlemek ve kişinin ihtiyaçlarını tek başına gidermesini sağlamaktır. Kaybedilen kuvvet kaybı yeniden kazandırılarak kişinin kendine olan güveni yerine getirilir. Uygulanan egzersizler ise; eklem hareket açıklığı, germe, kas kuvvetlendirmedir.

Kişinin ihtiyacına bağlı olarak nörofasilitasyon yöntemleri rehabilitasyon sürecini destekleyebilir. Bu yöntemler; robotik rehabilitasyon, hidroterapi, aquaterapidir.

Rehabilitasyon yönteminin bir diğer faydası ise kas erimesinin önüne geçilmesine destek olmasıdır. Hastanın yatak içi egzersiz uygulanmasına destek olunmalı ve mümkün olan en kısa sürede dik pozisyona getirilmelidir. İlk fırsatta hastaların hızlıca mobilize olması sağlanmalıdır

Omurilik yaralanmalarında rehabilitasyon ekip işidir. Ciddi merkezlerde erken dönemde başlandığında hayat kurtarıcıdır.