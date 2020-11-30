Omurga eğriliği nasıl tedavi edilir?

Omurganın en temel görevlerinden biri olan dik durmak dışında içinde barındırdığı omurilik sayesinde kollar, eller ve bacaklara beyinden bu uzuvlara gönderilen bilgileri taşır. Omurgada yaşanabilecek her sorun ise hayatımızı önemli ölçüde etkileyecektir.

Günümüzde kişiler tarafından yaşanan sırt ve bel ağrıları toplumda yüksek oranda gözlemlenmektedir. Bu sırt ve bel ağrıları da omurgadan kaynaklanabilmektedir. Günlük hayatı etkileyebilecek ölçüde bel ve sırt ağrılarına sebep olabilen omurga problemlerinden biri de omurga eğriliğidir. Toplumda omurga eğriliği yaklaşık yüzde 4 oranında görülmekle beraber kız çocuklarında erkek çocuklara göre 10 kata kadar daha fazla görülebilmektedir. Genellikle omurga eğriliğinin temel nedeni bilinmemektedir. Doğuştan olabileceği gibi kişinin doğuştan gelen genetik bir hastalığına eşlik de ediyor olabilir veya sonradan çevresel nedenlerle de oluşabilir. Bazen bu omurga eğriliği hiçbir belirti vermeyebilir. Bazen de sırt ve bel ağrısına ek olarak eğriliğin derecesine bağlı olarak kişilerde yürüme bozukluğu, eğik duruş, vücut görünümünün simetrik olmayışı ve solunum bozuklukları da bu eğriliğe eşlik edebilmektedir.

Omurga eğriliğinden şüphelenilen hastalarda öncelikle röntgen filmi çekilmelidir ve eğriliğin derecesi belirlenmelidir. 10 derece altı eğrilikler hafiftir ve hastalar belirli aralıklarla muayene edilmelidir. 20-40 derece eğrilikler orta seviyedir ve genellikle bu derece eğrilikler ergenlik döneminde görülebilir. 40 derece ve üstü dereceler ise ağır durumda hastalardır ve hastanın yaşamı bu eğrilikten önemli ölçüde etkilenebilmektedir. Hastanın verdiği belirtiler mutlaka bu eğrilik derecelerine bağlı olarak değişecektir. Zamanla bu belirlenen dereceler tedavi almazsa genellikle ilerleyebilir veya küçük bir ihtimal dahilinde olsa da belirlenen derece normal omurga derecesine geri gelebilmektedir. Kişinin eğriliğinin ilerlemesi veya gerilemesi durumu kişinin kendi genetik özelliklerine bağlı olabilmekle beraber kişinin tükettiği besinlere, yaptığı mesleğe, günlük fiziksel aktivitelerine, alkol ve sigara gibi bedeni iyi veya kötü etkileyebilecek her türlü faktöre bağlı olabilmektedir.

Kişilerde omurga eğriliği saptandıktan sonra belirlenen omurga eğriliği derecesine bağlı olarak hafif ve orta dereceli hastalarda genellikle izlem ve sürekli takiplerle beraber hastalar belirli zaman aralıklarında mutlaka muayeneye çağrılacaktır. Ek olarak egzersiz ve özel rehabilitasyon uygulamaları da hasta ile yapılabilmektedir. Ancak omurga eğriliğinin yaşamı ve günlük aktiviteleri yüksek derecede etkilediği ağır olgularda cerrahi olarak bu omurga eğriliğini düzeltme yapılabilmektedir.

Omurga eğriliği tedavisinde yapılacak egzersizlerden hastalar yüksek oranda fayda görmektedir. Egzersizler sayesinde eğriliğin derecesinin ilerlemesi engellenebilmektedir. Hastalar mutlaka bir gözetmen eşliğinde doğru ve dikkatli bir biçimde istikrarlı olarak egzersiz tedavilerini sürdürmelilerdir. Egzersiz dışında kişiye normal günlük hayatta dik durmasını sağlayacak bir korse verilebilmektedir ancak bu korsenin etkileri hala günümüzde tartışma konusudur. Yapılacak ameliyatlar ise kişinin eğrilik derecesine bağlı yapılmaktadır ancak kişinin psikolojik ve sosyal yaşamı düşünülerek ameliyat kararının verilmesi önemlidir.