Menisküs tedavisi nasıl olur, kendiliğinden geçer mi?

Menisküs yapısı genç yaşlarda daha sağlam olduğu için ileri yaşlarda çok ağır olmayan travmalara bağlı gelişebilir ama gençlerde menüsküs yırtığının oluşabilmesi için ciddi bir travma yaşanması lazım. Menisküs yırtılmaları ani hareketlere bağlı; dönme, zıplama, kötü bir postürde dizi bükme, ağır kilolar kaldırıldığında, dizi döndürmeyen aktivitelerde gelişebilir. Futbol, basketbol gibi yere düşmenin çok olduğu sporlarda voleybol tenis gibi ani dönüş hareketlerinin yer aldığı sporlarda da sık görülmektedir. Dediğimiz gibi ağır bir fiziki olay sonucu oluşan travmatik yırtılmalar daha çok gençlerde görünürken, zamanla oluşan hasara bağlı veyahut sadece zamanla menisküs yapılarının zayıflamasına bağlı oluşan dejeneratif dediğimiz yırtılmalar ise yaşlılarda kendini göstermektedir.

Travmatik yırtılmalar 10-40 yaşları arasında sık görülürken zamana bağlı dejeneratif yırtılmalar ise 50 yaşından sonra sık görülmektedir. 65 yaş üstünde oluşan menisküs yırtıklarının %40’ında dejeneratif menüsküs yırtılmaları gelişir. Menisküs yırtılmalarının tedavisi yırtığın yerine, tipine, derecesine ve kişinin sosyal aktiflik durumuna göre belirlenir. En sık ağır travmatik darbeler sonucu gençlerde meydana gelir. Bundan ayrıca longuitidinal, horizontal, dejeneratif olmak üzere daha farklı çeşitleri de bulunmaktadır.

Menisküs yırtığının en büyük belirtisi ağrıdır. Ağrı en başta şiddetli olmayabilir. Hatta spor esnasında yırtılma gerçekleşen kişilerin bazıları bu durumdan sonra hissetmeyip devam bile edebilirler ama yırtılma sonrası eklem sıvısı dağılıp şişlik oluştuktan sonra ağrı oluşmaya başlar. Doktora şişlik, ağrı, kilitlenme şikayetleri ile gelinir genelde. Kalkma, oturma gibi hareketlerde klick sesi gelmesi de şikayetleden biridir. Dizde hareket kısıtlılığı da oluşur.

Menisküs yırtıklarının kendi kendine iyileşme durumu yırtığın oluştuğu konuma göre meydana gelir. Menisküsün 3 bölgesi vardır. Kanlanan kırmızı bölge, menisküsün kenar yırtıkları olan kısmi kanlanan kırmızı-beyaz bölge ve kanlanması olmayan beyaz bölge. Kanlanması olan kırmızı bölge kendi kendine iyileşme şansı en yüksek olan ve iyileştikten sona da eskiye dönüşü en iyi olan bölgedir. Kırmızı beyaz bölge olan menisküsün kenar yırtıkları ise bazen kendi kendine iyileşebileceği gibi genellikle destekleyici tedaviler alır. Beyaz bölge ise kanlanması olmadığı için kendi kendine iyileşme görülmez cerrahi tedavi gerektirir. Menisküs yırtıklarının tedavisi yırtığın yapısı, tipi, derecesi, uzunluğu yeri, hastanın aktivite durumu, sosyal durumu göze alınarak belirlenir. Ameliyatsız tedavide istirahat çok önemlidir. Buz tedavisi ve bandaj da uygulanan tedavilerdir. Dizi yüksek bir yere koymak ve istirahat şişliği azaltmak için önemlidir. Ameliyat sonrası veya ameliyatsız tedavide, fizik tedavi, dizin eski gücünü kazanmasında çok önemlidir. Yukarıda anlattığımız durumlar oluştuğunda hasta fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı veya ortopedi uzmanına görünmelidir.