Covid-19 hastalarında bel ağrısı

Bu yazımızda bahsedeceğimiz durum koronavirüslü hastalarda görülen bel ağrıları yani tıbbi adı ile söyleyecek olursak, lumbalji.

Covid-19 tablosu tam oturmuş hastaların neredeyse %46’sında değişik oranlarda bel ağrısı görülebiliyor. Bunların bazıları bel ağrıları gibi gelirken bazıları da sırt ve omuz kuşağı ağrılarını tarifleyebiliyor.

Nefes darlığının eşlik ettiği akciğer tutulumu olan koronavirüs hastalarında yine çok sık bir şekilde sırt ağrısı oluyor. Bu hastalardaki ağrının şiddeti, akciğer tutulumunun derecesi ile doğru orantılı bir şekilde artış gösterebiliyor.

Bazı vakalarda ise sadece bel ağrısı ve yorgunluk başlangıç semptomu olabiliyor.

Genelde tek bir yere lokalize olarak başlayan ağrılar bir süre sonra tüm vücuda yayılıyor ve beraberinde yorgunluk, halsizlik eşlik ediyor.

En olası vaka yakın zamanda Covid-19 şüpheli teması olan, son bir iki gündür halsizliği ve bel ağrısı olan hastalardır. Bu tarz hastalar; pandemi polikliniklerinde çok daha hızlı bir şekilde tanı alabilmektedir. Sonrasında ise filyasyon ekiplerince evinde müdahale edilebilmektedir.

Bel ağrısı için ekstra bir tedavi önermiyoruz. Koronavirüsün kendi tedavisi ile birlikte yavaşça azalmasını bekliyoruz. Bazı durumlarda hastalar ciddi ağrı tariflerse bele yönelik krem tedavisi eklenebilir, ağrı kesici tedavi eklenebilir.

Bel ağrısının şiddeti hastalığın şiddeti ile körele değil. Bu durumda korkmamak lazım. Bunun dışında daha önceden bel ağrısı olan, bel problemi olan hastalar için ekstra bir ağrı artışı da söz konusu değil.

Hastalarımıza düşen ise herkesi pozitif gibi kabul etmek, tüm sosyal mesafe kurallarına uymak, yeni gelişen semptomlarını önemsemek ve buna göre gerekli bilgileri hekimleri ile açıkça paylaşmaktır.

Hepinize sağlıklı, koronasız günler dilerim.