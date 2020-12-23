Boyun tutulması neden olur, evde nasıl tedavi edilir?

Boyun tutulmasının en sık nedeni kas gerilmesidir. En çok ‘musculus levator skapula’ kasımızda meydana gelen sakatlıklar sonucu ortaya çıkar. Bu kas kafamızın girişindeki servikal omurgasını omuz ile birleştirir. Bu kası uyaran sinirlerde oluşan bir durumdan dolayı da boyun tutulması gerçekleşebilir.

Boyun tutulmasında birey yana veya arkaya bakmak isterken boynunu döndürmekte zorlanır ve vücudunu çevirerek bakmak zorunda kalır. En büyük belirtisi bu duruma neden olan ağrıdır.

Hissedilen bu ağrının belli bir tarifi yoktur. Keskin, genel veya yayılan bir ağrı olarak tarif edilebilir. Bu ağrı türlerini biraz anlatmak gerekirse;

Keskin ağrı: Belli bir noktaya batarmışçasına hissedilen ağrı türüdür.

Genel ağrı: Bu ağrı türünde ise noktasal olarak bir yer tarif edememekle beraber bölgesel bir tarif söz konusudur.

Yayılan ağrı: Sakatlığın olduğu bölgedeki sinirin uyardığı bölgelerde de hissedilir. Örneğin boyuna, omuza ve kollarda ağrı hissediliyorsa bu doğal bir durumdur. Boyun tutulmasından kaynaklanıyor olabilir. Sinirden kaynaklanan ağrı daha çok yanma tarzı bir şikayet yaratır.

Boyundaki kaslardaki gerilmelere bağlı kafa kasları da bundan etkilenir ve boyun tutulmalarında baş ağrısı meydana gelir.

Boyun tutulmalarının en sık nedeni kas burkulmaları ve gerilmeleridir. Özellikle buna en hassas olan boyun ile omuz arasında yan arka tarafta bulunan levator skapula kasında en sık görülür. Bu burkulma ve gerilmelere neden olan etmenleri ise şöyle sayabiliriz;

Ani darbeler, boyunun kötü durumda kaldığı uyuma şekli, yüzme gibi boynun aktif kullanıldığı durumlar, bilgisayar telefon gibi uzun meşguliyetler sonucu boynun kötü bir pozisyonda oturuşu, bazı servikal omurların sinirlerini etkileyen hastalıklar (osteoartrit, romatoid atrit, sinir sıkışması, menenjit gibi enfeksiyonlar)

Boyun tutulmasına evde çözüm

Boyun tutulmasına evde uygulayabileceğimiz iyi gelen bazı öneriler vardır. Bunlardan ilki ve en önemlisi dinlenmedir. Her dokumuzun yenilenmek ve iyileşmek için belli bir zamana ihtiyacı vardır. Özellikle ilk iki gün çok önemlidir. Bu iki gün boynu zorlayacak veya yoracak eylemlerden ve durumlardan kaçınılmalıdır. Bölgeye soğuk ya da sıcak uygulamak da faydalı bir yöntemdir. Boyun tutulmasında enflamasyonun en fazla olduğu dönem 24-48. saatler arasıdır. Bu dönemde özellikle soğuk uygulanması enflamazsyonu azaltarak ağrıyı azaltabilir. Sıcak uygulama ise gerilen kasları gevşeteceği için daha çok tercih edilir. İki yöntem dönüşümlü olarak uygulanabileceği gibi kişi hangisinden daha fazla fayda alıyorsa sadece onu da uygulayabilir. Vücuda oksijen ne kadar çok girerse iyileşme hızı o kadar artar. O yüzden yürüyüş gibi oksijen alınımını arttıran hafif egzersizler yararlıdır. Ama ağır tempolu bir spor veya egzersiz yapılırsa daha kötü olacaktır. Esneme hareketleri de boyunun hareket kabiliyetini arttıracağı için yararlıdır ama bu esneme hareketleri ve egzersizler için en iyi yaklaşım bir FTR (fizik tedavi ve rehabilitasyon) uzmanından öğrenmektir.

Boyun tutulması bir hafta içinde kendiliğinden geçen bir sakatlıktır ama geçmiyorsa ya da çok sık bu durum yaşanıyorsa bir FTR uzmanına gidilmelidir. Uzman doktor duruma bağlı fizik tedavi, çeşitli ilaçlar, elektriksel sinir uyarımı, ameliyat gibi yolları tercih edebilir.