Boyun ağrılarına ne iyi gelir? İşte öneriler…

Omuriliğin başlangıç kısmı olan botun omurları, omuriliğinin en hareketli kısmıdır. Bu yüzden altta yatan bir tıbbi ya da oluşan mekanik bir neden bu ağrıyı oluşturabilir. Boyun ağrıları akut gelişebilir yani ani başlayıp kısa sürede sona erebilir. Bu yüzden hasta ağrı geçti diye önemsemez ama alışkanlığını da değiştirmeyeceği için tekrarlanabilir ve hatta uzun süreçli bir hal bile alabilir. Kronik ağrılar arasında 2. sırada yer alan boyun ağrısı kadınlarda daha sık görülür. En çok 50 yaş civarında artan boyun ağrısı toplumumuzun 1/3’ünde görülmektedir.

Boyun ağrısı nedenleri nelerdir?

Ağrı sıklıkla mekanik ve kas iskelet sistemi kaynaklıdır ama nedenlerine bir göz atalım. Boyun travmaları ve yaralanmalar oldukça görülen bir sebeptir özellikle trafik kazalarından sonra olsun olmasın kazazedeye boyunu sabitlenir öyle sedyeye taşınır çünkü boyun çok önemli bir vücut bölümüdür içinden hayatla bağdaşlaşan damar belli felçlere yol açabilecek sinirler bulunmaktadır. Mekanik bir darbeye ya da harekete bağlı sinir sıkışması da oluşmuş olabilir. Boyundaki disklerin yırtılmalarına veya aşınmalarına bağlı, zamanla omur kemiklerinde çıkıntıların oluşmasıyla eklemlerde yapısal bozukluklara yol açan boyun kireçlenmesi de bunun büyük bir nedendir. Ağır fiziksel aktiviteden sonra veya ani bir harekete bağlı kas gerilmeleri meydana gelip ondan dolayı da boyun ağrısı oluşmuş olabilir. Zorlamalar, kaza veya yaşlanmanın bir sonucu olarak meydana gelen omur disklerinde meydana gelen bozulmalar sonucu oluşan boyun fıtığı da ağrıya neden olan kronik yani uzun süreli ve devamlı bir ağrı sebebidir. Bazı hastalıklar da boyun ağrısına neden olabilir başta romatizmal hastalıklar yer alır. Bunların yanında unutulmaması gereken bir neden de psikolojik faktörlerdir.

Boyun ağrısının birçok çeşidi vardır. Genel ağrı genellikle boyunun bir bölgesindedir. Keskin olmayan sürekli, künt devamlı bir ağrı olarak tanımlanır. Boyunun yapısından dolayı içinde oluşmuş bir hasar sonucu sinirler damarlar da etkilenmiş olabilir. O zaman bunlara bağlı uyuşukluk, karıncalanma, hissizlik güçsüzlük de olabilir. Bazen kas gerilmelerine bağlı baş ağrıları da oluşabilir. Boyun tutulmasındaki ağrı ise özellikle başımızı hareket ettirirken artan ağrı ve zorluk olarak kendini gösterir.

Boyun ağrısını hafifletmek için ne yapılabilir?

Boyun ağrımızı kendi kendimize azaltabilecek bazı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi dinlenmedir. Dinlenme kasların ve tendonlarının kendilerini iyileşmesi için onlara süre vermektedir ama tabii ki dinlenirken boynumuzu olduğunca sabit ve ters hareketlere sokmadan dinlenmemiz lazım. Diğer önerilerden biri ise şişliği ve ağrıyı azaltmak için buz uygulanmasıdır. Şişlik azaldıktan sonra çok olmamakla beraber ısı uygulaması yapılabilir. Buz ve ısı uygulamasından sona masaj uygulanabilir. Masaj uygulaması kaslarda gerginliği ve ağrıyı azaltır. Tabii ki bunun devam etmemesi için duruşumuzu düzeltmek, yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmek elzemdir. Aksi takdirde kendini sürekli tekrarlayan ve gidişatı daha kötüye giden bir ağrı veya sakatlıklara dönüşür.

Bazı önerilerimiz olacaktır tabii. Kesinlikle ağır cisimler kaldırmamalıyız. Ağırlığı iki elinize eşit bir şekilde bölün. Boynunuzu dik tutun, aynı pozisyonda tutmayın. Yüksek yastıklar tercih etmeyin, gerekirse boynunuza uygun özel yastıklar kullanın. Masa başı bir işiniz varsa masada çok uzun zaman aynı pozisyonda kalmayın yaklasık45 dakikada bir pozisyon değiştirin.