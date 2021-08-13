Beyin kanaması tedavisi

Fizik tedavi uygulamaları nelerdir?

Beyin kanaması sonrası hastalarda yürüme bozukluğu veya hiç yürüyememe sık karşılaşılan bir durumdur. Beyin fonksiyonları üzerinde bozukluğa neden olan beyin kanaması gibi hastalıklarda en erken dönemde fizik tedavi, başarılı bir rehabilitasyon süreci için oldukça önemlidir. Bu süreçte hastalarda bilinç kaybı, konuşma güçlüğü, beslenme problemleri, idrar ve gaita inkontinansı gibi birçok sorun oluşabilmektedir.

Robotik fizik tedavi uygulamaları nelerdir?

Robotik fizik tedavi ya da robotik rehabilitasyon özellikle yürüme ve el kol kullanım bozukluklarında yeteneğin yeniden kazanılması amacıyla uygulanan oldukça etkili bir fizik tedavi yöntemidir.

Yürüme yeteneğini kaybetmiş olan hastalara yürüme robotu ile fizik tedavi uygulanabilir. Yürüme robotu, beyin kanaması sonrasında oluşabilecek beyin ve yürüme hasarlarının tedavisinde yaygın olarak kullanılabilir.

Robotik yürüme tedavisi hastalığın erken döneminde pasif yürüme ve ileri dönemde aktif yardımlı yürüme olmak üzere 2 başlıkta toplanır. Robotik yatak sistemi Erigo Pro ve Lokamat’tır.

Robotik yatak sistemi Erigo Pro, hareket edemeyen ve yatağa bağımlı hastaların erken döneminde yoğun fizik tedavi imkanı sunar. Tedavide hasta yavaşça dik durmaya alıştırılır. Bu aşamada tansiyon ve kalp damar hastalıkları dikkate alınmalıdır. Bir yandan da eklemlerde sertlik ve kısıtlılık gelişmesini önlemek için robotik ayaklar yardımı ile pasif yürüme eğitimine başlanır.

Lokomat, fizik tedavinin ileri döneminde hastalara aktif yardımlı robotik yürüme tedavisi sağlamak için uygulanır. Bu sayede yürüme yeteneğini kısmen veya tamamen kaybetmiş hastalara tekrar yürüme yeteneği kazandırılır.

El Kol Robotu Armeo-Power, kol ve elde fonksiyon bozukluklarında kullanılan, kol ve elin kullanım yeteneğini artırmak için kullanılır. Hastanın eliyle cisim kavraması, yemek yemesi, kıyafet giyip çıkarma gibi günlük aktivitelerini geliştirmesine yardımcı olur.