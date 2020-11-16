Bel ağrıları neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Bel bölgesinde bulunan her ağrıyı bel ağrısının tıptaki karşılığı olan ‘lumbago’ çerçevesinde bakarız. Bunun belli bir sebebi olmadığı gibi çok fazla sebebi vardır. Ağrının ise sabit bir nitelendirmesi yoktur ani küt başlangıçlı olabileceği gibi yavaş ve yayılımcı bir şekilde de başlayabilir. Çoğunlukla ağır bir nesne kaldırma, ani hareketler yapma gibi bel kaslarını zorlama sonucu oluşur ama sadece bununla kalmaz; enfeksiyonlar, omurilik kanseri, fıtık, omur diski yırtılmaları, böbrek hastalıkları gibi çok fazla sebebi bulunabilir.

Bel bölgesinin görevi destek, hareket ve altında kalan organ ve dokularını korumaktır. Bu yüzden bulunduğu konum itibari ile çok zengin bir yapının içindedir. Bel ağrısı bu lokalizasyonda bulunan omur kemiklerinden, buradan geçen sinirlerden, omur arasındaki disklerin hasarından, altında bulunan organlardan, kaslardan ya da ciltten kaynaklanıyor olabilir.

Bel ağrısı en çok kimlerde görülür?

En çok 45-55 yaşları arasında görülen bel ağrısı yani lumbago, kadın ve erkeklerde eşit oranda ortaya çıkmaktadır. 60 yaşın üzerinde ise kadınlarda bel ağrısı öne geçmektedir. Aşırı kilo alımı, gebelik, uzun süre ayakta durmayı gerektiren durumlar, uzun süre yüksek topuklu ayakkabı giyme ve her iki bacakta uzunluk farkı bel ağrısı nedenleri olarak sayılabilir. Bazı meslekler de buna neden olabilir; uzun yol sürücüleri, titreşimli toprak burgu makinesi kullananlar, aşırı ağır yük kaldıranlar, uzun süre tabure ve sandalyede oturmayı gerektiren meslek grubu çalışanları…

Bel ağrısı ile bel fıtığı nasıl ayırt edilebilir?

Toplumumuzda bel ağrısı yaşayan insanların çoğu bunu fıtık hastalığına yorar. Bel ağrılarının çok az bir kısmı fıtık nedenlidir. Bel fıtığında hissedilen ağrı yavaş yavaş gelişen, yaygın, batıcı, hareketle artan, istirahatle azalan, belde ve etkilenen sinir kökünün anatomik dağılımına uygun olarak bacağa yayılan bir ağrı olarak tanımlanabilir. Fıtıktaki bel ağrısı öne eğilme veya arkaya dönme gibi ters bir hareket sonrası ani olarak başlayabilir. En küçük bir hareketle şiddetlenip, kilitlenme veya bel tutulmasına yol açabilir. Oturmakla, ayakta durmakla, öksürmekle, ıkınmakla artar. Bazen bel fıtığı, bel ağrısı ile değil, basılan sinir köküne bağlı olarak topuk ağrısı, bacakta uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük gibi şikâyetler ile belirgin hale gelir.

Bel ağrısı tedavisi nasıl olur?

Bel ağrınız varsa kesinlikle uzmana görünmeniz şart. Bel ağrısının tedavisi altta yatan sebebe dayalı olabilir, cerrahi tedavi olabilir, ilaç ve egzersizle de tedavi edilebilir. İstirahat kesinlikle önerilir ama istirahatın nasıl yapılacağı çok önemlidir. Doğru istirahat 5-15 gün yeterli. Mümkünse daha kısa, ağrısız pozisyonda yatmalı, yatak sert olmalı, ideal yatış sırtüstü ve en az ağrılı pozisyonda istirahat edilmeli.

Soğuk uygulaması ise çok yararlıdır. İlk 48 saatte özellikle buz koyma akut iltihaplanmayı geriletecektir. Ayrıca soğuk ağrıyı da azaltacaktır. Uygulanışında ise birkaç nüans vardır. Cilde zarar vermemek için bir havlu üstünden buz koyma işlemini yapmak gereklidir. Her buz koyuşumuzun 20 dakikayı geçmemesi önerilmektedir. Tavsiye edilen de 1 saatte 20 dakikadır. Soğuk uygulamasının dışında germe, kuvvetlendirme gibi egzersizler vardır.