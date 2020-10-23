Doğum sonrası para yardımı

Hesaplama anne adayının aldığı brüt ücret üzerinden uygulanır. Anne adayının doğumdan önce son 3 ay içerisinde yatan brüt ücretin toplamına göre yapılan hesaplamada aday annenin günlük brüt ücretinin 3’te 2’si ödenmektedir. Bu ödemeyi SGK yapmaktadır. Doğum rapor parası, çalışan annenin yatan brüt ücretine göre değişiklik gösterir.

Örneğin son üç ayda yatan brüt ücret toplamı 8500 TL ise, 8500 / 90 hesabıyla günlük brüt ücret hesaplamasına baktığımız da günlük annenin kazancı 94,44 TL olacaktır. SGK’lı anne adayının 16 ya da 20 haftalık doğum izni olacağından, burada 16 hafta için toplam 112 TL günlük doğum parası sağlanacaktır. Yani, günlük brüt ücret 94,44 TL olduğuna göre, alınabilecek günlük doğum parası: 62,96 TL (94,44 x 2/3) olacaktır. Alınacak toplam doğum parası ise: 7.051,85 TL (62,96 x 112) olarak hesaplanmaktadır.

Aynı şartlar altında çalışan anne adayının şayet ikiz bebeği olduysa, bu sefer doğum izni 20 hafta olacaktır. Bu durumda alınacak olan doğum parası: 8.814,4 TL (140 x 62,96) olacaktır.

Doğum parasını kimler alabilir?

SSK’lı olmayan bir anne adayına bu para verilmez. Ancak SGK’ya bağlı çalışan anne adaylarına verilen bu paranın alınabilmesi için gerekli şartlar vardır bunlar ise şu şekildedir:

- Anne adayının raporun başladığı tarihten sonra iş yerinde çalışılmıyor olması gerekir,

- Doğum izni tarihi başlamadan önce anne adayı işten çıkarsa doğum parasını alamaz,

- Bebeği dünyaya gelmiş anne adayının doğumun gerçekleştiği tarihten önce son bir yıl içinde en az 90 gün sigorta priminin olması gerekmektedir,

- Kanuni hakkı olan 8 hafta doğumdan, 8 hafta doğumdan sonraki iznini kullanması gerekmektedir. Şayet çalışılırsa ve bu tespit edilirse doğum parasına hak kazanmaz,

- Doğum parasının alınabilmesi için çocuğun dünyaya sağlıklı gelmesi gerekmektedir. Yani düşük yapmış anne adayları doğum parası hakkından faydalanamamaktadır.

Doğum parası için hangi evraklar gerekir?

Öncelikle bunun için SGK’lı çalışan anne adayı dilekçe doldurmalıdır. Bu haktan doğum yapıldıktan sonra herhangi bir zaman diliminde çocuğa ait kimlik belgesi ya da doğum belgesiyle başvuru yapılabilir.

Babaya doğum parası verilir mi?

Baba ve annenin T.C vatandaşı olması halinde doğum parasından faydalanmak için doğum parası verilmektedir. Baba memur ise doğum raporu ile birlikte çalıştığı kuruma başvurmalı; özel sektör çalışanı ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir.

Annelere verilen diğer devlet yardımları nelerdir?

Doğum yapmış her T.C vatandaşı anne adayına doğum parasının haricinde, doğum yardımına ve süt parasına hak kazanmaktadır.

Doğum yardımı: Bu yardım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ya da mavi kart sahibi olan tüm annelere verilmektedir. Bir kereye mahsusen ilk çocuk için 300 TL, 2. çocuk için 400 TL, 3. çocuk ve sonrası için 600 TL ücret ödenmektedir. Bu yardımı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapmaktadır.

Süt parası: Süt parasını almak için anne adayının herhangi bir yerden sigortalı olarak çalışması şartı aranmamaktadır. Fakat anne adayı SGKlı değil ise, babanın SGK’ya bağlı olarak çalışması gerekmektedir. Süt parası tek sefere mahsus olarak 149 TL olarak ödenmektedir.