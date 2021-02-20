Yaza sıkı bir vücutla girebilirsiniz...

Liposakşın kilo vermek için değil ama vücudu şekillendirmek için kullanılan en efektif cerrahi yöntemdir. Aşırı kilolu olan hastalarda liposakşın yapmadığımız gibi, diyet ve spor yapmasına rağmen belirli bölgelerdeki birikmelerden kurtulamayan hastalarda başarılı sonuçlar almak mümkün.

Liposakşın işlemi genel anestezi altında ameliyathane koşullarında yapılır. Ameliyat öncesinde yapılan planlamalara uygun olarak bölgesel yağ fazlalıkları alınır ve vücudun istenilen şekle kavuşması sağlanır. Liposakşın ile basenler, bel simidi denilen bel ve karın çevresi fazlalıklar, göbek çevresindeki yağlanmalar, bacakların kalın görünmesine sebep olan yağ birikmeleri ve erkeklerde meme görünümüne sebep olan jinekomasti problemlerinden kurtulmak mümkündür.

Günümüzde liposakşın yöntemlerindeki çeşitlilik de problem çözümünde elimizi güçlendirirken farklı problemlere çözüm bulmayı da kolaylaştırmaktadır. Klasik liposakşın, vücutta bulunan yağların mekanik olarak kesilerek alınması işlemidir. Diğer tüm yöntemlerin temelini klasik yani konvansiyonel liposakşın yöntemi oluşturur. Vaser liposakşın, yağların ultrasonik dalgalarla parçalanmasını ve cildin yine aynı mekanizmayla sıkıştırılmasını sağlar. Vücut hatlarının daha agresif olarak belirginleştirilmesi, özellikle kasların ortaya çıkarılması için kullanılır.

Laser liposakşın, ısı enerjisiyle yağların parçalanmasını sağlar. Liposakşın işlemini kolaylaştıran aynı zamanda ısı enerjisiyle cildin sıkışmasını sağlayan bir yöntemdir. Lipomatik liposakşın ise cerrahın iş yükünü azaltan ve klasik liposakşın işlemini otomatikleştirmeye yarayan bir cihazdır.

Hangi yöntemin sizin vücudunuz için daha uygun olduğuna plastik cerrahi uzmanı tarafından yapılan muayene sonrasında karar verilir. Ameliyat süresi yapılacak işleme ve vücut bölgesine göre değişmektedir. Ameliyat sonrası hastalar 1 gece hastanede gözetim altında tutulur. Liposakşın yapılan vücut bölgesini sıkıca sarmaya yarayan korseler giydirilir ve bu korseler 6 hafta boyunca kullanılır. Yapılan ameliyat sonrasında vücutta geçici bir ödem meydana gelir. 3-6 ay arasında ödem tamamen çözülür ve vücut son şekline ulaşır. Bu dönemde hastalardan diyetine dikkat etmeleri ve hafif egzersizlerle mevcut durumu desteklemeleri istenir. Yaşam tarzı değişikliği yapılan işlemin kalıcı olmasını sağlamaktadır.

Sizler de hayalini kurduğunuz vücut şekline kavuşmak istiyorsanız liposakşın ile vücut şekillendirme işlemine uygun olup olmadığınıza karar vermek için plastik cerrahınızdan randevu alabilirsiniz.