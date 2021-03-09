Kombine estetik ameliyat nedir?

Hastalar biz plastik cerrahlara vücutlarında mutlu olmadıkları yerlerde nasıl değişiklikler yapılabileceğiyle ilgili danışmak için gelirler. Günümüzde en sık başvuru sebebi meme ve burun estetiği üzerine olmaktadır. Burun şeklinden memnun olmayan hastalar bize güzel bir burun şekline sahip olabilmek amacıyla gelirler. Bize başvuran hastaların kafalarında genellikle bir burun şekli vardır. Hatta başvuru öncesinde kendi simülasyonunu gerçekleştirip kendi burun şeklinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili net bir görüşe sahip olan hasta sayısı da az değildir. Ancak hastaların gözden kaçırabildikleri durum her güzel burun şeklinin her yüz ile uyumlu olmayabileceğidir. Çok güzel bir burun bazı yüz yapılarında fazla yapay bir görünüme neden olabilir ve güzellik algısını bozabilir. Bu durumda yapılması gereken, planlanan burun şeklinin ve yüzün diğer yapılarının detaylı olarak bir bütün halinde ele alınması olmalıdır. Biz plastik cerrahları diğer bilim dallarından ayıran ve özel kılan da yüzün bir bütün olarak incelenebilmesi ve gerekli tüm işlemlerin kombine estetik cerrahi olarak gerçekleştirilmesi yeteneğidir. Özellikle yüzde sadece burun değil profil değişimi sayesinde burun ve yüzün uyumlu bir görünüme kavuşturulması, yapay bir görünümden uzaklaşılması sağlanır.

Sadece yüz için değil, uygun olan bir çok ameliyat kombine olarak gerçekleştirilebilir. En sık yapılan kombine ameliyatlardan birisi meme ve karın estetiğinin aynı anda yapılmasıdır. Hatta bu kombinasyon artık 'annelik estetiği' olarak özel bir isimle anılmaktadır. Kombine olarak bu işlemlerin yapılması hastaya tek bir anestezi etkisi altında birden çok problemden kurtulma fırsatı tanımaktadır.

Özellikle bu avantajdan yararlanıp kombine estetik cerrahi ameliyatlardan fayda gören hasta grubu aşırı kilo kaybı sonrası vücutlarında deformasyonlar yaşayan obezite hastalarıdır. Bu hastalar ileri derecede kilo alıp verme nedeniyle derilerinde sarka problemi yaşarlar. Bu durum kilolu olmak kadar sağlıksız olmasa da yaşam kalitesini ciddi anlamda azaltmakta, hastaların sosyal hayata katılımlarını olumsuz etkilemektedir. Plastik cerrahlar bu hastalara hayati risk oluşturmayacak düzeyde kombine estetik ameliyatlar uygular. Kombine estetik cerrahi ameliyatlarında hastanın sağlığını korumak asıl amaç olmalı ve kombinasyonlar olabildiğince konforlu planlanmalıdır. Paralel vektördeki ameliyat kesileri iyileşme döneminde hastanın motivasyonunu azaltabileceğinden ameliyatların planlanmasında hastayla birlikte öncelik sıralaması iyi yapılmalıdır. Örneğin karın germe ve uyluk germe ameliyatı aynı anda önerilmez. Ya da meme ve kol germe ameliyatlarının birlikte gerçekleştirilmesi daha uzun ve sancılı bir iyileşme dönemine sebep olur.

Bu nedenle hastaların bir anda tüm problemlerden tek bir kombine ameliyat ile kurtulma beklentileri gerçekçi olmayacaktır. Sonuç olarak kombine estetik ameliyatlar tek seansta çoklu problemlerinizden sizi kurtarabilir ama sağlığınızı riske atmayacak sınırlar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.