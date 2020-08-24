Jawline dolgu nedir?

Eskiden çene şekillendirilmesi için çoğunlukla ameliyatlı estetik yöntemlere sıklıkla başvurulurdu. Çenenin öne veya geriye alınması, çene köşelerinin belirginleştirilmesi ya da aşırı belirgin çenelerde belirginliğin azaltılması işlemlerinin tümü cerrahi yöntemlerle başarılı şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Ancak tüm cerrahi yöntemlerde olduğu gibi çene şekillendirme ameliyatları da anestezi altında yapılan, hastanede yatış gerektiren ve iyileşme dönemi uzun olan ameliyatlardır. İnsanlar günümüzde iyileşme döneminin kısa olması, hastane yatışı ve ameliyathane koşulları gereksinimleri olmaması nedeniyle dolgu işlemlerine daha sık rağbet göstermektedirler. Çene dolgusu yerine daha çok jawline dolgu olarak bilinen bu uygulama belirgin yüz hatlarına sahip olmayı ve alt yüz çekici görünümünü oluşturmayı amaçlamaktadır.



Jawline dolgu nasıl yapılır?



Jawline dolgusu kişinin çene yapısına uygun şekilde kişiye özel planlama ile gerçekleştirilmektedir. Çene analizi yapıldıktan sonra ihtiyaç olduğu düşünülen bölgeler belirlenir ve işlem öncesi çizimler yapılır. Çizim sonrası lokal anestezi kremler sürülür ve ciltte uyuşma gerçekleşmesi için yeterli süre boyunca beklenir. Cilt üzeri antiseptik solüsyonlar yardımıyla temizlenir ve sonrasında FDA onaylı dolgu maddelerinin belirlenen bölgelere enjekte edilmesiyle istenen çene hattı keskinliği oluşturulur.



Jawline dolgu ağrılı bir işlem mi?



Dolgu uygulamalarında hissedilen ağrı enjeksiyon yapılacak bölgenin duyu sinirleri açısından hassas olup olmamasına bağlıdır. Çene bölgesi dolgu uygulaması için hasta konforunu bozmadan enjeksiyon yapılabilen bölgelerdendir ve neredeyse ağrısız bir işlem olarak tariflenebilmektedir. Jawline dolgu uygulama sonrası etki hemen görülmeye başlar. Uygulama bölgesinde bir miktar ödem, çok nadir olarak morluk ve şişlik meydana gelebilmekte ancak uygulama sonrası tüm bu olumsuzluklar 14. günde tamamen normale dönmektedir.



Jawline dolgu etkisi ne kadar sürer?



Jawline dolgusu için kullanılan malzeme etki süresini belirleyen en önemli unsurdur. FDA onaylı, derin bölge lokasyonu için uygun hacimde olan dolgu malzemelerinin kullanılması halinde ortalama etki süresi 12-18 ay sürmektedir. Dudak dolgusu gibi hareketli bölgelere yapılan dolgu uygulamalarının aksine jawline dolgu kemik ve kemik zarının üzerine uygulanmaktadır. Damarsal ağdan fakir olması nedeniyle kemik zarı üzerine yapılan uygulamalarda dolgu erimesi de daha geç olmakta ve kalıcılık süresi bununla korele olarak artmaktadır.



Jawline dolgu uygulamalarını kimler yaptırabilir?



Çene dolgusu işlemi tüm estetik prosedürlerde olduğu gibi dolgu uygulamalarını yaptırmaya engel olacak bir hastalığa sahip olmayan, 18 yaşını doldurmuş tüm sağlıklı kişilere yapılabilmektedir. Çene ucu geride olanlar, minik gıdı problemi olanlar, çene hattı belirgin olmayan herkese jawline dolgu yapılabilmektedir.



Jawline dolgu işlemini kimler gerçekleştirmelidir?



Tüm dolgu uygulamalarında olduğu gibi jawline dolgu işlemi de plastik cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilmelidir. Çene bölgesi damar ve sinir ağı açısında oldukça zengin ve komplikasyon oluşabilme ihtimali yüksek bölgelerdendir. Bu nedenle anatomiye hakim, bu bölgenin ameliyatlarını da yapan plastik cerrahi uzmanlarına bu işlem için başvurabilirsiniz.