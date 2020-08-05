Doğal ve dolgun göğüslere sahip olabilirsiniz

2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 300 bin adet meme büyütme ameliyatı gerçekleştirildi. Bu rakamlar, estetik amaçlı yapılan ameliyatlar sıralamasında meme büyütme işleminin uzun yıllardır olduğu gibi yine en çok tercih edilen estetik cerrahi ameliyatı olmasını sağladı.



Meme büyütme ameliyatlarına bu kadar başvuru olmasının sebebi nedir?



Meme, kadınlarda çekiciliğin ve dişiliğin en büyük simgesidir. Güzel meme yapısına sahip kadınlar kendilerini daha çekici bulmakta ve sosyal hayatta özgüveni yüksek bir birey olarak daha başarılı olmaktadırlar. Günümüzde gelişen protez teknolojisi, yenilenen ameliyat teknikleri de meme büyütme ameliyatını daha kolay ve çekici hale getirmiştir. Tüm bu faktörler meme estetiğini cazip hale getirmiş ve meme büyütme ameliyatlarına olan talebin artmasını sağlamıştır.



Meme büyütme ameliyatı nasıl yapılır?



Meme büyütme ameliyatları en sağlıklı şekilde silikon meme protezleri ile yapılmaktadır. Geçmişte sentetik meme dolguları kullanılarak meme büyütme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ancak kullanılan dolguların uzun dönemde memede yarattığı hasarlar ve meme kanseri taramalarına engel oluşturması nedeniyle günümüzde tamamen terk edilmiştir. Yağ enjeksiyonları ile yapılan meme büyütme işlemleri de kalıcılık süresinin kısalığı, tekrarlayan seanslar halinde uygulanma gerekliliği ve kişinin vücut yapısında yeterli yağ dokusu bulunması gerekliliği gibi faktörler nedeniyle nadiren tercih edilmektedir.



Meme büyütme ameliyatı ne kadar sürer?



Meme protezi ile meme büyütme işlemi öncesinde hastayla görüşülüp beklentileri iyice anlaşılmalıdır. Muayene sonrası göğüs yapısı, meme şekli ve meme dokusu kalınlığı değerlendirilip hasta için en uygun meme protez tipi ve hacmine karar verilir. Meme protezi ameliyatı ortalama 1 saatlik bir işlemdir. Genellikle tercih edilen bölge olan meme altı kıvrımından yapılan minik bir kesiyle protezin yerleştirileceği boşluk yaratılır. Protez yerleştirilir ve oluşan kesi onarılarak meme büyütme ameliyatı tamamlanır.



Meme büyütme ameliyatı sonrası doğal bir görünüm elde edilebilir mi?



Meme büyütme ameliyatı için kullanılan meme protez tipleri hasta beklentilerinin tümünü karşılayacak şekilde dizayn edilmektedir. Doğal meme şeklini taklit eden anatomik (damla) şekilli protezler düz göğüs yapısına sahip kişilerde daha doğal bir görünüm sağlarken, meme dokusu yeterli ancak dekolte boşluğu olan kişilerde ise yuvarlak tipli protezler ile doğal bir görünüm elde etmek mümkündür.



Meme büyütme ameliyatı ağrılı mıdır?



Meme estetiği sonrası doğal bir görünüm isteyen hastalar meme ameliyatı sonrasının sanıldığı gibi çok da sancılı olmadığını bilmelidirler. Günümüzde ameliyat tekniğinin anatomiyi koruyacak şekilde uygulanması, ameliyat esnasında meme içerisine ve göğüs kaslarına yapılan analjezi uygulamaları sayesinde neredeyse meme protezi ameliyatları minimal ağrı ile atlatılabilmektedir.



Meme ameliyatı sonrası gündelik hayata ne zaman dönülür?



Meme büyütme ameliyatı sırasında kullanılan tekniğe bağlı olarak değişse de meme protezi ameliyatı olan hastalar gündelik yaşamlarına 3-7 gün içerisinde rahatlıkla dönebilmektedirler. 1 ay süreyle ağır fiziksel aktivitenin kısıtlanması, iyileşme döneminin problemsiz atlatılması için yeterli olacaktır.



Yaz aylarında meme büyütme ameliyatı yapılabilir mi?



Meme büyütme ameliyatları her mevsimde başarıyla uygulanmaktadır. Mevsimsel faktörler iyileşme dönemini etkilememektedir. Ancak tatil planı yapan hastaların denizden 1 ay uzak kalması gerekeceği için yaz aylarındaki ameliyat randevularını buna göre almaları önerilmektedir.