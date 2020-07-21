Corona virüs döneminin Türkiye estetik cerrahisine olan etkileri

Yurt içi ve yurt dışı uçuşların kapanmasıyla da estetik cerrahi dünyası kapılarını kapattı demek yanlış olmaz. İnsanlar evde kendileriyle baş başa kalıp dış dünyayla ilişkilerini kestiklerinde kusurlarını daha çok görmeye ve normalleşme sürecinin başlamasını da iple çekmeye başladılar.



Yaz ayarlarının gelmesiyle evde sıkılan insanların sektöre ilgisi ne oldu?



Haziran ayının gelmesiyle estetik cerrahiye olan talep doğal seyrinin kat ve kat üstünde oldu. Evde geçirdikleri zamanı iyileşme süreci için iyi bir zamanlama olarak gören kişilerin sayısı hiç de azımsanmayacak kadar fazlaydı. Hem ameliyatsız işlemlerde hem de estetik cerrahi ameliyatlarında oluşan yoğun ilgi sektöre büyük bir canlılık getirdi. Tarih tekerrür etti ve ikinci dünya savaşı sonrası kozmetik sektörüne olan ilginin bir benzeri de günümüzde estetik cerrahi alanında yaşanıyor. Corona virüs pandemisini ülkemizin tüm dünyaya örnek olacak şekilde yönetmesi de bu durumun en büyük sebeplerinden biri belki de.



Bu dönemde operasyon planı yapanlar nelere dikkat etmeli?

Ameliyatsız estetik işlemler günümüzde doktor muayenehaneleri dışında maalesef merdiven altı tabir edilebilecek pek çok merkezde kontrolsüz olarak uygulanmaktadır. Bu tür merkezlerde işlem yaptırmak hem sterilizasyon şartları hem de corona virüs önlemleri açısından yetersiz olacağı için her zamankinden daha büyük riskler barındırmaktadır. Bugünlerde işlem yaptırmak isteyen kişilerin mutlaka doktor muayenehanelerini tercih etmeleri enfeksiyon riskini minimuma indirebileceği için önemlidir. Ameliyat planı olan hastaların ise operasyonu gerçekleştirecek doktorlarla şüpheli bir temas öykülerinin olup olmadığını, etrafında böyle kişilerin varlığını, yurtdışı seyahat öykülerini mutlaka anlatmaları gerekmektedir. Gerekli görüldüğü taktirde ameliyat ertelenebilir ama şüpheli bir temas durumunda operasyon esnasında azalacak olan bağışıklık gücünün virüsle olan mücadelesi çok daha zorlu olacaktır.



Peki bundan sonra bizleri ne bekliyor?



Türkiye corona virüsle olan mücadeleyi çok iyi yönetmeye devam ediyor. Eğer tedbirlere uyar ve bizler de bu sürece destek olursak parlak günler bizleri bekliyor olacaktır. Yurtdışından sağlık turizmi amacıyla gelecek hastalar artık ülkemizi çok daha rahat tercih edebilecekler. Yurtdışından ameliyat taleplerini almaya başladığımız bu günlerde normalleşme süreci sonrası ilginin çok daha fazla olacağını öngörmek zor değil. Bu da ülkemiz için daha çok gelir ve istihdam kaynağı olacaktır.