Çene dolgusu nasıl yapılır?

Cerrahi olarak silikon protezler ve yağ enjeksiyonları yardımıyla çene büyütme ameliyatları yapılırken günümüzde ameliyat olmak istemeyen hastalar ameliyatsız çene büyütme işlemi olan çene dolgusu talebiyle tarafımıza başvurmaktadırlar. Çene dolgusu ile geride ya da küçük olan çene ucu belirginleştirilip gıdı görünümü azaltılabilir, günümüzde jawline olarak da bilinen çene hattı belirginleştirilip kişinin yüz orantısı sağlanabilir.

Çene dolgusu cerrahi bir işlem midir?

Çene dolgusu ya da jawline dolgu işlemi için vücut ile uyumlu hyalüronik asit veya kalsiyum hidroksiapatit içerikli dolgu maddeleri güvenle kullanılmaktadır. Bu maddeler enjekte edilebilir formda bulunurlar ve lokal anestezik krem etkisiyle ağrısız olarak, muayenehane şartlarında ortalama 15-20 dk gibi kısa sürede uygulanabilirler.

Çene dolgusu kalıcı değildir

Çene dolgusu veya jawline dolgusu işlemi için kullanılan dolgu malzemeleri genellikle hacmi yüksek, volümlendirme gücü yüksek dolgulardır. Kemik zarı üzerine yapılan uygulamalar olması ve bu bölgenin damarsal dolaşımı nedeniyle kullanılan dolgu maddesine bağlı olarak çene dolgusu etki süresi ortalama 18 aydır. Çene dolgusu, jawline dolgu kalıcı değildir. Kalıcı işlem için çeneye yağ enjeksiyonu ya da silikon protez uygulamaları gerçekleştirilmelidir. Çene dolgusu işlemi 18 yaşını doldurmuş, bilinen otoimmün hastalığı olmayan, gebelik veya emzirme dönemi dışında herkese güvenle uygulanabilir.

Beğenilmeyen çene dolgusu eritilebilir

Çene dolgusu yapıldığında etkisi hemen görülür. Jawline dolgu sonrası morluk genellikle görülmez. Çene dolgusu sonrası oluşan ödem ve şişlikler ortalama 5 günde tamamen kaybolur. Ödem nedeniyle oluşan bası hissi de bu sürede geçmektedir. Jawline dolgunun etkisi azaldıkça çene hattı belirginliği azalmaya başlar ve eski haline yavaşça geri döner. Yapılan çene dolgusu ya da jawline dolgu sonrası yüzde olumsuz bir değişiklik gözlenmez. Özellikle hyalüronik asit içerikli dolgu maddelerinin tercih edilmesi durumunda doku rejenerasyonun uyarılması nedeniyle tekrarlayan uygulamalar sonrasında doku kalitesinde artış da görülebilmektedir. Hyalüronik asit içerikli dolgu malzemesiyle yapılan çene dolgusu işleminin en büyük avantajı yapılan işlem sonrası oluşan görüntünün beğenilmemesi durumunda dolgunun eritilebilmesidir. Dolgu eritilmesi işlemi genellikle uzman olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen uygulamalar sonrasında görünümü düzeltmek ve yaşanan olumsuzlukları tedavi etmek amacıyla gerçekleştirilir. Bu gibi sebeplerle diğer dolgu işlemlerinde olduğu gibi çene dolgusu ya da jawline dolgu işlemi de plastik cerrahi uzmanı ya da dermatoloji uzmanı gibi bu uygulamanın tıbbi eğitimini almış uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilmelidir.