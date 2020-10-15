Brezilya poposu uygulamasıyla ilgili merak edilenler

Antik çağlarda seksapalite değil vücudun güzelliği ön plandaydı ve küçük memeler daha düz vücut şekilleri heykel çalışmalarında tasvirlenmişti. Orta çağlarda ise cinsel perhizi ön plana çıkaran soluk renkli, zayıf ve düz hatlara sahip kadın figürleri resmedildi. Rönesans döneminde ise doğurganlığı ön plana çıkaran göbeği açık figürler bulunuyor. 16. yüzyıldan itibaren büyük ve geniş kalçalara, belirgin memelere sahip kadınların doğurganlığı simgelediği ve erkekler tarafından daha çok tercih edildiği algısı oluştu. Bu çağlardan gelen algı kum saati görünümünün yaygın bir çekicilik algısı oluşturduğu ve kadının daha seksi göründüğü yönündedir.

Peki çağlardan beri süregelen değişim günümüz estetik cerrahi dünyasına nasıl yansımıştır?

Brezilya poposu kavramı günümüzde hatları belirgin, kıvrımlı popo şeklini tarif etmektedir. Kadınlardan gelen talepler nedeniyle çeşitli ameliyat teknikleriyle bu görünüm sağlanmaya çalışılmaktadır.

Brezilya poposu ameliyatı için kullanılan teknikler nelerdir?

Her kadının vücut yapısı farklıdır ve belirgin popo şekli oluşturmak için uygulanması gereken teknikler kişinin vücut oranlarına göre değişiklik göstermektedir. Yeterli yağ dokusuna sahip kişilerde bel ve kalça kısmına liposakşın yapılarak popo şekillendirme işlemi yapılabilmektedir. Kalça şekli yeterince belirgin olmayan kişilerde ise hastanın vücudundan alınan yağlar popoya enjekte edilerek belirginleştirme işlemi yapılmaktadır. Yağ dokusu yeterli olmayan kişilerde ise popo protezleri ile kaça belirginleştirme, popo büyütme işlemleri yapılabilmektedir.

Popo büyütme işlemi için kullanılan ameliyatsız yöntemler var mıdır?

Popo büyütme ve kalça şekillendirmek için geçmişte sentetik bazlı dolgu maddeleri ameliyathane koşulları ve anestezi gerektirmediği için tercih edilmiş ve yan etkileri nedeniyle günümüzde plastik cerrahi uzmanları tarafından tamamen terk edilmiştir.

Popo şekillendirme ameliyatları zor mudur?

Gündelik hayata dönüş hızı yapılan işleme göre değişmektedir. Yağ enjeksiyonu ve liposakşın ile popo şekillendirme işlemi yapılan hastalarda gündelik hayata dönüş hızı, popo protezi ile kalça büyütme işlemi yapılan hastalarda göre daha hızlı olmaktadır. Ancak her iki hasta grubunda da 7-10 gün içerisinde gündelik hayata dönmek mümkündür.

Ne kadar büyük o kadar güzel anlamına mı gelmektedir?

Büyük ve şekilsiz olan kalça görüntüleri maalesef estetik algısını bozmakta ve güzellik görüşünü olumsuz etkilemektedir. Kıvrımların ve hatların belirgin olduğu orantılı kalça büyüklüğü ise her zaman kabul görmektedir. Bu nedenle popo büyüklüğü kişinin vücuduyla orantılı olmalıdır.

Popo büyütme ameliyatı sonrası özel bir korse ya da kıyafet kullanımı gerekir mi?

Kalça büyütme ameliyatı sonrası vücudu saran özel korseler kullanılması gerekir. Ameliyat sonrasında ise kişinin yaşam alışkanlıklarını değiştirmesi ve spor ağırlıklı bir hayat tarzına sahip olması popo şekillendirme işlemiyle sağlanan şeklin kalıcılı olması için önerilmektedir.

Popo şekillendirme ameliyatları pahalı mıdır?

Kalça büyütme ameliyatı için kullanılan protez, liposakşın yöntemi, ameliyatın yapılacağı merkez ve ameliyatı yapan plastik cerrahi uzmanına göre popo şekillendirme ameliyatı fiyatları değişebilmektedir. Size uygun ameliyat tekniği için plastik cerrahi uzmanınızdan bilgi alabilirsiniz.