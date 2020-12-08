Ameliyatsız estetik uygulamalar nelerdir?

Günümüzde insanlar daha iyi bir görünüme sahip olmak için ameliyatlı ya da ameliyatsız estetik işlemleri yaptırmak amacıyla biz plastik cerrahların kapısını çalmaktadır. İleri derecede deformitelere sahip olmayan kişilerde, gündelik hayattan geri kalmadan daha güzel görünebilmek için ameliyatsız estetik işlemler sıklıkla tercih edilmektedir.

Cildimiz vücudumuzun en büyük organıdır ve sağlıklı bir cilt görünümü güzellik algısının oluşmasındaki en büyük etkendir. Cildimizin sağlıklı görünümü için iyi beslenme, yeterli uyku, doğru alışkanlıklara sahip olma, güneşten ve sigaradan uzak durma olmazsa olmazlardır. Ama yaşam tarzı değişiklikleri her zaman tek başına yeterli olmamaktadır.

Cilt kalitesini arttırmaya yönelik yapılan mezoterapi, PRP, gençlik aşısı, kollojen aşısı gibi işlemlerle cildin ihtiyacı olan bileşenler tamamlanır. Yapılan bu ameliyatsız estetik uygulamalar cilt kalitesini arttırırken güneş lekelerinden, ince kırışıklıklardan kurtulmamıza ve sağlıklı bir cilt yapısına sahip olmamıza yaramaktadır.

Sadece cilt kalitesini arttırmak da bazen yeterli gelmeyebilir

Ciltte oluşan hacim kayıplarının giderilmesine yönelik yapılan dolgu uygulamaları ve kırışıklıkları azaltan botoks uygulamaları da sağlıklı ve genç bir görünüm için yapılan diğer ameliyatsız estetik uygulamalardır.

Botoks kaş sinir kavşağında bulunan reseptörleri bloke ederek kas hareketlerinin azalmasını sağlar. Özellikle yüzümüzde bulunan mimik kaslarının hareketleri azaltıldığında kırışıklıklar giderilir ve daha genç bir görünüm sağlanır. Günümüzde belki de en sık başvurulan ameliyatsız estetik uygulamaların başında kırışıklık botoksu gelmektedir. Yüz botoksu sonrası kişiler hayatlarına devam edebilirken 10 dakikalık bir uygulama sonrasında 4-6 ay sürecek bir etkiye sahip olmaktadırlar.

Sıklıkla başvurulan diğer cilt yenileme yöntemi ise hyalüronik asit içerikli dolgu uygulamalarıdır. Mezoterapi ve gençlik aşısı için tercih edilen birçok ürünün içeriğinde hyalüronik asit bulunmaktadır. Çapraz bağ yapısına sahip olmayan bu maddenin ciltteki en büyük etkisi cilt nem dengesini sağlamaktır. Nemlenen cilt ise daha sağlıklı olacak ve görünecektir. Hacim kayıplarının giderilmesinde ise yine hyalüronik asit içeriğine sahip ama çapraz bağlar ile birbirine tutturulmuş büyük moleküler jel maddeler kullanılmaktadır. Farklı yoğunluğa sahip bu ürünler sayesinde vücudun birçok noktasındaki volüm kayıpları tedavi edilerek orantılı bir yüz yapısına ve sağlıklı bir görünüme sahip olmak mümkündür.

Elimizde yaşlılığın etkilerini azaltabilecek birçok estetik uygulama bulunmaktadır. Düşünülenin aksine bu uygulamaların birçoğu ameliyatsız estetik uygulamalardır ve uygulaması profesyonel kişiler tarafından yapıldığında gözle görülür etkiler elde edilebilmektedir. Siz de ihtiyacınız olan en uygun estetik müdahale için plastik cerrahi uzmanınızdan görüş alabilirsiniz.