Gebelik ve covid-19 hakkında merak edilenler

Bu hususta merak edilen bir diğer konu gebeliğin ilk üç ayı içerisinde yaşanan covid enfeksiyonlarının düşük riski ya da bebekte bir anomaliye neden olup olmadığıdır. Yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular göstermektedir ki ilk üç ayda geçirilen covid enfeksiyonlarının düşük ya da anomalilerde bir artışa sebep olmamaktadır. Bu bilgiler ışığında ilk üç aylık süreçte gebeliğin sonlandırılması gibi uygulamalara gerek yoktur. Anca gebeliğin son üç ayı içerisinde covid enfeksiyonu geçirenlerin %30’unun erken doğum yaptığı; %10’nun ise sularının erken geldiği gözlemlenmiştir. Ayrıca preekamsı denilen gebelik zehirlenmesinde %6 gibi bir artış söz konusu olmaktadır.

Bu dönemlerde gelişen hastalıklara bağlı olarak bebelerde gelişme geriliği gözlemlenmiştir. Anne ölümlerine bakıldığında ise artış oranı %0.04 civarında gözlemlenmiştir. Peki bu ne anlama geliyor ? Ülkemizde anne ölümlerinin normal oranı ortalama yüz binde 40 civarında gözlemlenirken covid-19’un etkilediği anne ölümlerinde oran yüz binde 400’tür; yani anne ölümlerinde on katlık bir artış söz konusudur.

Bir diğer en çok sorulan soru ise doğuma yakın covid-19 enfeksiyonu geçirenlerde doğum şekli değişir mi, sorusudur. Kişinin eğer buna engel bir sağlık sorunu söz konusu değilse gerekli tedbirler alındıktan sonra rahatlıkla doğal doğum yapılabilir. Doğumu takiben bebek ile anne ten tene temasta olabilir ve emzirmede bir sakınca yoktur.

Peki, gebeler aşı olmalı mı ?

Dünya Sağlık Örgütü, Fetal Maternal Derneği, Avrupa ve Amerika Obstetri ve Jinekoloji dernekleri özellikle insanlarda yakın temasta bulunan meslek grupları için (sağlık çalışanları, öğretmenler, AVM çalışanlar vb.) ek olarak sağlık sorunlarına sahip olanlar (şeker, tansiyon, obezite vb.) için aşının oldukça faydalı olabileceğini ifade etmektedirler.

Son araştırmalar göstermektedir ki gebelikte aşı olan anne adaylarının göbek kordonlarında covid antikorları bulunmaktadır. Bu sayede yeni doğan bebek de virüse karşı koruma altında olarak dünyaya gelmektedir.

Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gebelik ve doğum geçirmeniz dileğiyle.