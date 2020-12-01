Hamilelikte tiroid hastalıkları ve belirtileri

Tiroid hastalıkları tiroid bezinin az çalışması (hipotirodizm) ve aşırı çalışması (hipertiroidizm) olarak ikiye ayrılabilir.



Gebelik ve hipotiroidizm



Toplumda tiroid bezinin az çalışmasıyla ilgili olan hipotiroidizm denilen rahatsızlık yaklaşık tüm gebelerin %2,5 kadarında görülebilir. Özellikle ilaçlarla geçmeyen bulantı ve kusmalarda ya da gebeliğin geç dönemlerinde görülen bulantılarda şüphelenilmelidir. Hamilelikteki hipotirodizm hem bebeği hem anneyi etkileyebilir. Annede aşırı halsizlik, bitkinlik, kabızlık, bulantı kusma gibi şikayetler yapar. Görüldüğü gibi tüm bu şikayetler hamileliğin doğasında olabilecek şikayetlerdir, şikayetlerin aşırı olması durumunda şüphelenilmelidir. Özellikle gebeliğin ilk 12 haftasında fetüs anneden gelen tiroid hormonlarına bağımlıdır ve bu dönemde tiroid hormonlarının yetersiz olması bebeğin sinir sistemi gelişiminin eksik kalmasına sebebiyet verebilir. Hamileliğin erken haftalarında ya da hamile kalmadan önce tiroid hormonları açısından annelerde tarama testi yapılmalıdır. Eğer hipotiroidizm saptanırsa uygun replasman tedavisi verilmeli ve düzenli aralıklarla kan hormon değerleri kontrol edilmelidir.



Gebelik ve hipertiroidizm

Tiroid bezinin aşırı çalıştığı hastalıktır. Düşük, erken doğum, düşük tartılı bebek doğurma, gebelik tansiyonu gibi kötü durumlara sebebiyet verebilir. Hamileliğin ilk haftalarında gerekirse önceden tiroid hormonları kontrol edilmelidir. Hamilelikte saptanması durumunda ilaçlarla tedavi edilir ve düzenli kan değerleri takip edilir.