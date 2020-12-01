MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriOp. Dr. Güçlü Kaleağası Hamilelikte tiroid hastalıkları ve belirtileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler>Yazarlar>Op. Dr. Güçlü Kaleağası>Hamilelikte tiroid hastalıkları ve belirtileri

Yazarlar
Fotoğraf: iStock
01.12.2020 - 16:34 |  Son Güncelleme:

Hamilelikte tiroid hastalıkları ve belirtileri

Op. Dr. Güçlü Kaleağası
Op. Dr. Güçlü Kaleağası
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Op. Dr. Güçlü Kaleağası
Op. Dr. Güçlü Kaleağası
meddrgkal@gmail.com
Hamilelikte tiroid hastalıkları ve belirtileri
Abone Olgoogle-news

Hamilelik, kadın vücudunda tüm vücut organ ve işlevlerinin değişim gösterdiği doğal bir süreçtir. Vücudun metabolizma hızını ayarlayan ve dengede tutan ayrıca yeni gelişmekte olan bebeğin sinir sistemi üzerine etkili olan tiroid bezinin de hamilelik sırasında bir miktar büyümesi ve çalışmasının artması beklenen bir durumdur.

Tiroid hastalıkları tiroid bezinin az çalışması (hipotirodizm) ve aşırı çalışması (hipertiroidizm) olarak ikiye ayrılabilir.

Gebelik ve hipotiroidizm

Toplumda tiroid bezinin az çalışmasıyla ilgili olan hipotiroidizm denilen rahatsızlık yaklaşık tüm gebelerin %2,5 kadarında görülebilir. Özellikle ilaçlarla geçmeyen bulantı ve kusmalarda ya da gebeliğin geç dönemlerinde görülen bulantılarda şüphelenilmelidir. Hamilelikteki hipotirodizm hem bebeği hem anneyi etkileyebilir. Annede aşırı halsizlik, bitkinlik, kabızlık, bulantı kusma gibi şikayetler yapar. Görüldüğü gibi tüm bu şikayetler hamileliğin doğasında olabilecek şikayetlerdir, şikayetlerin aşırı olması durumunda şüphelenilmelidir. Özellikle gebeliğin ilk 12 haftasında fetüs anneden gelen tiroid hormonlarına bağımlıdır ve bu dönemde tiroid hormonlarının yetersiz olması bebeğin sinir sistemi gelişiminin eksik kalmasına sebebiyet verebilir. Hamileliğin erken haftalarında ya da hamile kalmadan önce tiroid hormonları açısından annelerde tarama testi yapılmalıdır. Eğer hipotiroidizm saptanırsa uygun replasman tedavisi verilmeli ve düzenli aralıklarla kan hormon değerleri kontrol edilmelidir.

Gebelik ve hipertiroidizm

Tiroid bezinin aşırı çalıştığı hastalıktır. Düşük, erken doğum, düşük tartılı bebek doğurma, gebelik tansiyonu gibi kötü durumlara sebebiyet verebilir. Hamileliğin ilk haftalarında gerekirse önceden tiroid hormonları kontrol edilmelidir. Hamilelikte saptanması durumunda ilaçlarla tedavi edilir ve düzenli kan değerleri takip edilir.

 

False
Op. Dr. Güçlü Kaleağası
Op. Dr. Güçlü Kaleağası
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Cilt kalitesini artırmak için neler yapılabilir?
Uzaktan eğitim sürecinde motivasyonu artırmak için nelere dikkat edilmeli?
Covid-19 günlerinde diş hekimine giderken dikkat etmeniz gerekenler
Kışın gribal enfeksiyonlara bağlı olarak göz problemleri de artıyor