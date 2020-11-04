Cinsel ilişkide orgazma odaklanmak yanlış mı?

Bütün bu kriterleri göz önüne alarak orgazma holistik (bütüncül) açıdan yaklaşmak gerekir. Fiziksel olarak da sadece cinsel organlarımızı ilgilendiren bir meseleden çok, bu bölgelere hapsolmuş cinsel enerjimizin tüm vücudumuza haz veren dalgalar şeklinde yayılmasıyla giden bir süreçtir. Kişilerin o anki psikolojik durumları, partnerleriyle olan iletişimleri, yorgun olup olmamaları, stres gibi kavramlar orgazmın kalitesini etkileyebilir, bazen bu durumlar partnerlerde hayal kırıklığı yaratabilir.



Çiftlerin birbirlerini tanımaları ve keşfetmeleri orgazm kapasitelerini arttırır. Beraber olmanın keyfini çıkartan, rahat ve hassas çiftler beden olarak beraber aynı frekansta titreşirler, bu çiftlerin birbirlerinin içinde eridiği ve daha büyük bir enerjinin içinde kişinin egosunun çözüldüğü dönüştürücü bir deneyimdir. Sevişirken çok fazla orgazma odaklanmamak gerekir. Bu durum çiftlerde zihinde ve vücutta gerginlik yaratıp o andan alınan hazzı azaltıp, orgazm olmayı zorlaştırabilir

Bilindiği üzere orgazm olmak için her zaman birleşmeye gerek yoktur. Çiftler birbirlerine mastürbasyon yaparak veya oral seks ile orgazm yaşatabilirler. Yine orgazm güçlüğü taşıyan bireylerde kişinin kendini uyararak ne tür uyarılardan hoşlandığını ve vücut reaksiyonlarını öğrenmesi önerilen bir durumdur. Master ve Johnson isimli araştırmacıların gösterdiği gibi kadınlardaki klitoris erkeğin penisinin uç kısmı kadar hassastır. Çoğu kadın vajinal birleşmeyle her zaman orgazm için yeterli uyarı hissetmeyebilir, birleşme sırasında klitoral uyarıya ihtiyacı olabilir, bu aşamada erkeğin kasık ön bölgesinde bulunan kemiğe hareketlerle bastırarak uyarı yapabilir.

G noktası nedir, nasıl bulunur?



Orgazm için klitoral uyarıdan daha önemli bir nokta vardır; Alman jinekolog Grafenberg’in tarif ettiği vajinanın ön duvarı dediğimiz idrar çıkış yolunun (üretra) 2-3 cm altında, son derece uyarılamaya hassas sinir sonları bulunan bir alan... G moktası olarak adlandırılan anatomik bölge tüm kadınlarda vardır ve bu bölgeye birkaç dakika boyunca aralıksız masaj yapıldığında sürecin çok yoğun bir orgazmla sonuçlandığı kabul edilir. Bu orgazmın, klitoral orgazmdan çok daha farklı ve daha yoğun olduğu ifade edilmektedir. Özellikle erkeğin yatar pozisyonda iken kadının üstte oturarak ve kendini arkaya doğru vererek olan pozisyon, erkeğin penisinin kadının G noktasını uyarmasını kolaylaştıracaktır. Partnerinizin yardımıyla ya da kendiniz parmak uyarısıyla vajinanın ön duvarında G noktanızı bulabilirsiniz. G noktası uyarıldığında daha kolaylıkla bir vajinal orgazm olacaktır, bu nokta uyarıları sonucu olan orgazmlarda idrar yollarından gelen ama idrar niteliği taşımayan bir sıvı boşaldığı görülmüştür. Uyarı sonucu bu bölgedeki bezlerden sıvı salgılanmaktadır.