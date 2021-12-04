Tüp Bebek Tedavisi Nedir, Nasıl Yapılır?

Laboratuvar ortamında sperm ve yumurtaların bir araya getirilerek döllenme işleminin gerçekleştirilmesine tüp bebek tedavisi denilmektedir. Yüksek oranda başarı sağlanılmakta olan tüp bebek tedavisi sayesinde çocuk sahibi olamayan çiftlerin çocukları olabilmektedir. Tüp bebek tedavisinin aşamalarına baktığımız zaman ilk olarak âdetin 2. veya 3. Günü itibari ile ilaç kullanımı yapılacaktır. Yumurta takibinizin ne sıklıkta olduğunu ise doktorunuz belirleyecektir. Yumurta takip süreci ile birlikte yumurtaların sayısı, büyüklüğü ve rahim içi tabakasının kontrolü sağlanacaktır. Bu süre ortalama olarak 10 gün kadar sürmektedir. Bu aşamadan sonra yumurtaların olgun bir hale gelmesi ile yumurta toplama işlemi yapılacaktır. Toplanan yumurtalar ile eşinizden alınış olan spermler döllenir. Oluşan embriyolardan iyi kalitede olanlar seçilerek 3.gün veya 5.günden sonra transfer işlemi yapılır. Bu şekilde tüp bebek sahibi olabilirsiniz.

Tüp Bebek Tedavisi Erken Menopoz Yapar mı?

Tüm kadınlar belirli bir yumurta rezervi ile doğmuştur. Tüp bebek tedavisi sırasında kadınlardan sadece o ay yumurtalıklarda bulunan yumurtaların geliştirilerek alımı sağlanır. Kadınların tüp bebek tedavisi görmesi menopoz durumunu etkileyen bir durum değildir.

Tüp Bebek Tedavisi Dış Gebelik Yapar mı?

Normal yöntemler ile doğrudan hamile kalan kadınlarda dış gebelik durumu 100 gebelikten 2’sinde olmaktadır. Tüp bebek tedavisi sonrasında dış gebelik riskinde biraz daha artış yaşanılmaktadır. Dış gebelik riskinin tüp bebek tedavisi sonrasında daha fazla oranda yaşanılmasının nedeni tüplerin hasarlı olması ve infertiliteye neden olan sebeplerin bulunuyor olmasıdır.

Tüp Bebek Tedavisi İle Cinsiyet Seçimi Yapılabilir mi?

Tüp bebek tedavisi sonrasında yapılmakta olan genetik incelemeler ile bebeğin cinsiyet seçimini yapabilmek mümkün olmaktadır. Ancak ülkemizde Tüp Bebek Yönetmeliğine ve yasalara göre bebeğin cinsiyeti üzerinde bir seçimde bulunmak kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Bundan dolayı cinsiyet seçimi amacı doğrultusunda yapılmakta olan genetik inceleme yapılamamaktadır. Ülkemizde genetik seçimi sadece cinsiyet seçiminim yapılabilmesi için cinsiyet kromozomu ile taşınmakta olan bir genetik hatalığın bulabilme ihtimalinin olması gerekmektedir.

İki Tüp Bebek Denemesi Arasındaki Süre Ne Kadar Olmalıdır?

Bu süreye temel olarak karar verici olan hekim olacaktır. Hiç ara verilmeden veya bir sonraki adet döneminde tüp bebek tedavisine başlanabilmektedir.

Tüp Bebek Tedavisinin Kaç Defa Denenmesine İzin Verilmektedir?

Tüp bebek tedavisi için yapılan denemelerde 5. deneme sonrasında gebelik oranında bir yükselme durumunun gerçekleşmediği gözlemlenir. Ancak çok uç durumlarda 16. veya 17. deneme sonrasında bebek sahibi olabilen çiftler olmuştur. Ancak bu durumlar oldukça uç durumlar olarak örnek verilmektedir. Genel olarak 5. yapılan denemeden sonra başarı şansı çok yükselmemektedir.