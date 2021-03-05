Rahim kanseri (endometrium kanseri) nedir?

Genelde endometriumun salgı yapan hücrelerinden oluşan bu rahim kanserine “endometrium adenokarsinomu” da denir. Genellikle menopoz sonrası ortaya çıkan rahim kanseri, 50 ila 60 yaşındaki kadınlarda sıklıkla görülse de daha erken yaşlarda da görülme olasılığı olan bir kanser çeşididir.

Rahim iç zarı kanserinin (endometrium) sebepleri nelerdir?

Tek sebebi olmasa da bazı risk faktörlerine sahip kadınlarda rahim kanseri görülme ihtimali daha fazladır. Bu risk faktörlerini aşağıda özetledim.

Rahim kanseri (endometrium) risk faktörleri (rahim kanserini arttıran risk faktörleri)

-Erken yaşta adet olma ve geç yaşlarda dahi adetten kesilmeme

-Östrojen miktarını arttıran obeziteye sahip olma

-Hiç doğum yapmamış olmak

-Meme kanseri tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

-Östrojen tedavisi almak

-Hayvan kökenli yağlar tüketmek

-Şeker hastalığına sahip olmak

-Over hastalıklarına sahip olmak

-Pelvik ışın tedavisi almış olmak

-Genetik yatkınlık

Rahim kanseri (endometrium kanseri) nasıl tespit edilir?

Rahim kanseri, genelde erken bulgu veren bir hastalıktır. En çok görülen belirtisi de vajinal kanamadır. Özellikle menopoz döneminde görülen vajinal kanamalar dikkatlice tetkik edilmelidir. Genellikle kadınlar, belirtiler başlayınca doktora gider ve tanı alır. Bu nedenle; kişi kendini takip etmeli ve özellikle menopoz sonrası dönemde kadın doğum doktoruna başvurmalıdır.

Smear alınması, serviks kanseri için bir tarama yöntemi olsa da endometrium kanseri için etkin değildir. Endometrium kanseri için bir tarama testi yoktur. Kadınlarımızın yapması gerekenler; yıllık jinekolojik kontrollerini aksatmamaları ve menopoz sonrası dönemde kanama olursa veya 40-50 yaş arası adet kanamalarında anormallik, ara kanamalar vb olursa mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına muayene olmalarıdır.

Endometrium kanserinin semptom ve işaretleri

Endometrium (rahim kanseri) kanseri belirtileri nelerdir?

-Menopoza girmiş kadınlarda “kanama” görülmesi olağan dışıdır. Bu nedenle de menopoza girmiş tüm kadınların anormal kanamalara karşı bilinçlendirilmesi erken evredeki endometrium yani rahim kanserini fark etmesi için son derece önemlidir.

-Kilo kayıpları

-Pelvik ağrılar

-Anormal kıvamda akıntılar

Anormal olarak nitelendirilebilen semptomların varlığında altta yatan problemlerin endometrial kanser yâda endometrial hiperplazi mi olduğunun mutlaka araştırılması gerekir. Endometrial doku örneği, mikroskop altında incelenir ve diğer tanı testlerinden de faydalanılır.

Endometrium (rahim kanseri) kanserinde tanı nasıl konur?

Endometrial biyopsi

Rahim kanseri olan tüm kadınlarda öncelikli olarak yapılması gereken en önemli tanısal işlemdir. Bu işlem ofis şartlarında yapılabilmektedir. İşlem sırasında nadiren genel anesteziye ihtiyaç duyulur. Çoğu endometrial biyopsi işlemleri lokal anestezi altında rahatça yapılabilmektedir. İşlem süresi yaklaşık 1-2 dakikadır.

İşlem sırasında ince elastik bir tüp yardımı ile rahim içine girilir ve vakum tekniği ile doku örneklemesi alınır.

Dilatasyon ve küretaj (D&C)

Biyopsi, kanser tanısını net olarak koymak için yeterli değil ise dilatasyon ve küretaj işlemi yapılır. Rahim ağzı genişletilir ve özel aletlerle rahim içi dokusu alınır. Bu işlem için genel anesteziye ihtiyaç vardır. Bu işleme nadiren ihtiyaç duyulur.

Histeroskopi

Histeroskopi, rahim içine bakma olanağı tanır. Rahim içerisini tuzlu suya benzer bir çözelti ile dolduran doktor, anormal kanamalara neyin sebep olduğunu anlamaya çalışır ve gerek görürse biyopsi alır. Histereskopi işleminin öbür işlemlere göre üstünlüğü rahim içerisindeki lezyonu görerek, lezyondan direk olarak biyopsi alınmasını sağlamasıdır.

Diğer test yöntemleri

Bu test yöntemleri direk tanıya yardımcı olmamakla beraber, rahim kanserinin yaygınlığı hakkında bilgi verebilmektedir.

1-Ultrasonografi

Vajinaya yerleştirilen ultrasonografi aletiyle rahim içi görüntülenir ve tanı koyulabilir.

2-Bilgisayarlı tomografi, MRI, PET (Pozitron Emisyon Tomografi) taraması

3-Akciğer grafisi

4-İntra venöz pyelogram: Böbrek ve idrar yollarının incelenmesidir.

5-Tam kan sayımı

6-Kanda Ca 125: Tedavi sonrası tedavi etkinliğinin takibinde kullanılır.

Rahim kanserinin evrelendirilmesi

Rahim kanserinin evreleri 4’e ayrılmaktadır.

-Endometrium kanserinde hastalık sadece uterusun korpusuna yani gövdesine ulaşmış ise evre I’den,

-Rahim ağzına yayılmış ise evre II’den

-Rahmin dışına çıkmış ancak rahme komşu organlara, büyük damarlar etrafındaki bezelere yayılmış ise III’ten

-Daha uzak organlara örneğin akciğer vb. yayılmış ise evre IV’ten bahsedilebilmektedir.

Endometrium (rahim) kanseri nasıl tedavi edilir?

Endometrium kanserinin tedavisi kesin olarak bu konuda tecrübeli jinekologlar tarafından yönetilmelidir. Endometrium kanserinde ana ve ilk tedavi yöntemi genellikle cerrahi ameliyatlardır. Fakat tedavi seçimi, kanserin evresine göre değişecektir. Rahim kanseri ameliyatı sonrasında kemoterapi veya radyoterapi uygulanıp uygulanmaması da patoloji raporuna, lenf bezlerinin durumuna, tümörün tipine göre değişebilmektedir.

Rahim kanseri cerrahi tedavisinde altın standart laparoskopik (kapalı) cerrahidir. Kapalı cerrahi yüksek derecede tecrübe isteyen bir cerrahi şeklidir.