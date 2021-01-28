İstmosel (sezeryan skar hastalığı) nedir?

Kahverengi, çamur gibi vajinal akıntılara ve özellikle adet sonrası lekelenme şeklinde kanamalara sebep olabilen istmosel, vajinal enfeksiyonlara, kısırlığa ve cinsel ilişki esnasında ağrıya da sebep olabilmektedir. İstmosel cebi yani potluğu içerisinde biriken kan da yine spermin hareketlerini bozmakta ve embriyonun rahim içine yerleşmesini engelleyebilmektedir. Yani kısırlığa da neden olabilmektedir. Ayrıca bazı gebelikler bu istmosel alanına yapışmakta olup, annenin hayatını tehdit edecek durumlara yol açabilmektedir. Tıp dilinde bu gebeliklere de sezaryen skar gebeliği denilmekte ve erken gebelik haftalarında tedavi edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu tip gebelikler kanamaya yol açıp annenin hayatını tehdit edebilmektedir.

İstmosel teşhisi nasıl konur?

İstmosel teşhisi, daha önce 1 kez dahi sezaryen doğum yapmış kişilere konulmaktadır. Normal doğum yapan kişilerde kesi olmadığı için doğal olarak istmosel hastalığı da olmayacaktır.

İstmoselden nasıl şüphelenilir?

Daha önce en az bir kez sezaryen ile doğum yapmış bir kadında alttaki şikayetler var ise istmoselden şüphelenilir.

-Adet bittikten sonra bir süre devam eden kahverengi çamur gibi akıntıların varlığı

-Pis kokulu ya da koyu renkli akıntıların varlığı

-Kasık ağrısı

Sezaryen doğumdan sonra korunulmamasına rağmen gebe kalınamama durumunda şüphelenilir.

Hastanın şikayetleri sonrası istmoselden şüphelenilip genelde tanıda sadece ultrasonografi yeterli olabilmektedir. Ancak bazı durumlarda daha ayrıntılı tetkikler yapılabilmektedir. Bunlar;

-Sonohisterografi

-Histerosalpingografi (HSG)

-Histereskopi

-MRI

İstmosel tedavisi nasıl yapılır?

İstmosel tedavisi;

1- Vajinal yaklaşım (nadiren).

2- Histereskopik olarak (Herhangi bir kesi yapılmadan vajenden içerisinde bir optik bulunduran bir aletle girilerek, rahim içi görüntülenir. İstmosel kesesi bu alet yardımıyla düzeltilir. Ameliyat süresi maksimum 20-30 dakika arasıdır. Ameliyat sonrası hasta aynı gün evine gidebilir)

3- Laparoskopi ile (Göbekten yaklaşık 1 cm kesi yapılarak, laparoskop ile yani içerisinde kamera bulunduran alet ile karın içerisi gözlemlenir, sonrasında yaklaşık yarım santim çapında 2 ek kesiden cerrahi aletler yerleştirilerek istmosel kesesi tamamen çıkarılır, ardından sağlam dokular birbirine dikilir. Ameliyat süresi yaklaşık 30 -40 dakikadır. Ameliyat sonrası aynı gün hasta evine gidebilir)

4- Laparotomi ile (nadiren). Günümüzde nadiren istmosel tedavisi açık ameliyat ile yapılmaktadır.

Ancak en sık kullanılan iki yöntem histereskopi ve laparoskopidir. Her iki yöntemde de hasta aynı gün taburcu olabilmekte ve evine gidebilmektedir.

Hangi tekniğin kullanılacağını etkileyen faktörler.

-İstmosel defektinin büyüklüğü

-Hastanın esas şikâyeti, gebelik istemi olup olmadığı

-İstmosel defekti sonrası görülen sağlam rahim kas tabakasının kalınlığıdır.

Ameliyatı gerçekleştirecek hekim bu faktörleri değerlendirip hasta için en iyi olacak cerrahi tekniği seçmelidir.

Sağlıkla kalın…