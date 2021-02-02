Histeroskopi nedir?

Histeroskopi önemli bir tanı ve tedavi yöntemidir. Çünkü işlemi uygulayan hekim histeroskopi işlemi sırasında uterusun içini (rahmi) net olarak görmekte ve rahim içinde herhangi bir hastalık varsa anında tanı koyabilmekte ve tedavi edebilmektedir.

Histeroskopi işlemi gereken durumlar nelerdir?

Histeroskopi işlemi, kadın hastalıklarına, özellikle rahmin iç kısmını ilgilendiren jinekolojik (kadın hastalıklarına) hastalıklara, tanı koymak ve tedavi etmek üzere kullanılan bir işlemdir.

Aşağıda belirttiğim durumlarda kesin tanı koymak için kullanılmaktadır

-Rahim içinde oluşan poliplerin tanısında

-Rahim içinde oluşan miyomların tanısında

-Tekrarlayan düşük vakalarının sebeplerini belirlemede

-Kısırlık sebebi araştırılmasında

-Fazla kanamalı adetin veya adet düzensizliklerinin sebebini öğrenmede

-Menopoz sonrası yaşanan kanamaların kaynağını bulmada

-Rahim içi duvar kalınlığını araştırılmasında

-İstmosel tanısında

-İnfertilitenin (kısırlığın) olası sebeplerini belirlemede

-Rahim kanseri (endometrium kanseri) tanısını koymada kullanılmaktadır.

Aşağıda belirttiğim durumlarda tedavi için kullanılmaktadır

-Rahim içinden kaynaklanan polip ve miyomların tedavisinde

-Rahim içindeki spiral gibi gebeliği önleyen araçların çıkarılmasında

-Kanama durumlarında endometriumdan (rahim iç zarı) biyopsi alınmasında

-Rahim duvarı kalınlığında endometriumdan (rahim iç zarı) biyopsi alınmasında

-Rahim içindeki yapışıklıkları kesmek ya da açmak için istmosel defektini düzeltmek için seçilmiş hastalarda rahim kanserinin tedavisinde kullanılmaktadır.

Histeroskopinin uygulama tekniği

Dış çapı 4 ila 10 milimetre arasında olan histeroskopi aleti ile rahim ağzından, rahmin içine girilerek rahmin içinin detaylı değerlendirilmesi gerçekleştirilir. Karından herhangi bir kesi yapılmaz. Histeroskopi aletinde sabit olarak ışık kaynağı ve rahim içerisinin görüntü kalitesini stabil sağlamak için serum geçişine izin veren yollar vardır. Bunun dışında histereskop ile kullanılacak cerrahi aletler histeroskopi aletine göre ve yapılacak cerrahi işleme göre değişmektedir.

Histeroskopik uygulamalar nelerdir?

Histeroskopik uygulamalar; tanısal yani diagnostik (ofis) histeroskopi ve cerrahi yani operatif histeroskopi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Tanısal amaçlı (ofis) histeroskopi

Günümüzde sıkça uygulanan tanısal amaçlı histeroskopi; kadın hastalıklarının teşhisi ve tedavisi için büyük önem arz etmektedir. Yapışıklıkların, miyomların ve poliplerin tespit edilebildiği ve tüp bebek tedavisi öncesi çoğunlukla gereken tanısal amaçlı (ofis) histeroskopi işleminde; rahim içinde yer alan tüm problemler rahatlıkla görülebilmektedir. Ultrasonografi ile şüphelenilen tüm rahim içi lezyonlar kolaylıkla histeroskopi işlemi sırasında görülür ve tanı rahatlıkla koyulur. Kadında, bir sonraki tedavi aşaması planlaması açısından büyük fayda sağlar. Bu işlemin diğer adı ofis histeroskopidir. Yani ofis şartlarında genel anestezi gerektirmeden bu işlem uygulanabilmektedir.

Bu tedavi planlamaları çok çeşitlidir. Rahim içinden kaynaklanan bir polip, miyom kadında aşırı kanamalar yapabileceği gibi bu lezyonlar kadında kısırlık ve ağrı da yapabilmektedir. Rahim içinde oluşmuş olan yapışıklıklar veya istmosel gibi rahim içinde sezaryen ameliyatına bağlı oluşmuş defektler, histeroskopi ile rahatça görülebilir ve tedavi edilmesi için planlama yapılmasını sağlar. Tanısal histeroskopinin en önemli avantajı ofis şartlarında yapılabilmesi ve genel anesteziye ihtiyaç duyulmamasıdır.

Cerrahi (operatif) histeroskopi

Rahim içerisinde meydana gelen tüm problemlerin kesin tedavisi için bir cerrahi yöntem olarak tercih edilebilir. Tekrarlayan düşüklere neden olan rahim içi perdelerin kesilmesi yani septum rezeksiyonunda, istmosel kesesinin düzeltilmesi işleminde, rahim iç dokusunda oluşmuş polip ve miyomların tedavisinde, endometrial kalınlığın arttığı hastalarda biyopsi amacıyla ve kısırlığa neden olan rahim içi yapışıklıklarının açılmasında operatif (cerrahi) histeroskopi uygulanır.

Operatif histeroskopi işlemi genel anestezi altında veya spinal (belden anestezi) anestezi ile uygulanır. Rahim ağzı yaklaşık olarak 7 veya 10 mm’e kadar genişletilir ve hastanın tedavisi yapılır. İşlem sonrası aynı gün hasta taburcu edilir ve hastanın günlük aktivitelerine dönmesine izin verilir. Cinsel ilişki en fazla 1 hafta yasaklanır.

Histeroskopi nasıl yapılır?

Vajen bölgesinin temizlenmesi ile başlayan histeroskopi işlemi, rahim ağzından histeroskopi aletinin geçişi ile başlar. Bu sırada cerrahi işlemi kolaylaştırmak için rahim içini şişirmeye yarayan bazı serum solüsyonları kullanılır. Bu yüzden işlem sonrası az miktarda vajinadan sulu akıntı olması normaldir. Bu akıntı bir gün içinde sona erer. Tanısal histeroskopide 3 ila 5 milimetre kalınlığındaki histeroskopi ile rahim ağzından girilir ve rahim içi görüntülenir. Böylece, daha sağlıklı teşhis ve tedaviler mümkün hale gelir. Tanısal histeroskopi de genellikle anesteziye ihtiyaç duyulmaz ve lokal anestezi ile işlem yapılır. Ağrı duyulmadığı ve sadece rahmin incelendiği bu histeroskopi işleminden sonra hastanede yatmaya gerek yoktur.

Histeroskopi sonrası süreç

Operatif histeroskopi işlemi sonrasında adet ağrılarına benzer olan ve bir iki gün süren hafif ağrılar normaldir. Ağrı kesiciyi gerektirecek kadar ağrı olması durumu, kişiye göre değişiklik gösterebilir. Eğer ki işlemden sonra ağrınız devam ediyor ise doktorun reçete ettiği ağrı kesiciyi kullanmanızda mahsur yoktur.

Histeroskopi sonrası cinsel ilişki yaşanması belirli bir süre yasaklanabilir. İyileşme döneminin hemen ardından aktif cinsel yaşamınıza dönebilirsiniz. Bu süre en fazla bir haftadır. Cerrahi histeroskopi ile yapılan işlemlerden sonra doktorunuz gerek görür ise hormonal tedavileri başlayabilir.