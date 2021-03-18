Gebelik belirtileri nelerdir?

Ancak bu dönemden önce de gebeliğin henüz yeni oluştuğu, kanda ve idrarda gebeliğin tespit edilemeyeceği dönemlerde de kadın vücudunda bazı değişiklikler veya semptomlar oluşabilir. Çoğu kadın gebe kalmış olabileceğini bu dönemden itibaren tahmin edebilir.

Aşağıda gebelik haftaları ile kadın vücudunda ortaya çıkabilecek işaretleri anlatmaya çalıştım. Ancak öncelikle gebelik haftasının nasıl hesaplanmakta olduğunu bilmek, bu dönemleri anlamak için anahtar görevi görecektir. Gebelik haftası hesaplanırken, kadının en son gördüğü adetin ilk günü hesaba katılır. Eğer kadın o adet döneminde gebe kalırsa, gebelik haftası hesabına göre, henüz adetinin ilk gününde 1 günlük gebeymiş gibi adetinin ilk gününden 1 hafta geçtiğinde 1 haftalık gebeymiş gibi hesap yapılır. Bu hesaba göre bir gebelik ortalama 40 hafta sürmektedir.

Gebelik semptomları ne zaman başlar?

Aşağıda bahsettiğim gebelik işaretleri ve semptomlarının görülme haftası kadından kadına değişmektedir. Ancak aşağıda en sık görüldüğü hafta veya haftalar belirtilmiştir.

1. Erken gebelikte kramplar ve lekelenme tarzı kanamalar





Düzenli adet gören kadınlarda yumurta çatlaması, adet gördükleri ilk günden 13-14 gün sonra meydana gelir. Bu dönemde çatlamış yumurta, kadının tüplerinden birinde, 24 saat içinde sperm ile buluşursa döllenme gerçekleşir ve embriyo oluşur.

Embriyo insan gelişimindeki ilk hücredir. Bu hücrenin hızlıca çoğalması başlar ve döllenmeden yaklaşık 3-4 gün sonra embriyo rahim içine yerleşir. Bu da ilk adet gününden 16-17 gün sonrasına karşılık gelir. Bu dönemde kadınların dörtte birinde hafif kramplar görülebilir. Lekelenme tarzı kanamalar meydana gelebilir. Endişe verici bir durum değildir. Bazen kadınlar bu lekelenmeden dolayı adet gördüklerini zannederler. Hafif kramplar yaklaşık olarak kadınların dörtte birinde görülür.

2. Adet (regl) gecikmesi

Adet gecikmesi, kadınlarda en sık bilinen ve gebelik şüphesine yol açan bir durumdur. Adet olmayı beklediğiniz günlerde idrarda yapılan gebelik testleri oldukça duyarlıdır. Gebeliğin rahime yerleşmesinden 8 gün sonra gebeliği saptayabilir. Ancak çoğunlukla kesin tanı kanda yapılan gebelik testi ile veya ultrasonografi ile konulur.

3. Erken gebelik döneminde vücut ısısı artması

Normalden yarım derece artmış vücut ısısı da gebeliğin erken bulgularındandır.

4. Erken gebelik döneminde kalp atış hızının artması ve baş dönmesi

Sekiz ile onuncu gebelik haftaları arasında gebe kadında kalp atış hızında bir miktar artma ve kan basıncında bir miktar azalma görülebilir. Bu dönemde çarpıntı ve baş dönmesi en sık şikayetlerden biridir. Ancak gebelik öncesi dönemde kalp ile ilgili bir sıkıntısı olan kadınlar gebelik öncesinde ve erken gebelik döneminde mutlaka bir kardiyoloji uzmanına muayene olmalıdır.

5. Memelerde değişiklikler

Meme değişiklikleri gebeliğin 4. ile 6. haftası arasında başlayabilir. Memelerde değişiklik olmasının nedeni oluşan gebeliğe bağlı olarak vücutta salgılanmaya başlayan hormonlardır. Sonraki haftalarda memede hassasiyet ve büyüme, sızlama devam edebilir. Memenin uç kısmı ve areola dediğimiz koyu kısmının rengi giderek daha koyulaşabilir.

Ayrıca gebelik öncesi akne şikayeti olan kadınlarda bu şikayette artma görülebilir.

6. Duygusal dalgalanmalar

Gebelikte yükselen östrojen ve progesteron hormonuna bağlı olarak gebe kadınlarda duygusal dalgalanmalar olabilmektedir. Bu dönemde depresyon, anksiyete (endişe), aşırı hassasiyet çok görülmektedir.

7. Sık idrara çıkma ve idrar kaçırma



Gebelik boyunca kalbiniz normalden daha fazla kan pompalamaya başlayacaktır. Bu durum da böbreklere gelen kan akımını arttırmakta ve sık idrara çıkmaya neden olmaktadır. Ayrıca gebelik haftası ilerledikçe rahmin büyümesine bağlı idrar torbası kapasitesi azalmakta ve idrar kaçırma veya sık idrara çıkma görülmektedir.



8. Şişkinlik hissi ve kabızlık



Gebeliğin erken dönemlerinden itibaren şişkinlik hissi artan hormonlara bağlı olarak görülebilmektedir. Gebelikte sindirim sistemi daha yavaş çalışmakta, midede şişlik ve kabızlık görülebilmektedir.



9. Erken gebelikte bulantı kusma



Bulantı ve kusma genellikle gebeliğin 4. ile 6. haftaları arasında başlamaktadır. Sekizinci gebelik haftasına kadar şiddeti artmakta ve sonrasında yavaş yavaş şiddeti azalmaktadır. Ancak bazı kadınlarda şiddetli bulantı ve kusmalar olmakta ve gebeliklerinin ilk yarısına kadar sürmektedir. Bu durumda nadiren de olsa hastaneye yatarak tedavi almaları gerekmektedir.



10. Koku hassasiyeti



Gebeliğin erken dönemlerinde koku hassasiyeti ve bazı kokulardan rahatsız olma durumu olabilir. Bu durumun tam olarak nasıl olduğu bilinmemekte ancak gebelik bulantı ve kusmalarına sıklıkla eşlik etmektedir.



11. Mide ekşimesi – midede yanma



Gebelikte salgılanan hormonlar mide ile yemek borusu arasında yer alan valve (kapakçık) üzerinde gevşetici yönde etkide bulunur. Bu gevşeme sonrasında midede yanma ve mide ekşimesi (reflü) riski gebelikte ne yazık ki artar.



12. Yüzde gebelik ışıldaması ve akne



Artmış kan hacmi ve hormonların etkisi gebe kadınların yüzlerinde bir canlılık, pembelik oluşturabilir. Ayrıca öncesinden aknesi (sivilce) olan kadınlarda salgılanan hormonlara bağlı olarak aknelerinde artma görülebilir.