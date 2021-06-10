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GeriOnur Topçu Dermoid kist (Matür kistik teratom) nedir?
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Haberler>Yazarlar>Onur Topçu>Dermoid kist (Matür kistik teratom) nedir?
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Fotoğraf: iStock
10.06.2021 - 17:57 |  Son Güncelleme:

Dermoid kist (Matür kistik teratom) nedir?

Onur Topçu
Onur Topçu
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr.
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Onur Topçu
Onur Topçu
dronurtopcu@gmail.com
Dermoid kist (Matür kistik teratom) nedir?

Dermoid kistler, matür kistik teratom olarak da bilinen, overin (yumurtalığın) en sık görülen germ hücreli tümörleridir. En sık 20 ile 40 yaşları arasında görülmektedir. Yumurtalığın bu tümörleri iyi huylu tümörlerdir.

Dermoid kistler tüm over tümörlerinin yaklaşık %15’ini oluşturmaktadırlar. Dermoid kistlerin de yaklaşık %15’i bilateraldir, yani her iki yumurtada aynı anda dermoid kist vardır. Çoğunlukla bir şikâyete yol açmazlar, dermoid kistlerin çoğu tesadüfen yapılan jinekolojik ultrasonografide saptanırlar.

Yaklaşık %15’i de torsiyone olarak, şiddetli ağrı yapabilirler. Torsiyon yumurtalığın dermoid kist ağırlığı nedeniyle kendi etrafında dönerek, kendi kan akımını kesmesi sonucu oluşur.

Dermoid kistlerin içerisinde diş, yağ gibi dokuların olmasından dolayı, dermoid kistlerde torsiyon azımsanmayacak bir oranda, yaklaşık %15’inde gerçekleşir. Torsiyon sonrasında erken müdahale edilmezse maalesef o yumurtalık kaybedilebilir. Dermoid kistlerde malignleşme (kanserleşme) oranı nadirdir, bu oran yaklaşık % 0.3’dür

Dermoid kistler için standart tedavi olarak üreme çağındaki kadınlarda yumurtanın korunarak sadece kistin çıkarılması, perimenopozal ve postmenopozal dönemde de yumurtayla beraber dermoid kistin alınmasıdır. Dermoid kist cerrahisinde laparoskopik (kapalı) ameliyatlar altın standarttır.

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Onur Topçu
Onur Topçu
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr.
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