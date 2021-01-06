Çikolata kisti neden olur, tedavisi nasıl yapılır?

Çikolata kistleri kadınlarda yumurtalıklarda görülen kistik lezyonlardandır. Çikolata kisti olarak bilinen hastalık, endometriozis hastalığının yumurtalarda yaptığı kistik bir oluşumdur. Çikolata kisti denilmesinin nedeni, kist içeriğinin renginin çikolata renginde olmasındandır. Kist içeriğinin bu rengi almasındaki en büyük etken, kist içerisinde kanama sonrası biriken hemoglobin proteinin parçalanması sonrası, içeriğinde bulunan Fe (demir) elementinin ortaya çıkmasıdır.

Çikolata kisti olan kadınlar doktora en çok adet ağrısı veya kısırlık şikayeti ile başvururlar. Daha nadiren de ilişki sırasında ağrı, defekasyon veya idrar yaparken ağrı şikayetleri ile de doktora başvuru olur. Çikolata kisti aslından endometriozis hastalığının yumurtalıklarda yaptığı kistik bir hastalıktır. Çikolata kisti olan kadınların hikayelerinde ilk adet gördüklerinden itibaren eşlik eden kasık ağrısı veya adet ağrısı mevcuttur.

Çikolata kistleri zamanla kadınlarda yumurtalık rezervini azaltabilmekte ve buna bağlı olarak da çocuk sahibi olma ihtimalini düşürmektedir. Ayrıca çikolata kisti olan çoğu kadında yüzeyel endometriozis hastalığı da bulunduğundan dolayı bu hastalığa bağlı olarak oluşan yapışıklıklar da kısırlığa neden olabilmektedir.

Çikolata kistleri olan kadınlarda yumurtalık kanseri görülme ihtimali az da olsa artmıştır. Çikolata kistleri çok büyük ölçülere ulaşırsa, kanser şüphesi varsa veya eşlik eden endometriozis hastalığına bağlı komşu organ fonksiyon kayıpları veya şiddetli ağrı söz konusuysa opere edilebilir. Ancak şunu unutmamak lazım, yapılan cerrahi de yumurtalık rezervini olumsuz yönde etkileyebilir. Çikolata kisti olan kadınlar, yumurtalık rezervi için ayrıca değerlendirilmeli ve yumurta dondurma şartları hakkında danışmanlık verilmelidir.

Çikolata kisti veya endometriozis hastalığı tanısı özellikle adet ağrısının normal kabul edildiği toplumlarda gecikmektedir. Dolayısıyla her adet ağrısını normal kabul etmemek gerekmektedir. Adet ağrısı yaşayan kadınlar muhakkak bir jinekologa muayene olmalılardır.