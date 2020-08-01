Bugün bayram, eğlenin çocuklar

OYUNCAK EV TASARIM ATÖLYESİ

Çocuklarınızla birlikte oyuncak ev tasarlamaya ne dersiniz? 3-12 yaşları arasındaki çocuklara ve ailelerine açık olan etkinlikte boyayın, yapıştırın, kendi oyuncağınızı üretin. Tüm etkinlikler koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştiriliyor.

Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi

Tarih: Yarın

Saat: 11.30

Fiyat: 80 lira

Telefon: (0216) 359 45 50

DOĞADA MACERA

COVID-19 önlemleri alınmış bir etkinlik olan Macera Parkı’nda çocuklarınızla birlikte sizin için oluşturulan parkurları aşıp eğlenceli bir gün geçirin.

Yer: İstanbul-Forest Kemerburgaz Macera Parkı

Tarih: Bugün/Yarın

Saat: 09.00

Fiyat: 95 lira

Telefon: (0850) 441 44 24

TEKNE TURU DA VAR

İstanbul Rahmi Koç Müzesi bugün kapalı ama yarın ziyarete açılıyor. Tüm tedbirler alınarak gerçekleştirilen ziyaretlerde anne-babalar çocuklarıyla birlikte müzenin tüm bölümlerini gezebilecek. Ayrıca sınırlı sayıda ziyaretçiyle Haliç tekne turu da yapılabilecek.

Yer: İstanbul-Rahmi Koç Müzesi

Tarih: Yarın

Saat: 09.30-19.00 arası

Fiyat: 12 lira

Telefon: (0212) 369 66 00

TEPETAKLAK EV

Çocuklar bu evde çok eğleniyor. Tüm eşyaların ters olduğu bu ev, Kentpark AVM içinde bayram boyunca görülebilir. COVID-19 önlemleri çerçevesinde eve sınırlı sayıda kişi alınıyor.

Yer: Ankara-Kentpark

Tarih: Bugün/Yarın/Pazartesi

Saat: 14.00-21.00 arası

Fiyat: 10 lira

Telefon: (0312) 219 94 08

HAYVANLAR VE DOĞAYLA İÇ İÇE

İzmir Doğal Yaşam Parkı bayram boyunca açık. Bu parkta çocuklar bir yandan birbirinden ilginç hayvan türlerini yakından görme fırsatı yakalarken diğer yandan da hayvanları korumanın önemini anlıyorlar.

Yer: İzmir-Sasalı Doğal Yaşam Parkı

Tarih: Bugün/Yarın/Pazartesi

Saat: 09.00-18.00 arası

Fiyat: 5 lira

Telefon: (0232) 327 30 16

DİNOZORLARLA BİR GÜN

Antalya’daki DinoPark, çocuklar bayramda doyasıya eğlensin diye açık. Dinozorlar çağına yolculuk, tırmanma duvarı, fosil havuzu, midillilerle gezinti ve daha pek çok etkinlik çocukları bekliyor. 0-6 yaş arası ücretsiz. Parktaki tüm alanlar dezenfekte edildi ve oyun alanlarına katılım sayısı sınırlandırıldı.

Yer: Antalya-Dinopark

Tarih: Bugün/Yarın/Pazartesi,

Saat: 09.00-19.00,

Fiyat: 40 lira

Telefon: (0242) 815 29 39

HAFTANIN KİTABI



Yayınevi: Bilgi Yayınevi

Yazar: Mavisel Yener

Tür: Roman Sayfa: 144

Fiyatı: 24 lira

‘Piri Reis ve Göbeklitepe’deki Sır’ kitabı, dünya denizcilik tarihinin en önemli isimlerinden Piri Reis’in haritasından gizemleriyle dolu Göbeklitepe’ye uzanan heyecan dolu bir hikâye.



FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER

Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım. Serap Oğuz Tan’ın kızı Tanem.

