Bugün bayram, eğlenin çocuklar
Bayramda çocuklar ziyaretler kadar sokağa çıkmak, eğlenmek de ister ama bir yandan koronavirüs tehlikesi devam ediyor. Bu hafta, güvenlik önlemlerini alarak bayramı ‘bayram gibi’ yaşatacak etkinlikleri, eğlence parklarını ve müzeleri derledik.
OYUNCAK EV TASARIM ATÖLYESİ
Çocuklarınızla birlikte oyuncak ev tasarlamaya ne dersiniz? 3-12 yaşları arasındaki çocuklara ve ailelerine açık olan etkinlikte boyayın, yapıştırın, kendi oyuncağınızı üretin. Tüm etkinlikler koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştiriliyor.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 11.30
Fiyat: 80 lira
Telefon: (0216) 359 45 50
DOĞADA MACERA
COVID-19 önlemleri alınmış bir etkinlik olan Macera Parkı’nda çocuklarınızla birlikte sizin için oluşturulan parkurları aşıp eğlenceli bir gün geçirin.
Yer: İstanbul-Forest Kemerburgaz Macera Parkı
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 09.00
Fiyat: 95 lira
Telefon: (0850) 441 44 24
TEKNE TURU DA VAR
İstanbul Rahmi Koç Müzesi bugün kapalı ama yarın ziyarete açılıyor. Tüm tedbirler alınarak gerçekleştirilen ziyaretlerde anne-babalar çocuklarıyla birlikte müzenin tüm bölümlerini gezebilecek. Ayrıca sınırlı sayıda ziyaretçiyle Haliç tekne turu da yapılabilecek.
Yer: İstanbul-Rahmi Koç Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 09.30-19.00 arası
Fiyat: 12 lira
Telefon: (0212) 369 66 00
TEPETAKLAK EV
Çocuklar bu evde çok eğleniyor. Tüm eşyaların ters olduğu bu ev, Kentpark AVM içinde bayram boyunca görülebilir. COVID-19 önlemleri çerçevesinde eve sınırlı sayıda kişi alınıyor.
Yer: Ankara-Kentpark
Tarih: Bugün/Yarın/Pazartesi
Saat: 14.00-21.00 arası
Fiyat: 10 lira
Telefon: (0312) 219 94 08
HAYVANLAR VE DOĞAYLA İÇ İÇE
İzmir Doğal Yaşam Parkı bayram boyunca açık. Bu parkta çocuklar bir yandan birbirinden ilginç hayvan türlerini yakından görme fırsatı yakalarken diğer yandan da hayvanları korumanın önemini anlıyorlar.
Yer: İzmir-Sasalı Doğal Yaşam Parkı
Tarih: Bugün/Yarın/Pazartesi
Saat: 09.00-18.00 arası
Fiyat: 5 lira
Telefon: (0232) 327 30 16
DİNOZORLARLA BİR GÜN
Antalya’daki DinoPark, çocuklar bayramda doyasıya eğlensin diye açık. Dinozorlar çağına yolculuk, tırmanma duvarı, fosil havuzu, midillilerle gezinti ve daha pek çok etkinlik çocukları bekliyor. 0-6 yaş arası ücretsiz. Parktaki tüm alanlar dezenfekte edildi ve oyun alanlarına katılım sayısı sınırlandırıldı.
Yer: Antalya-Dinopark
Tarih: Bugün/Yarın/Pazartesi,
Saat: 09.00-19.00,
Fiyat: 40 lira
Telefon: (0242) 815 29 39
HAFTANIN KİTABI
Yayınevi: Bilgi Yayınevi
Yazar: Mavisel Yener
Tür: Roman Sayfa: 144
Fiyatı: 24 lira
‘Piri Reis ve Göbeklitepe’deki Sır’ kitabı, dünya denizcilik tarihinin en önemli isimlerinden Piri Reis’in haritasından gizemleriyle dolu Göbeklitepe’ye uzanan heyecan dolu bir hikâye.
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.Serap Oğuz Tan’ın kızı Tanem.