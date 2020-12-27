Benim hala umudum var

Bir 2020 şarkısı olarak dinlemeye ne dersiniz?

“Güzel günler bizi bekler, eyvallah dersin olur biter

Bıraksam kendimi şöyle oh ne rahat

Bu da geçer gülüm yaşamana bak

Alınacak dersler var sorulacak sorular

Bu da geçer gülüm bizden bu kadar”

2020 yirmi bir felâketler yılıydı, kabul ediyorum, ama benim hâlâ umudum var. Üstelik sadece benim değil, hepimizin umudu olmalı. Peki, ama acaba 2020 bizden neler götürdü, 2021’den neler bekliyoruz? Kurumsal koç ve yazar Şirin Yelmen Oktar’a kulak verelim:

“2020 bizden özgürlüğümüzü, kucaklamayı, sarılmayı, sosyal etkileşimi, iş ve okul hayatının mahremiyetini götürdü. 2021'den sağlık, umut, kapsayıcılık bekliyoruz. Ailecek mekân ve zaman esnekliğinin iş ve okul sistemlerine uyarlanmasını, sağlıklı iletişim kurarak birbirimizi kucaklamayı, birbirimizin yaşına ve yaşadıklarına saygı göstererek anlamaya çalışmayı, sağlıklı yaşamı hayatımızın bir parçası haline getirmeyi bekliyoruz. Ancak 2021’de bazı kararlar almak gerek. Örneğin ailece “Zor zamanlarda nasıl bir aile ortamı yaratmalıyız?” sorusunu konuşup, zor zamanlarla ilgili karar alma şeklimizi belirleyebiliriz. Birlikte “Yaratılan sınırlar ve esneklik hakkında konuşulan bir aile sistemine geçmek için nasıl bir ilişki kurmalıyız?” hakkında düşünüp bu konuda karar alabiliriz. “2021’de neye odaklanmalıyız?” sorusunun yanıtını bulup, o alana odaklanıp, o alanı geliştirebiliriz. Sağlıklı yaşam tarzını hayata geçirmek için ailecek sağlıklı yemekler yapabilir ve bu tarz faaliyetleri gelenekselleştirebiliriz.”

Demek ki, 2020’den dersler çıkarmamız ve geleceğe umutla bakmamız gereken bir dönemeçteyiz!

Her güne bir masal

Pandemi günleri aslında masallardaki gibi… Nasıl ki, masallarda kötüyü görmeden iyiye eremiyoruz, pandemide de en kötüsünü gördük! Eğer dersler çıkarırsak iyiye erebiliriz. Eğer 2021’de masallara sığınırsak çözüm yolları bulacağımız kesin. İşte güzel bir örnek… Yapı Kredi Yayınları ve Koç Sistem el ele vermiş, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) “Eğitim Ortağı” olduğu Aile Saati Projesi’ni hayata geçirmiş. Bu projeye göre, pandemi döneminde artan dijital ekran kullanımına karşı ebeveynlere, aile içerisinde daha kaliteli zaman geçirmek ve iletişimi artırmak amacıyla kitap okuma alışkanlığının yeniden kazandırılması çağrısında bulunuyor. YKY Yayınları tarafından yayımlanan “Her Güne Bir Masal” kitabı ve Ahmet Ümit’in “Masal Masal İçinde” kitabı “Aile Saati” projesinin önemli iki kitabı. Bu kitaplarla masalların ders verici gücüne tanık olacaksınız. 2021’de masal okuyun, masal anlatın, masal dinleyin… Ve Ahmet Ümit’in şu sözlerine kulak verin: “Masalların özgürlüğü var. Çocuklarımızın zor bir dünyada iyi ve güçlü kalabilmeleri için ruhlarının doğru biçimde masallarla beslenmesi gerekiyor.”