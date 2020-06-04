2020 dijital festivaller yılı

En azından her şey normale dönüp de ‘fiziki mesafe’yi önemsemeden yan yana durabileceğimiz günlere kadar bunun böyle olması gerekiyor. Ancak hiç kimse tasalanmasın çünkü dijital dünyayı da doğru kullanmayı öğrendik şu süreçte. Bu nedenle hepimize yarar sağlayacak içerikleri dijital ekranlardan takip etmeyi bırakmayalım.

‘Ulusal egemenlik ve çocuk yılı’

2020 yılını “Ulusal egemenlik ve çocuk yılı” ilân eden Lüleburgaz Belediyesi bu kapsamda çocuklar ve ebeveynler için birbirinden güzel etkinlikler düzenliyor. Bu etkinlikler ise belediyenin sosyal medya hesaplarından ve www.luleburgazcocuk.com internet sitesinden takip edilebiliyor. Etkinlikler kapsamında ben bu akşam saat 21.30’da Lüleburgaz Belediyesi Instagram hesabında masal anlatacağım. 11 Haziran Perşembe günü Judith Liberman masalseverlerle olacak. Ayrıca Haziran ve Temmuz ayları boyunca Yıldız Çocuk Kukla Atölyesi de belediyenin sosyal medya hesaplarından gösterilerini sunacak. Festival kapsamında ayrıca ritim atölyeleri, yazar söyleşileri, kodlama eğitimleri de çocukları bekliyor. Festival dijital olarak gerçekleştiği için de katılmak için illâ ki Lüleburgaz’da olmanıza gerek yok. Dünyanın neresinde olursanız olun bu güzel festivali yakından takip edebilirsiniz.

Dünya Çevre Günü de dijital

5 Haziran Dünya Çevre Günü de dijital olarak kutlanıyor. @yesilcocukcom ve @cocukludunya Instagram hesaplarında gün boyunca etkinlikler gerçekleştirilecek. Yarın saat 13.00’te Ceren Kerimoğlu geri dönüşümü anlatacak, saat 14.00’te Bahar Havzalı Şener tohum topu yapacak, saat 15.00’te Diyetisyen Gülden Kılınç ve Yeşil Çocuk kurucusu Aslı Dede çevre kirliliğinin gıdaları nasıl etkilediği konusunda sohbet edecek, saat 16.00’da da müzisyen Banu Kanıbelli şarkı söyleyecek.

Hürriyet’in #EvdeKal etkinlikleri sürüyor

Hürriyet Aile ve Hürriyet.com.tr Instagram hesaplarında da etkinlikler sürüyor. Pandemi süreci başladığından beri canlı yayınlara ara vermeksizin devam ediyoruz. Bu akşam saat 19.00’da @hurriyetaile Instagram hesabında Op. Dr. Banu Çiftçi ile normalleşme sürecinde doğum ve sağlık konusunu konuşacağız. Yarın ise @hurriyetcomtr Instagram hesabında Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü özel yayını gerçekleştireceğiz. Herkesi yayınlarımıza bekliyoruz.