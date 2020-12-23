Neden kış aylarında iştahımız artar?

Birçoğumuzun şikayetçi olduğu kış aylarındaki iştah artışının birçok sebebi var. Vücudumuz biyolojik yapısı nedeniyle iç ve dış etkenlerden etkilenmektedir. Havaların soğumasıyla birlikte düşen vücut ısısının tekrar normal seviyeye çıkması için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarız. Bu durum yeme isteğimizi artırır. Tokluk üzerinde etkili olan kolesistokinin hormonu ise soğuk havalarda etkisini azaltır ve daha fazla yeme isteğinin ortaya çıkmasına neden olur. Yine kış aylarında kapalı alanlarda geçirdiğimiz süre artmakta ve güneşten faydalanma süresi kısalmaktadır. D vitamini sentezinin azalmasıyla mutluluk hormonu olan serotonin üretimi de azalır. Azalan serotonin hormonunu artırmanın bir diğer yolu ise karbonhidrat tüketimidir. Tüm bu durumlar yine bizim iştahımızı ve karbonhidrat isteğimizi artırmaktadır. Günümüzde vitamin kullanımının kilo artışına neden olduğu düşüncesi özellikle D vitamini takviyesi için yanlış bir düşüncedir. Yine D vitamini seviyesinin düşmesinin depresyonla bağlantılı olduğu unutulmamalıdır.

Kış aylarında iştah artışına neden olan vücudumuzdaki hormonlarla beraber psikolojik sebepler de vardır. Mevsim değişimlerinde yaşanan depresyonlar çok yaygın görülen mevsimsel yeme sendromunu meydana getirebilir. Bu bireyler depresif hali yüksek miktarda karbonhidratla gidermeye çalışır. Yapılan araştırmalar bize bu bireylerde 600 ile 900 arasında kalori artımının yaygın olduğunu gösteriyor.

Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerde açlık hormonu olarak bilinen ghrelin hormonunun bastırıldığı, tokluk hormonlarının ise plazmadaki konsantrasyonunun artırdığını gözlemliyoruz. Havaların soğumasıyla hareketlerimiz daha çok kısıtlanır ve fiziksel aktivitemiz azalır. Bu durum da yine iştahımızı etkileyerek daha fazla kalori almamıza sebep olabilir. Yine fiziksel aktivitenin azalmasıyla harcanan kalori de azalacağı için kilo artışı yaşanır.

Kış aylarında kilo alımını engellemek için dengeli beslenmeye dikkat etmeli ve fiziksel aktiviteye devam edilmeli. Karbonhidrat ve yağlı besinlerin tüketimini aşırı artırmak bağışıklığımızı baskılamaktadır. Bu durum virüslerden daha çok etkilenmemize ve hastalık riskimizi artırmaktadır. Özellikle kış aylarında dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir.