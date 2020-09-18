Gece yeme sendromundan nasıl kurtulabilirim?

Gece yeme sendromu yaşıyorum demek için şu durumları yaşıyor olmalıyız:

- Haftada en az 3-4 kez gece yeme nöbetlerini yaşıyorsanız,



- Gün boyu alacağımız kalorinin büyük oranını akşam yemeği ve sonrasında alıyorsanız,



- Yemek yemeden uykuya geçişte sıkıntı yaşıyorsanız,



- Akşam yemeği yemenize ve fiziksel olarak aç olmamanıza rağmen atıştırma isteğiniz kesilmiyorsa gece yeme sendromu yaşıyor olabilirsiniz.

Gece yeme sendromunun altında birçok sebep olabilir. Bunlardan ilki melotonin hormonu yani uykuya geçiş hormonu eksikliğinden kaynaklanabilir. Bir diğer sebebi ise gün boyu beslenme düzeniniz hatalı ve sağlıklı bir beslenme düzenine sahip değilseniz, yine bu nöbetleri yaşayabilirsiniz. En sık gördüğümüz sebebi ise strestir. Gün boyu iş hayatınız da yaşadığınız olumsuzluklar veya kendinizle, ailenizle ilgili olan sorunlarınız bu stresi tetikliyor olabilir.

Gece yeme sendromu istenildiğinde doğru tekniklerle aşılabilecek bir yeme bozukluğudur. İlk yapmanız gereken stresinizle yüzleşmek olmalı. Unutmamalıyız ki bu olayı ancak kendimiz istersek aşabiliriz. Eğer probleminizin yani stresin kaynağının bilincindeyseniz probleminizle yüzleşmeli ve onu çözmelisiniz. Ama bu genel bir stresse ve kaynağını tam olarak bilemiyor veya aşamıyorsanız, gece yeme sendromundan kurtulmak için yine de yöntemler bulunmaktadır.

Gece yeme sendromunu aşmak için kendimize soracağımız 3 önemli soru var:

1- Gerçekten aç mıyım yoksa duygusal açlık mı yaşıyorum?

2- Bunu yedikten sonra gün boyu yaşadığım sıkıntıyı çözebilecek miyim yoksa daha çok mu pişman olacağım?

3- Bunu şu an yemek zorunda mıyım? Gündüz yiyemez miyim?

Bu soruları atak nöbetleriniz sırasında kendimize sormalı ve kritiğini yapmalıyız. Eğer ilk soruda olduğu gibi aslında fiziksel olarak aç olmadığınızı, bunun sadece duygusal bir açlık olduğunu fark ederseniz gece yeme nöbetini bilinçli bir şekilde geçirmenizi sağlayacaktır. Ve yine ikinci soruda olduğu gibi nöbet sırasında yiyeceğiniz şey sizin gerçek sıkıntınızı çözmeye yardımcı olacak mı, yoksa üstüne daha da pişman mı olacaksınız? Daha önce de bu nöbetlerin arkasından yaşadığınız pişmanlık ve suçluluk duygusunu hatırlamaya çalışın. Bu duygu sizi engellemeye yardımcı olacaktır. Üçüncü soru da bize zamanlama ile ilgili vakit kazandıracaktır. Gece yeme sendromunu sık yaşayan biriyseniz nöbet sırasında yiyeceğiniz besini sabaha erteleyerek zaman kazanmış olacaksınız. Böylece o geceyi ataksız geçirmiş ve ayrıca başarabildiğinizi görmüş olacaksınız. Bu üç teknik bizi kendi başımıza gece yeme sendromundan kurtarmaya yardımcı olacaktır.