Dikkatimizi artırmaya yarayan 4 özel koku

Bu yazımda sizlere dikkatimizi toparlamaya yardımcı 4 özel kokudan bahsedeceğim. Sizlerin daha verimli çalışmasını sağlayacak bu kokular: Nane, lavanta, biberiye ve portakal.

Nane

Enerji veren yapısıyla konsantrasyonu artırmaya yardımcı olarak zihni canlandırır ve dikkati artırma özelliği bulunur. Çalışma ortamlarınızda veya vereceğiniz eğitimlerde nane kokusunu kullanarak hem dikkat dağınıklığını engelleyebilir hem de ortama ferahlık sağlayabilirsiniz

Lavanta

Özellikle kozmetik ve parfüm sektöründe kullanılan lavanta; stres, huzursuzluk, tükenmişlik durumları ve uykusuzluk için oldukça etkilidir. Bu durum dikkat dağınıklığının giderilmesine de yardımcı olmaktadır.

Biberiye

Zihnimizi temizlememize ve daha berrak düşünmeye yardımcı olan biberiye kokusu aynı zamanda hafızayı da güçlendirir. Odaklanma problemi yaşadığımız dönemlerde biberiye kokusunu tercih edebilirsiniz.

Portakal

Narenciyelerden portakal kokusu endişe duygusunu bastırmada etkilidir. Ayrıca bu kokunun mutluluk verme gibi bir özelliği daha bulunmaktadır. Çalışma ortamında gerginlik hissi varsa ve stresli bir gün geçiriyorsanız portakal kokusu tercih edebileceğiniz en ideal kokulardan biridir.