Dikkatimizi artırmaya yarayan 4 özel koku
Son aylarda pandemiyle birlikte evden çalışanların sayısı oldukça arttı. Evden çalışmak kulağa rahatlatıcı gelse de bir o kadar zorluklara sahip. Genelde ev ortamları çalışmak için uygun koşullara sahip değildir. Etrafınızda dikkatinizi dağıtacak televizyon, rahat bir kanepe, buzdolabı gibi birçok eşya bulunmaktadır. Tüm bunlarla birlikte tam çalışmaya başlamışken bir de ev işleri aklınızı kurcalar ve işlere odaklanmanızı engeller, dikkatinizi toplayamaz hale gelebilirsiniz.
Bu yazımda sizlere dikkatimizi toparlamaya yardımcı 4 özel kokudan bahsedeceğim. Sizlerin daha verimli çalışmasını sağlayacak bu kokular: Nane, lavanta, biberiye ve portakal.
Nane
Enerji veren yapısıyla konsantrasyonu artırmaya yardımcı olarak zihni canlandırır ve dikkati artırma özelliği bulunur. Çalışma ortamlarınızda veya vereceğiniz eğitimlerde nane kokusunu kullanarak hem dikkat dağınıklığını engelleyebilir hem de ortama ferahlık sağlayabilirsiniz
Lavanta
Özellikle kozmetik ve parfüm sektöründe kullanılan lavanta; stres, huzursuzluk, tükenmişlik durumları ve uykusuzluk için oldukça etkilidir. Bu durum dikkat dağınıklığının giderilmesine de yardımcı olmaktadır.
Biberiye
Zihnimizi temizlememize ve daha berrak düşünmeye yardımcı olan biberiye kokusu aynı zamanda hafızayı da güçlendirir. Odaklanma problemi yaşadığımız dönemlerde biberiye kokusunu tercih edebilirsiniz.
Portakal
Narenciyelerden portakal kokusu endişe duygusunu bastırmada etkilidir. Ayrıca bu kokunun mutluluk verme gibi bir özelliği daha bulunmaktadır. Çalışma ortamında gerginlik hissi varsa ve stresli bir gün geçiriyorsanız portakal kokusu tercih edebileceğiniz en ideal kokulardan biridir.