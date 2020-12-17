MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriNurdan Balakçı Dikkatimizi artırmaya yarayan 4 özel koku
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler>Yazarlar>Nurdan Balakçı>Dikkatimizi artırmaya yarayan 4 özel koku

Yazarlar
Fotoğraf: Pixabay
17.12.2020 - 11:57 |  Son Güncelleme:

Dikkatimizi artırmaya yarayan 4 özel koku

Nurdan Balakçı
Nurdan Balakçı
Diyetisten
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nurdan Balakçı
Nurdan Balakçı
info@dytnurdanbalakci.com
Dikkatimizi artırmaya yarayan 4 özel koku
Abone Olgoogle-news

Son aylarda pandemiyle birlikte evden çalışanların sayısı oldukça arttı. Evden çalışmak kulağa rahatlatıcı gelse de bir o kadar zorluklara sahip. Genelde ev ortamları çalışmak için uygun koşullara sahip değildir. Etrafınızda dikkatinizi dağıtacak televizyon, rahat bir kanepe, buzdolabı gibi birçok eşya bulunmaktadır. Tüm bunlarla birlikte tam çalışmaya başlamışken bir de ev işleri aklınızı kurcalar ve işlere odaklanmanızı engeller, dikkatinizi toplayamaz hale gelebilirsiniz.

Bu yazımda sizlere dikkatimizi toparlamaya yardımcı 4 özel kokudan bahsedeceğim. Sizlerin daha verimli çalışmasını sağlayacak bu kokular: Nane, lavanta, biberiye ve portakal.

Nane

Enerji veren yapısıyla konsantrasyonu artırmaya yardımcı olarak zihni canlandırır ve  dikkati artırma özelliği bulunur. Çalışma ortamlarınızda veya vereceğiniz eğitimlerde nane kokusunu kullanarak hem dikkat dağınıklığını engelleyebilir hem de ortama ferahlık sağlayabilirsiniz

Lavanta

Özellikle kozmetik ve parfüm sektöründe kullanılan lavanta; stres, huzursuzluk, tükenmişlik durumları ve uykusuzluk için oldukça etkilidir. Bu durum dikkat dağınıklığının giderilmesine de yardımcı olmaktadır.

Biberiye

Zihnimizi temizlememize ve daha berrak düşünmeye yardımcı olan biberiye kokusu aynı zamanda hafızayı da güçlendirir. Odaklanma problemi yaşadığımız dönemlerde biberiye kokusunu tercih edebilirsiniz.

Portakal

Narenciyelerden portakal kokusu endişe duygusunu bastırmada etkilidir. Ayrıca bu kokunun mutluluk verme gibi bir özelliği daha bulunmaktadır. Çalışma ortamında gerginlik hissi varsa ve stresli bir gün geçiriyorsanız portakal kokusu tercih edebileceğiniz en ideal kokulardan biridir.

 

False
Nurdan Balakçı
Nurdan Balakçı
Diyetisten
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Bunları banyoda tutuyorsanız dikkat! Banyonuzu düzenleme ihtiyacı duyabilirsiniz
Yanlış kullanılan günlük eşyalar
Ev temizliğinde unutulan 6 alan
Çocuğunuzun karanlıktan korkmasını engelleyecek 5 yol