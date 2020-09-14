Covid-19 aşısının ve tedavisinin etkisi obez bireylerde azalıyor

Uzmanlar ikinci dalga için uyarıları artırdı. Aşırı kilo problemli bireylerin Covid-19 semptomlarını ve komplikasyonlarını daha ciddi yaşayabilecekleri de belirtildi.

Chapel Hill’deki North Carolina üniversitesinde yapılan araştırmalar, Covid-19 virüsle enfekte olan bireylerde obezite yaşayanların (vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olanların) hastaneye yatma riskinin (% 113), yoğun bakım ünitesine kabul edilme olasılığının daha yüksek olduğunu (% 74) gösteriyor. Ve yine bu bireylerin ölüm riskinin (48%) daha yüksek olduğu açıklandı.

Vücut kitle indeksimizin 25 ve üzerine çıktığı zaman obezite derecesi de artış göstermekte ve bununla beraber hipertansiyon, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, kronik böbrek ve karaciğer hastalığı gibi kronik hastalıklarda artış göstermektedir. Günümüzde sadece vücut kitle indeksi değil aynı zamanda bel çevresi de bize bu kronik hastalıklar için önemli ölçüde kanıt gösterebilmektedir. Erkeklerde bel çevresinin 102, kadınlarda 88 cm üzerinde olması da kalp hastalıklarındaki riskin artığını gösterir. Tüm bu hastalıklar koronavirüs için çok sayıda altta yatan risk faktörü ile ilişkilidir.

Son yapılan araştırmalar bizlere obezitenin Covid-19 aşısının etkisini değiştirebileceğini gösteriyor. Tedavi süresinin ise yine daha zor ve uzun sürebileceğini belirtiliyor. Bütün bunların üzerine sadece obezite değil yine yanlış beslenmenin Covid-19 gibi bağışıklığı etkileyen bir virüs için ne kadar tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Burada bizlere düşen görev bağışıklığımızı artırıcı şekilde yaşam şeklimizi oluşturmak. Moda ve besin gruplarını yeterli alamadığımız diyetlerden uzak durmalıyız. Kaliteli ve dengeli beslenme alışkanlığını kazanmalı ve sürdürülebilir kılmalıyız.



Bağışıklığımız için uzak durmamız gereken besinleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

- Yüksek şekerli ürünler: Şeker içeriği yüksek tatlılar, gazlı içecekler, paketli şekerlemeler,

- Sodyum içeriği yüksek paketlenmiş ürünler,

- Kimyasal olarak değiştirilmiş ve yapay yağlar,

- İşlenmiş karbonhidratlar.