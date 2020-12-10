Bağışıklık güçlendirici çedene kahvesi

Çedene kahvesi, B ve E vitaminlerine sahip aynı zamanda kalsiyum, magnezyum, potasyum , fosfor ve selenyum açısından da oldukça zengindir. İçeriğindeki protein, doymamış yağ asitleri ve besinsel lif sayesinde diyetlerde ideal bir ara öğündür.

Çedene kahvesinin faydalarını sıralayacak olursak;