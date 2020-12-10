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Bağışıklık güçlendirici çedene kahvesi
Çedene kahvesi; ülkemizde daha çok doğu ve güneydoğuda yetişen çedene (menengiç) meyvesinden yapılmaktadır. Bu özelliği onu diğer kahvelerden ayırmaktadır. Yabani bir fıstık olan çedene hasattan sonra yıkanıp güneşte kurumaya bırakılır. Daha sonrasında kavrularak macun kıvamına getirip ezilerek çedene (menengiç) kahvesi haline gelir. Geleneksel Türk kahvesine göre daha yumuşak bir içime sahiptir.
Çedene kahvesi, B ve E vitaminlerine sahip aynı zamanda kalsiyum, magnezyum, potasyum , fosfor ve selenyum açısından da oldukça zengindir. İçeriğindeki protein, doymamış yağ asitleri ve besinsel lif sayesinde diyetlerde ideal bir ara öğündür.
Çedene kahvesinin faydalarını sıralayacak olursak;
- İçeriğindeki doymamış yağ asitleri sayesinde kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur.
- İçeriğindeki protein sayesinde tok tutmaya yardımcı olduğu için kilo verme diyetlerinde kullanılır.
- Mide ağrılarına iyi gelerek sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olur.
- Yaşlanmaya engel olan antioksidan ve fenolik bileşenleri sayesinde kansere karşı koruyucudur.
- Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı vücudu savunmada etkilidir.
- Balgam söktürücü olarak da kullanılmaktadır.
- B vitamini sayesinde sinir sistemini daha güçlü kılmaktadır.
- Böbrek sağlığında etkilidir, kum dökülmesinde yardımcı olmaktadır.