Bu hafta Güneş ve Venüs’ün, Neptün ve Satürn’ün sert açıları var!

Bu haftaya kafa karışıklıkları, belirsiz durumlar, yanıltıcı durumlar, aldatıcı kişiler, hayal kırıklıkları ve beklentileri n karşılanmaması türünde başlıklar damga vuracak.

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GÜNEŞ VE VENÜS’ÜN, NEPTÜN VE SATÜRÜN’ÜN SERT AÇILARI VAR

Bu olumsuz görünüme 5 Haziran’da İkizler burcundaki Yeniay da eşlik edecek. Aslında Yeniaylar yenileyici enerjiler taşırlar ama bu sefer bu enerjiden yeterince faydalanamayabiliriz.

Genel anlamda bu hafta yanıltıcı durumlara, yanıltıcı ve aldatıcı kişilere çok dikkat etmemiz lazım. Sürekli belirsizlik içeren durumlar var. Kararsız kalabiliriz, ani kararlar almaya çalışırken yanlış kararlar alabiliriz, olayları yanlış değerlendirebiliriz.

Bu etkiler özellikle hafta ortasından itibaren kendisini göstermeye başlayacak. Hafta başında ağırlıklı olarak iletişim ve ilerlemeyi kolaylaştıran etkiler var. Aradığımız sorulara cevap bulabiliriz, aynı zamanda kayıp eşyaları bile bulabileceğimiz bir dönemde olacağız ilk iki gün içinde.

Güneş ve Venüs arasındaki açı insanlar arasında desteklenmeyi, güzel görünmeyi ve ilgi toplamayı kolaylaştırabilir. Tüm detaylara hakim olmadan, tüm gerçekleri öğrenmeden hiçbir konuda adım atmamakta fayda var. Gereğinden fazla iyi görünün ya da bir anda tepki vermemize sebep olacak her olay öncesi de çok iyi düşünmemiz gerekiyor.

BAZI ŞEYLER GEREĞİNDEN FAZLA İYİ GÖRÜNEBİLİR AMA...

Bu hafta hangi fikirlere ve olaylara onay veriyoruz, kimlerin peşine takılıyoruz, kimlerle muhatap olduğumuza çok dikkat etmemiz gerek.

Gerçekleri öğrenmeye çalışalım ve tüm detaylara hakim olalım ondan sonra karar verelim. Bazı şeyler gereğinden fazla iyi görünebilir, bazı insanlar üzerimizde fazla baskı kurabilir, ısrarcı olabilir. Mecbur kalıp bir şeylere evet veya hayır diyerek hata yapabiliriz. Kafa karışıklıklarımız, konsantrasyon bozukluklarımız ilerlemek istediğimiz konularda ilerlememizi engelleyebilir ya da yanlışlar yaptırabilir.

Başkalarının hatalarını kapatmaya çalışmak, boşluklarını doldurmaya çalışmak yanlış olacaktır bu hafta. Acımasız eleştiriler ve şikayetler, kötücül niyeti olan kişiler zarar verebilirler. Artan sorumluluklar, yükler, görevler kısıtlanmış ya da engellenmiş hissetmemize neden olabilir.

Bu hafta belli konularda ilerlemek zor olabilir. Hafta sonuna doğru ilişkilerde, iş birliklerinde ya da genel anlamda hayata bakış farklılıkları veya farklı görüşlerde olunması anlaşmazlıkları körükleyebilir. Hepimiz farklı şeyler beklediğimiz için bir anda uyuşmazlıklar yaşanabilir. Karşıtlı görüşlü veya düşmanca tavırları olan kişiler kutuplaşmalar ve saldırganlık bu hafta da devrede. Her konuda hayata daha pozitif bakan, hayatı keyifli aktivitelerle geçirmeyi tercih eden İkizler burcunun ayındayız. Haftanın olumsuz etkilerine rağmen enerjimiz iyi olacaktır.

KİMLER DAHA ÇOK ETKİLENİYOR?

Aralık doğumlu Yaylar, Haziran doğumlu İkizler, Mart doğumlu Balıklar, Eylül doğumlu Başaklar ve yükselen burçları ya da Ay burçları bu burçlarda olanlar bu süreçten daha çok etkileneceklerdir.