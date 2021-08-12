Tercihlerimizin hayatımıza yön verdiğini unutmayalım

Hayallerine yolculukta tercihte bulunacak aday arkadaşlarım için çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Aday arkadaşlarım 20 Ağustos’a kadar tercihlerini yapacak. Bu süreci çok daha sağlıklı yürütebilmeleri için onlara seslenmek istiyorum.

Öğrenme ve kendini geliştirme heyecanı olmalı

Bir öğrencide olması gereken en önemli özellik öğrenme ve kendini geliştirme heyecanı olmasıdır. Bir insanın en büyük projesi kendisidir, kendisine hedef koyması, kendisini yönetmesidir. Kendisini yöneten bir kimse işini de yönetiyor, başarılı oluyor. Biz öğrencilerimize bunu öğretmek istiyoruz. Gençlere en çok bu yönlerini geliştirmelerini tavsiye ediyoruz.

Tercih listeleri doğru şekilde hazırlanmalı

Aday öğrencilerin tercih listelerini doğru yapmaları önemli. Yaşamın ilerleyen dönemlerinde keşke dememek ve pişmanlık yaşamamak için bugün yapılan tercih ve verilen kararların büyük önem var.

Güçlü ve zayıf yönleri bilmek çok önemli

Kişinin kişilik özelliklerini, ilgi alanlarını, akademik yönünün mü yoksa sosyal yönünün mü güçlü olup olmadığını belirlemesi, geleceğine yön vermede çok etkili oluyor. Kimi zaman çevremizin de etkisiyle güçlü ya da zayıf yönlerimizi göz önünde bulundurmadan zaaflarımıza göre karar veriyoruz. Bu nedenle kişiliğimize en uygun meslek alanlarını seçmek önemlidir.

Başarı sıralamasına göre tercih yapılmalı

Tercihleri yaparken adaylar puanlarına göre değil, başarı sıralamasına göre tercih yapmalı. Yapılacak 24 tercihin en az 4-5 tanesi adayın seviyesi üzerinde 4-5 tanesini de başarı sıralamasının altında olmalı. Tercih listesine hiçbir zaman istenmeyen bir alan yazılmamalı. 24 tercihten birine istenmeyen alanın yazılması halinde o bölümün tutması ihtimali olduğu unutulmamalı. Ailesinin istediği ya da arkadaşının tercih ettiği bir alanda tercih yapmak ve o bölümde eğitim almak kişinin hayatı boyunca pişmanlık yaşamasına sebep olabilir.

Hangi meslekte hem başarılı hem mutlu olurum?

Bir de kimi zaman adaylar, tercihlerini yaparken kısa vadeli düşünüyor. Örneğin nerede okursam mutlu olabilirim diyor. Ama bu durum sadece 4 sene lisans dönemiyle sınırlı değil ki. Bu karar uzun vadeli bir süreci kapsıyor. O nedenle adaylar şöyle düşünmeli: Hangi meslekte hem mutlu hem başarılı olurum? Böylece severek yapabileceği bir mesleğe sahip olur.

Amaçlar hayatı anlamlı kılıyor

Kişinin bir de hayalleri, ego idealleri olmalı ve ona bağlı hayalleri amaçları olmalı. Bir insanın amacı yoksa hayatı anlamsız geçiyor. Hayatta sadece somut hayaller değil, soyut hayaller de olmalıdır. Sadece somut hedefler yani evim arabam olsun değil, soyut hedefler belirlenmesi de önemli. İyi bir insan olma, aileye, topluma ve ülkesine yararlı bir kişi olma hedefi kişi için önemlidir.

Tercih uzmanlarına mutlaka danışılmalı

Adaylar, bu dönemde üniversiteleri mutlaka ziyaret edip tercih danışmanlarından fikir almalılar. Tercihleri yaparken tercih danışmanlarına danışmak ve fikirlerini almak çok önemli. Mutlaka merak ettikleri hakkında sormak, danışmak ve öğrenmek çok fayda sağlayacaktır. Böylece deneme yanılma ihtimali azalır. Doğru tercihi yapmak, ustalık işidir ve gençler bu işin uzmanlarından muhakkak yardım almalıdır.

Ailelerin görüşü önemli

Gençler meslek seçimine kendileri karar vermeli ama ailelerine de danışmalı. Ailelerini mutlaka dinlemeliler. Ailenin ön görüşü çoğu zaman çok önemli oluyor. Faydalı oluyor. Meslek seçiminde ailelerin çoğu zaman kendi hayalleri doğrultusunda yönlendirme yapmak istediklerini görüyoruz. Bunun yerine çocuklarına seçenek sunabilirler. Çocuk ailesinin tavsiyesine kulak versin ama hangi konuda iyi olduğunu dikkate alsın. Ne yapmak istediğini, neye ve hangi alana ilgisi olduğunu iyi düşünsün.

Her insanın içinde bir aslan yatar. Hedeflenen amacın gerçekleşmesi için gayret çok önemli. Eğer bir insanın hedefe ulaşmak için gayreti yoksa o kişi sadece hayal kurar.

Akademik kadro ve imkânlar iyi incelenmeli

Tercih edilecek üniversitenin akademik kadrosu ve öğrenciye sunduğu imkânlara mutlaka bakılması gerekir. Şehir dışında olanlar sanal üniversite turlarına baksın. Çevrimiçi eğitimi yapanlar, başarılı ve çevik üniversitedir. Üniversitenin AR-GE odaklı olması önemlidir. Üniversitelerin önemli ayakları vardır; eğitim, meslek edindirme, proje kültürü edindirme ve toplumu bilgilendirme çalışmaları. Üniversitede bilginin ticarileşmesine katkı sağlanıyor mu? Teknoloji transfer ofisi olması önemli. Bu alanlardaki yatırım ve öğrencilere sunulan olanaklar da tercihlerde göz önünde bulundurulmalı.

Özetle, tercihte bulunacak aday arkadaşlarımın üniversite ve bölüm seçiminde göz önünde bulundurması gereken başlıkları dikkat çekmeye çalıştım. Pandemi ve orman yangınları gölgesinde zorlu geçen bu tercih dönemi yaşadığımız ortada. Her bir aday arkadaşım için bu zorlu geçen dönemin, onları hayallerine götüren güzel bir süreç olması temennisinde bulunurken, tercihlerimizin hayatımıza yön verdiğini unutmayalım! Unutulmamalı ki ‘Hayat Tercihtir’. ‘Gerçek Bir Üniversite’ için ince eleyip, sık dokunması hatırlatmasıyla her birinize başarılar diyorum…