Myomektomi (Rahmin korunarak myomların çıkarılması)

Myomların büyüklükleri, şekil ve yerleşimleri büyük farklılıklar gösterebilmekle beraber, myomlar rahmin kas tabakasının içerisinde, iç zarına komşu lokalizasyonda veya dış yüzeyinde görülebilmektedir. Myomlar, milimetrik boyutlardan tüm karnı dolduracak boyutlara ulaşabilmektedirler. Bir kadında sadece tek bir myom veya değişik büyüklükte çok sayıda myomlar olabilir.

Myomlar genellikle küçük boyuttadırlar ve belirti vermezler. Belirtide, myomun boyutu dışında yerleşim yeri de önemlidir. Bazen rahim duvarı içerisinde yerleşmiş (intramural) bir büyük myom belirti vermezken, rahim iç zarına baskı yapan daha küçük bir myom ciddi belirtilere sebebiyet verebilmektedir. Yani şikayetler myomun tek yada çok olmasına, büyüklüğüne, yerleşim yerine göre değişmektedir.

HASTALAR HEKİME,

Kanama düzensizlikleri ile gelebilirler (en sık şikayet)

Bası bulgularıyla gelebilirler (mesane basısına bağlı sık idrara çıkma ve barsak basısına bağlı kabızlık ve dışkılama problemleri yapabilmektedir)

Kasıkta, karında ağrı bulgularıyla gelebilirler (ağrılı adet, ilişki esnasında ağrı, adet dönemi dışında olan ağrılar vs)

Gebe kalmada zorluk veya tekrarlayan düşük öyküleriyle başvurabilirler.

MYOM TİPLERİ:

Submüköz Myom (rahim iç zarına komşu myomlar)

İntramural Myom (rahim kas tabakası içerisinde iç duvara ve dış duvara komşu olmayan myomlar)

Subseröz Myom (rahim dış duvarına komşu myomlar)

İnterligamentöz Myom (ligamanlar içerisinde yerleşmiş myomlar)

Paraziter Myom (rahimle bağlantısı kesilmiş ve farklı bir lokalizasyondan beslenen myomlar)

Herhangi bir şikayet yapmayan, boyutları küçük myomlar tedavi gerektirmezler. Yukarda bahsettiğim şikayetlere sebep olan (düzensiz kanama, ağrı, bası bulguları, kısırlık vs.) myomlar tedavi gerektirmektedirler. Myomların tedavisinde ilaçlar faydalı olmamaktadır. Bazı ilaçlar yumurtalıkları baskılayarak, geçici bir süre menopoz etkisi yaratıp, myomların küçülmesini sağlar. Bu uygulama genellikle myomların cerrahi tedavisinden önce küçülmesini sağlamak ve kanamayı azaltmak için kullanılır. İlaçların bırakılmasıyla birlikte myomlar eski boyutlarına kısa sürede ulaşabilir. Ayrıca bu ilaçların uzun süre kullanılması, kadınlarda menapozal durumu oluşturarak kemik erimesi ile sıcak basması gibi etkilere neden olmaktadır. Myom tedavisindeki yöntem tercih edilirken hastanın yaşı, çocuk isteği olup olmaması en önemli parametrelerdir. Myomların sayısı, büyüklüğü ve rahimdeki yerleşim yeri cerrahinin şeklini belirlemektedir.

MYOMEKTOMİ (MYOMLARIN ALINMASI)

Rahmin korunarak myomların çıkarılması operasyonudur. Genç, çocuk sahibi olmak isteyen hasta grubunda rahmin korunması çok önemli bir durumdur. Myomların boyutu ne olursa olsun çıkartılması esnasında rahme zarar verilmeden, rahmin korunması mümkün olabilmektedir. Bunda da cerrahın tecrübesi çok önemlidir. Myomlar çıkartıldıktan sonra oluşan defektin düzgün onarılması sonrası gerekli iyileşme süreci sonunda gebe kalmada sıkıntı olmamaktadır. Myom ameliyatı sonrası iyileşme sürecinden dolayı -myomektomi sayısı ve lokalizasyonuna göre değişmekle beraber-gebelik planlaması için en az 6 ay beklemek gerekmektedir.

LAPARATOMİ (AÇIK YÖNTEM) İLE MYOMEKTOMİ:



Karın bölgesinde, cilde yaklaşık sezaryende uygulanan kesiye benzer yatay bir kesi yapılarak gerçekleştirilen yöntemdir. Nadiren çok büyük myomlarda göbeğe doğru uzanan dik bir kesiye (vertikal) ihtiyaç duyulur.

LAPAROSKOPİ (KAPALI YÖNTEM) İLE MYOMEKTOMİ

Bu yöntemde karına büyük bir kesi açılmaz. Birkaç delikten laparoskop denilen kamera sistemiyle görüntü elde edilerek ve özel aletler kullanılarak operasyon gerçekleştirilir. Operasyonda önce göbek veya üst kısmından yapılan yarım santimetrelik kesi ile karın içi gaz ile şişirilir. Sonrasında bu delikten kamera ile girilir. Karın yan taraflarından açılan çok ufak deliklerden de operasyonda kullanılacak aletler girilir. Rahimden myom veya myomlar çıkartılarak özel bir torba içerisinde küçük parçalara ayrılıp karın dışına çıkartılır. Rahimde oluşan defekt alanları gereğinde birkaç kat dikilerek rahim onarılır. Onarma işleminin tekniği rahmin normal dokusunun korunması ve sonrası için çok önemlidir ve tecrübe gerektirir. İşlem esnasında tüpler ve yumurtalıklarla ilgili herhangi bir sıkıntı olmaz. Bu şekilde hastanın, laparoskopinin avantajlarından (karında yara izi olmaması, daha az ağrı, daha az kanama, erken taburculuk, sosyal yaşama erken dönüş gibi) faydalanması sağlanır. Günümüzde seçilmiş uygun hastalarda myom ameliyatlarında ilk seçilmesi gereken yöntem laparoskopik cerrahidir. Bu konuda cerrahi deneyim çok önemlidir. Uzun yıllardır olan tecrübemizle tüm Türkiye’den özellikle bu kapalı yöntemle, laparoskopik olarak myom ameliyatı olmak isteyen hastalar kliniğimize başvurmaktadır.

HİSTEROSKOPİK MYOMEKTOMİ

Histeroskop denilen cerrahi alet ile rahmin içine vajinadan girilerek yapılan bir ameliyat şeklidir. Sadece submuköz dediğimiz rahim iç zarı komşuluğundaki myomların tedavisinde uygulanabilen bir cerrahi şeklidir. Bu cerrahide özellikle 4 cm den küçük myomlarda çok iyi sonuçlar alınabilmektedir ve karından herhangi bir kesi yapılmaması ve aynı gün hastanın taburcu edilebilmesi önemli avantajlarıdır.

Myom yerleşim yerlerine göre bazı hastalarımızda histeroskopik ve laparoskopik myomektomi operasyonunu aynı seansda gerçekleştirmekteyiz.

MYOMLARDA KANSERLEŞME OLUR MU?

Myomların kansere dönüşme olasılığı yok denecek kadar azdır. Araştırmalarda bu oranın % 0.2-0.3 kadar olduğu bulunmuştur. Myomlar kanserli yapılar değildir. Bunların kansere dönüşme eğiliminin olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır.

Rahim kas tabakasından kaynaklı kötü huylu tümörlere sarkom ismini vermekteyiz. Yapı olarak myomlara benzerler ve ayırıcı tanı materyalin patolojik olarak değerlendirilmesi ile konulmaktadır. Görüntüleme yöntemlerinden ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) ile myom sarkom ayrımı net olarak yapılamamaktadır. Bu nedenle hastanın klinik özellikleri de çok önemlidir. Hızlı büyüyen, şiddetli kanama yapan bir myomda akla her zaman sarkomlar da gelmelidir. Sarkom şüphesi olan myom görünümlerinde kesinlikle açık cerrahi tercih edilmelidir.