Yumurta tembelliği yaşayan kadınlar tüp bebek tedavisiyle gebelik şansını artırabilir

YUMURTA TEMBELLİĞİ OLAN KADINLARDA ERKEKLİK HORMONU YÜKSEK OLUR

Gebeliğin oluşabilmesi sağlıklı bir yumurtlama ile mümkün olmaktadır. Düzensiz adet görme, adet görememe veya anormal adet kanamaları şeklinde meydana gelen şikayetler genellikle kişide yumurtlama problemi olduğuna işaret eden belirtiler arasındadır. Adet kanamaları içerisinde gelişimini sürdüren yumurta hücresi bir süre sonra çatlayarak rahimde yer alan ve yumurtalıklara doğru giden tüplere ulaşır. Burada erkek üreme hücresi olan sperm ile karşılaşması halinde döllenme meydana gelebilir.

Yumurta tembelliği olan kadınlarda erkeklik hormonu düzeyleri yüksek olarak tespit edilir. Bu nedenle bu kadınların vücudu normal adet döngüsünün dışına çıkar ve bu durum gebelik isteminin yerine getirilememesine neden olabilir. Yumurta tembelliği birçok faktörün bir araya gelmesi ile oluşan bir rahatsızlıktır. Hastalığın gelişiminde kişilerin bazı kalıtsal özellikleri etkili olabilir. Genetik faktörler dışında insülin direnci ile ilgili obezite ve Tip 2 şeker hastalığı gibi durumlar da yumurta tembelliği gelişiminde rol oynayabilir. Yumurta tembelliği olan kadınlarda yaşanabilecek en sık belirtiler adet düzensizliği, anormal adet kanaması, kıllanma artışı, akne gelişimi, kilo alma, erkek tipi saç dökülme, deride bölgesel olarak koyulaşma ve baş ağrısıdır.

YUMURTA TEMBELLİĞİ OLAN KİŞİLER KARBONHİDRAT VE ŞEKER ORANI YÜKSEK GIDALARDAN UZAK DURMALI

Yumurta tembelliği adet düzensizliği ile karakterize bir sorundur. Yumurta tembelliğinin giderilmesi için kilo verme, diyet ve egzersiz yapma gibi yaşam tarzı değişiklikleri de oldukça önemlidir. Rafine şekerlerden zengin bir diyet programı benimseyen kişilerde insülin direncine karşı bir yatkınlık söz konusu olacağı için dikkatli olunmalıdır. Bu tarz ürünler yerine yüksek lif içerikli gıdalar tüketilip, düşük karbonhidrat içeren yiyecekler tercih edilmeli ve insülin direnci ile mücadele edilmesi önerilir.

Beslenme ile ilgili faktörlere ek olarak yumurta tembelliği olan kişilerin günlük fiziksel aktivite yapmaları önerilir. Düzenli egzersiz sayesinde insülin direncinin azaltılması, kan şekerinin düşürülmesi ve vücut ağırlığının azaltılması sağlanabilir. Vücut ağırlığında %5-10 arasında bir azalma sağlanması adet döngüsünün düzenlenmesi ve yumurta tembelliği ile oluşan belirtilerin kontrol altına alınmasında etkili olabilir. Kilo verilmesiyle aynı zamanda kişinin insülin düzeyinde azalma, kolesterol düzeyinin

iyileştirilmesi ve şeker hastalığı gibi rahatsızlıklara karşı yatkınlığın azaltılması sağlanabilir.

YUMURTA TEMBELLİĞİ YAŞAYAN KADINLARDA TÜP BEBEK TEDAVİSİ BAŞARILI SONUÇLAR VERİR

Yumurta tembelliği olan kadınların büyük bir çoğunluğu çocuk sahibi olma konusunda bir takım problemlerle karşılaşır. Aynı zamanda yumurta tembelliği olup hamile kalınması durumunda gebelik sürecinde prematüre doğum, düşük, tansiyon yüksekliği ve gebelik şekeri yüksekliği gibi risklerle karşılaşılabilir. Bu riskler karşısında üremeye yardımcı tedavi yöntemleri ile yumurta gelişiminin iyileştirilmesi sağlanabilir. Tüp bebek tedavisi, yumurta tembelliği bulunan kadınlarda gebelik isteminin yerine getirilmesini sağlayabilecek bir uygulamadır.

Yapılan çeşitli çalışmalar yumurta tembelliği bulunan kadınlarda tüp bebek yöntemi ile yüksek başarı oranlarında gebeliğin sağlanabileceğini göstermiştir. Bu hasta grubunda tüp bebek ile tedavi öncesinde çeşitli ilaçlar vasıtasıyla hormon düzeylerinin düzenlenmesi ve vücudun gebeliğe hazır hale getirilmesi gerçekleştirilir. Yumurta tembelliği olan ve kısırlık şikayeti bulunan kişilerde tedavi yaklaşımının ilk basamağı ilaç tedavisidir. Medikal tedaviye ek olarak uygulanacak çeşitli yaşam tarzı faktörleri ile kişiye uygun tedavi planı oluşturulur. İlaç tedavisine yanıtsız olgularda yumurta tembelliğinin tedavisi için kapalı ameliyat şeklinde gerçekleştirilen yumurtalıklara cerrahi müdahale edilme işlemine başvurulabilir.