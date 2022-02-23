Tüp bebek tedavisinde embriyo transferi sonrası dikkat edilmesi gerekenler

EMBRİYO TRANSFERİ YAPILIRKEN ANESTEZİ UYGULANMASINA GEREK YOKTUR

Embriyo transferi laboratuvar ortamında istenen aşamaya gelen embriyoların anne adayının rahmine yerleştirilmesi işlemidir. Bu sayede laboratuvarda genetik açıdan sağlıklı olduğu bilinen embriyolar tüm testlerden sonra büyüyecekleri ortama bırakılmış olur. Embriyo transferi kısa ve basit bir işlem olmakla birlikte tedavinin en önemli aşamalarından birini oluşturur. Taze embriyo transferi yapılacak ise, yani döllenme işlemi gerçekleştirildikten sonra embriyo dondurulmadan rahime transfer edilecekse tüm tedavi 15-20 gün içerisinde biter. Dondurulmuş embriyo transferi yapılacak ise yumurtaların ilaçlar ile büyütülmesinden sonra yumurtalar toplanır ve 1 ya da 2 ay sonra rahim içerisine transfer işlemi gerçekleştirilir.

Embriyoların bırakıldıkları yerde rahime tutunmaları sonucunda ise gebelik süreci başlar. Embriyo transferi sırasında anne adayı jinekolojik pozisyonda uzanır. Vajina ve rahim ağzı steril bir solüsyon ile temizlenir. Embriyolog, transfer edilecek embriyoları mikroskop altında özel bir sıvı ile birlikte enjektöre yükler.Embriyo transfer kateteri vajina boyunca karından yapılan ultrasonografi kılavuzluğunda rahim tavanı ile arasında 1,5 cm mesafe kalana kadar ilerletilir. Embriyolar rahim boşluğuna bırakılır ve sonra kateter dikkatle geri çekilir. Transfer edilen embriyoların rahme yerleşmesi 3-4 gün sonra başlamaktadır. Embriyo transferi çoğunlukla ağrısız geçen bir süreçtir ve anestezi uygulanmasına gerek kalmaksızın transfer gerçekleştirilir.

TRANSFER ÖNCESİ VERİLEN İLAÇLARIN DÜZENLİ KULLANILMASI ÇOK ÖNEMLİDİR

Çiftler süreç boyunca akıllarına takılan tüm konularda tedavilerini yürüten doktorunun tavsiyeleri ile hareket etmelidir. Yapılacak olan işlem hakkında bilgi sahibi olmak, tedavinin rahat bir şekilde tamamlanmasında etkilidir. Hekim tarafından kullanılması uygun görülen ilaç ve takviyeler düzenli olarak alınmalıdır. Bu konu, anne adayının ve potansiyel bebeğin sağlığı açısından büyük önem taşır. Embriyo transferi sırasında ağrı oluşması gibi konularda endişesi bulunan anne adayları yoga ve meditasyon gibi rahatlatıcı aktivitelerden fayda görebilirler. Bu uygulamalar aynı zamanda pelvik kasların rahatlaması ve güçlenmesinde de etkili olabilir.

Hamilelikte ve öncesi dönem için en önemli konulardan birisi de düzenli ve dengeli beslenmedir. Anne adaylarının bu evrede sağlıklı bir beslenme rutinine sahip olması gerekir. Ayrıca sigara gibi alışkanlıkların bırakılması embriyonun rahim içinde tutunmasını arttıracaktır. Embriyo transferi sırasında ultrason cihazı ile görüntü sağlanır. Ultrason kullanımı esnasında genital sistemin net şekilde görüntülenebilmesi için ise mesanenin dolu olması gerekir. Bu nedenle embriyo transferi öncesinde bol su içilmesi önemlidir.

TRANSFER SONRASI AĞIR EGZERSİZLERDEN UZAK DURULMALI

Çiftler embriyo transferinden sonra işlemin yapıldığı klinikte yaklaşık yarım saat kadar istirahat edip sonrasında evlerine gidebilir. Şehir dışından gelen çiftlerin transfer sonrasında 2-3 saatlik mesafelere yolculuk etmesinde sakınca bulunmamaktadır. Daha uzun mesafelerden gelen çiftler ise gerekli durumlarda işlemin yapıldığı şehirde bir gün kaldıktan sonra evlerine dönebilir.Transfer işleminden sonra anne adayının 3 gün dinlemesi yeterlidir. Daha sonra günlük yaşantısına dönebilir.Hapşırmanın, öksürmenin, uyurken sağa sola dönmenin tutunma üzerinde olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca merdiven inip çıkmanın da bir sakıncası yoktur. Gebelik oluşana kadar ağır egzersiz ve işlerden uzak durularak, ani hareketler yapmamaya özen gösterilmelidir.

Göğüslerde dolgunluk, adet görecek gibi kasıklarda ağrı, pembe-kahverengi damla şeklindeki akıntılar transfer işlemi sonrasında görülebilecek durumlardır. Bu durumlarla karşılaşıldığında korkmaya ya da endişelenmeye gerek yoktur ancak görülen akıntıların kırmızı adet akıntısı gibi olması durumunda mutlaka doktora danışılması gerekmektedir. Transfer işleminden sonra duş alınmasında bir sakınca yoktur.

Hem transfer sonrasında hem de gebelik boyunca asitli içecekler, kahve ve bitkisel çayların tüketilmemesine özen gösterilmesi gerekmektedir.Sigara ve alkol kesinlikle kullanılmamalıdır. İki hafta cinsel ilişkide bulunulmamalıdır. Vajinal bir enfeksiyona yol açmamak için yüzme önerilmez. Aşırı baharatlı, yağlı gıdalardan uzak durarak taze sebze, meyve ve protein ağırlıklı besinleri tüketmeye özen gösterip; bol su içilmesinde yarar vardır. Doktora danışılmadan herhangi bir ilaç kesinlikle kullanılmamalıdır.