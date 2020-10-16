Menopoz bir hastalık değil yeni bir dönemin başlangıcıdır

Genetik faktörler, çevresel etmenler ve bazı hastalıklara bağlı olarak kullanılan ilaçlar menopoz sürecini daha öne çekmektedir. İşte 18 Ekim Dünya Menopoz Günü vesilesiyle konu hakkında önemli bilgiler…

Sigara içen kadınlar daha erken menopoza girer

Menopoz, adet döngülerinin bittiği ve kadınlarda hormonal birtakım değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Başka bir deyişle kadınlarda hormon dengesinin değişmesiyle birlikte doğurganlığın sona erdiği dönemdir. Bir kadının menopoz tanısı alması için adet olmadan 12 ay geçirmiş olması gerekmektedir. Menopoz döneminde kadınlık hormonları olan östrojen ve progestin salınımı azalır. Yumurtalıkların fonksiyonu yavaşlar ve yumurtlama fonksiyonu daha önce olduğu gibi düzenli olmaz. Adet kanamaları düzensizleşir ve zamanla tamamen biter. Ortalama menopoz yaşı 48-50’dir ancak bu ortalama toplumdan topluma değişiklik göstermektedir. İyi beslenemeyen, zayıf, vejetaryen, rahmi alınan, anne karnındayken gelişme geriliği olan ve yüksek yerlerde yaşayan kadınlarda menopoz yaşı biraz daha erken olabilmektedir. Ayrıca sigara içen kadınlar menopoza daha erken girerler. İnsanın yaşam süresinin uzaması ile birlikte kadınların menopozda geçirdikleri yaşam süresi de artmaktadır

Menopoz belirtileri her kadında farklılık gösterir

Menopoz belirtilerinin en tipik örneği ateş basmasıdır. Baş, boyun ve göğüs bölgesinde ani kızarıklık, vücut ısısında artış ve ardından aşırı terleme görülür. Bu şikayetler genellikle 1-2 yıl sürmesine karşılık, kadınların %25’inde 5 yıldan daha uzun sürebilir. Adet değişiklikleri de dahil olmak üzere semptomlar her kadın için farklıdır. Menopozdan hemen öncesi dönem denilen perimenopoz sırasında adet kanamalarının 1-2 ay boyunca yaşanmaması yaygın ve beklenen bir durumdur. Düzensiz adetler, vajinal kuruluk, sıcak ya da ateş basmaları, titreme, gece terlemeleri, uyku problemleri ve yavaşlayan metabolizmayı zaman içinde ortaya çıkabilecek başlıca belirtiler olarak söylemek mümkün.

Menopoz dönemine dair altın öneriler

Menopozun tekrar adet kanamalarını başlatabilecek tıbbi bir tedavisi yoktur. Zaten menopoz kadınlarda doğal bir süreç olduğu için de tedavi gerektirmez. Bunun yerine, menopoz belirti ve semptomlarını hafifletmeye, yaşlanma ile oluşabilecek kronik durumları önlemeye yardımcı önerileri dikkate almak faydalı olacaktır. Bu önerilerin bir kısmını şu şekilde sıralayabilirim;