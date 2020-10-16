Menopoz bir hastalık değil yeni bir dönemin başlangıcıdır
Kadınların yaşamında doğal bir süreç olan menopoz, bir hastalık değil hormon dengesinin değişmesiyle birlikte doğurganlığın sona erdiği dönemdir. Batı ülkelerinde kadınların menopoz yaşı ortalaması 51 iken, ülkemizde bu yaş ortalama 47’dir.
Genetik faktörler, çevresel etmenler ve bazı hastalıklara bağlı olarak kullanılan ilaçlar menopoz sürecini daha öne çekmektedir. İşte 18 Ekim Dünya Menopoz Günü vesilesiyle konu hakkında önemli bilgiler…
Sigara içen kadınlar daha erken menopoza girer
Menopoz, adet döngülerinin bittiği ve kadınlarda hormonal birtakım değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Başka bir deyişle kadınlarda hormon dengesinin değişmesiyle birlikte doğurganlığın sona erdiği dönemdir. Bir kadının menopoz tanısı alması için adet olmadan 12 ay geçirmiş olması gerekmektedir. Menopoz döneminde kadınlık hormonları olan östrojen ve progestin salınımı azalır. Yumurtalıkların fonksiyonu yavaşlar ve yumurtlama fonksiyonu daha önce olduğu gibi düzenli olmaz. Adet kanamaları düzensizleşir ve zamanla tamamen biter. Ortalama menopoz yaşı 48-50’dir ancak bu ortalama toplumdan topluma değişiklik göstermektedir. İyi beslenemeyen, zayıf, vejetaryen, rahmi alınan, anne karnındayken gelişme geriliği olan ve yüksek yerlerde yaşayan kadınlarda menopoz yaşı biraz daha erken olabilmektedir. Ayrıca sigara içen kadınlar menopoza daha erken girerler. İnsanın yaşam süresinin uzaması ile birlikte kadınların menopozda geçirdikleri yaşam süresi de artmaktadır
Menopoz belirtileri her kadında farklılık gösterir
Menopoz belirtilerinin en tipik örneği ateş basmasıdır. Baş, boyun ve göğüs bölgesinde ani kızarıklık, vücut ısısında artış ve ardından aşırı terleme görülür. Bu şikayetler genellikle 1-2 yıl sürmesine karşılık, kadınların %25’inde 5 yıldan daha uzun sürebilir. Adet değişiklikleri de dahil olmak üzere semptomlar her kadın için farklıdır. Menopozdan hemen öncesi dönem denilen perimenopoz sırasında adet kanamalarının 1-2 ay boyunca yaşanmaması yaygın ve beklenen bir durumdur. Düzensiz adetler, vajinal kuruluk, sıcak ya da ateş basmaları, titreme, gece terlemeleri, uyku problemleri ve yavaşlayan metabolizmayı zaman içinde ortaya çıkabilecek başlıca belirtiler olarak söylemek mümkün.
Menopoz dönemine dair altın öneriler
Menopozun tekrar adet kanamalarını başlatabilecek tıbbi bir tedavisi yoktur. Zaten menopoz kadınlarda doğal bir süreç olduğu için de tedavi gerektirmez. Bunun yerine, menopoz belirti ve semptomlarını hafifletmeye, yaşlanma ile oluşabilecek kronik durumları önlemeye yardımcı önerileri dikkate almak faydalı olacaktır. Bu önerilerin bir kısmını şu şekilde sıralayabilirim;
- Düzenli olarak mamografi, Smear testi ve rutin jinekolojik kontrollerinizi yaptırın.
- Kemik erimesi ve kalp-damar hastalıklarına engel olabilmek için düşük kalorili ve kalsiyum açısından zengin beslenme şekli benimseyin.
- Uykusuzluk, sıcak basması gibi durumları tetikleyecek çay ve kahve gibi içeceklerden uzak durarak rahatlatıcı bitki çaylarını tercih edin.
- Tuz ve şeker tüketiminizi sınırlandırın.
- Düzenli fiziksel aktivite ile kemik yapınızı ve kaslarınızı güçlendirmeye özen gösterin.
- Menopozun beraberinde getireceği ruhsal etkilerden uzaklaşmak için keyif alacağınız sosyal aktivitelere yönelip stres faktöründen uzaklaşmaya çalışın.