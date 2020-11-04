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Haberler>Yazarlar>Murat Doğan>Korona günlerinde öğrenci olmak

Yazarlar
Fotoğraf: iStock
04.11.2020 - 10:19 |  Son Güncelleme:

Korona günlerinde öğrenci olmak

Murat Doğan
Murat Doğan
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
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Murat Doğan
Murat Doğan
dr.muratdogan@hotmail.com
Korona günlerinde öğrenci olmak
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Bütün dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle eğitim sisteminde köklü değişiklikler uygulanmak zorunda kaldı. Bu süreçte çocukların eğitimine kesintisiz olarak devam edilebilmesi için ailelere önemli sorumluluklar düşüyor.

İşte pandemi döneminde okula başlayan çocukların okul başarısını arttırmak için ebeveynlere tavsiyeler…

Bu yıl ilk defa okullu olan çocuklara nasıl destek olabiliriz?

Okul çocuğumuzun başarısı için önemli olmakla birlikte, okul dışı zaman da öğrenme için çok önemlidir. Yapılan araştırmalarda okulda geçen süre Amerika’da 180 gün, diğer ülkelerde ise 240 gün civarındadır. Salgın nedeniyle uzaktan eğitimle okul dışı geçirilen zaman çok daha fazla olmaktadır.

Okumayı öğrenmek ve okumak, tüm okul konularında çocuklara yardımcı olur. Daha da önemlisi, hayat boyu öğrenmenin anahtarıdır. İşte çocuğunuzun okuyucu olmasına nasıl yardımcı olabileceğinize dair bazı ipuçları:

1- Erkenden okumaya başlamalı ve okumasını sağlayacak yardımları sağlamalıyız

Daha bebekken çocuğumuza yüksek sesle kitap okumak günlük rutinimiz olmalı ve bunu mutlaka her gün yapmalıyız. Başlangıçta 1-2 dakikayı geçmeyecek şekilde kısa olmalı ve gün içerisinde birkaç kez yaparak işe başlayabiliriz. Çocuğunuz büyüdükçe, daha uzun süre okumak isteyip istemediğini gözlemleyerek süreyi ayarlayabilirsiniz. Kitabı veya resimli görseli okurken çocuğunuzla konuşun. Onu sorular sormaya ve hikaye hakkında konuşmaya teşvik edin. Okumayı aralıklı bırakarak hikaye için bundan sonra ne olacağını tahmin etmesini isteyin. Çocuğunuz okumaya başladığında ona sevdiği kitap veya dergilerden kendinize okumasını isteyin.

2- Evinizde çocuğunuza uygun birçok okuma materyali bulunduğundan emin olun

Evde kitap, dergi ve gazete bulundurun. Okuma materyallerinin yeni veya pahalı olması gerekmez. Çocuğunuz için diğer ailelerden doğum günleri veya diğer özel günler için hediye olarak çocuk kitapları ve dergi abonelikleri yapmasını isteyebilir veya sizler bunu yapabilirsiniz. Ailece okumak için sessiz bir zaman ayırın.

3- Okumaya değer verdiğinizi gösterin

Çocuğunuzun sizi hem zevk için okuduğunu hem de bir yetişkin olarak rutin faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çocuğunuzun okuduğunuzu görmesine izin verin. Gazete, kullanım kılavuzu, dergi vb. onunla kitapçıya gidin ve kendiniz için kitaplara bakın. Çocuğunuz okumanın sizin için önemli olduğunu anladığında, muhtemelen onun için de önemli olduğuna karar verecektir.

4- Okuma problemi varsa çocuğunuz için yardım alın

Bir çocuk okuma güçlüğü çekerken, nedenini anlamak ve ilgilenmek basit olabilir. Örneğin; çocuğunuz görme güçlüğü çekebilir ve gözlüğe ihtiyacı olabilir veya sadece okuma becerilerinde daha fazla yardıma ihtiyacı olabilir. Çocuğunuzun fazladan yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, öğretmenlerinden okul sonrası veya yaz okuma programları gibi özel hizmetler hakkında bilgi alın. Çocuğunuz için psikologlarla yapılacak bazı gelişim testlerini yapmaktan çekinmeyin. Bu testlerin çocuklara daha büyük katkı sağlayacağını veya erken teşhisle akademik başarısına katkı sağlayacağını unutmayın.

5- Beyin gelişimini destekleyecek gıdalarla nörolojik işlevlerini geliştirin ve büyümesine katkı sağlayın

Özellikle omega 3 yağ asitleri beyin hücre gelişimi için önemlidir. Pek çok meyve sebze ile beslenmek beyin gelişimi için gerekli vitamin kaynağı olacaktır. Fosfolipitler beyin gelişiminde önemli olan ve son zamanlarda odaklanma ve okul başarısına katkı sağlayacağı düşünülen yağlardır. Bunlar soyada, ayçiçeğinde ve balıklarda olduğu gibi doğada bolca bulunmaktadır. Bu konuda eczacınıza danışarak, güvenilir ürün belgeli gıda takviyelerini de kullanabilirsiniz.

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Murat Doğan
Murat Doğan
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
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