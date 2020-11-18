COVID-19 ile birlikte gÄ±da takviyelerine talep arttÄ±. Hatta bazÄ± bÃ¼yÃ¼k marketler eczanede satÄ±lan gÄ±da takviyelerini raflarÄ±na koymaya baÅŸladÄ±. Bu durumun ticari boyutunu tartÄ±ÅŸmak benim konum deÄŸil ancak saÄŸlÄ±k boyutuna biraz deÄŸinmek isterim.

Vitamin ve mineral alÄ±mÄ±nda bilinÃ§siz artÄ±ÅŸ olmasÄ± bazÄ± Ã¶nemli sorunlara sebep olabilir. Besin takviyeleri vitaminlere ek olarak;Â mineraller, ÅŸifalÄ± bitkiler olarak bilinen bazÄ± ekstraktlar veya diÄŸer botanikler, enzimler ve diÄŸer birÃ§ok bileÅŸen iÃ§erebilir. Besin takviyeleri, tabletler, kapsÃ¼ller, sÄ±vÄ± formlar, sakÄ±zlar, efervesanlar veya tozlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra iÃ§ecekler dahil olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli biÃ§imlerde piyasaya verilmektedir. BazÄ± popÃ¼ler besin takviyeleri arasÄ±nda D ve B12 vitaminleri, kalsiyum ve demir gibi mineraller, ekinezya, probiyotikler ve balÄ±k yaÄŸlarÄ± gibi Ã¼rÃ¼nler sayÄ±labilir.

GÃ¼venilir Ã¼rÃ¼nleri tercih edin

Ã–zellikle yardÄ±mcÄ± maddeler Ã§ocuklara zarar verebilir. Ã–rneÄŸin efervesan tabletler suda Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rken kabarcÄ±klar oluÅŸturur. Bu kabarcÄ±klarÄ± aslÄ±nda bize faydasÄ± olmayan asit ve baz olan yardÄ±mcÄ± maddeler yapmaktadÄ±r. Bu asit ve baz Ã§ocuklara eÄŸer gÃ¼venilir Ã¼rÃ¼n deÄŸilse zarar verebilir. Bundan dolayÄ± eczacÄ± ve doktorun yazdÄ±ÄŸÄ± Ã¼rÃ¼nleri tercih etmeliyiz. Bu besin takviyelerinin etiketleri gÃ¶zden geÃ§irilmeli, eczacÄ± ve hekime danÄ±ÅŸÄ±larak doz ayarlamasÄ± yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Etiket Ã¼zerindeki dozlar bazÄ± Ã¶zel durumlarda Ã§ocuk iÃ§in az veya Ã§ok olabilir. Bu durum yaÄŸda eriyen vitaminler iÃ§in Ã¶nemlidir. A,D,E,K vitaminleri vÃ¼cutta birikim yapabilir. Bu vitaminlerin aÅŸÄ±rÄ± alÄ±mÄ± Ã§ocukta toksik etkilere sebep olabilir. Tabi bu vitaminlerin (A, D, E, K) eksikleri de olabilir bu durumda da hekiminiz uygun ayarlamayÄ± yapacaktÄ±r.

Beslenmesi zayÄ±f Ã§ocuklarda besin takviyeleri kullanÄ±labilir



BazÄ± besin takviyeleri, Ã§ocuklar besleyici Ã§eÅŸitli yiyecekler yemiyorsa, yeterli miktarda temel besin almalarÄ±na yardÄ±mcÄ± olabilir. Bununla birlikte, takviyeler, saÄŸlÄ±klÄ± bir diyet iÃ§in Ã¶nemli olan Ã§eÅŸitli yiyeceklerin yerini alamaz. SaÄŸlÄ±klÄ± bir diyeti neyin oluÅŸturduÄŸu hakkÄ±nda daha fazla bilgi edinmek iÃ§in iyi saÄŸlam kaynaklar tercih edilmelidir. Ã–rneÄŸinÂ https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenme adresinden gÃ¼venle faydalanabilirsiniz.

Vitaminlerin yan etkilerine dikkat!



YÃ¼ksek dozlarda veya reÃ§eteli ilaÃ§lar yerine veya birÃ§ok farklÄ± takviye alÄ±rsanÄ±z, diyet takviyelerinden yan etkiler yaÅŸama olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z daha yÃ¼ksektir. BazÄ± takviyeler kanama riskini artÄ±rabilir veya ameliyattan Ã¶nce alÄ±nÄ±rsa anesteziye cevabÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirebilir. Takviyeler ayrÄ±ca bazÄ± ilaÃ§larla sorunlara neden olabilecek ÅŸekillerde etkileÅŸime girebilir.

Ä°ÅŸte birkaÃ§ Ã¶rnek:

- K vitamini; kanÄ±n pÄ±htÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nleme yeteneÄŸini azaltabilir.

- C ve E vitaminleri gibi antioksidan takviyeleri; bazÄ± kanserÂ kemoterapisiÂ tÃ¼rlerinin etkinliÄŸini azaltabilir.

- BazÄ± bitki ekstraktlarÄ± karaciÄŸer iÃ§in toksik etkiler yapabilir.

- Ã–zellikle gluten, protein, yumurta alerjisi olan Ã§ocuklarda anaflaksi riski olabilir. Bu hastalÄ±klara karÅŸÄ± yapÄ±lan tedavilerin etkinliÄŸini azaltabilir.

- AÅŸÄ±rÄ± immun sistem gÃ¼Ã§lendiricilerin Ã§ocuklarda alerjik yanÄ±tlarÄ±n artmasÄ±na neden olabileceÄŸi belirtilmiÅŸtir.



GÄ±da takviyesi kullanÄ±rken mutlaka dikkat etmeniz gerekenler



Ãœreticiler, yediÄŸiniz yiyeceklere, Ã¶zellikle kahvaltÄ±lÄ±k gevreklere ve iÃ§eceklere vitaminler, mineraller ve diÄŸer tamamlayÄ±cÄ± bileÅŸenleri ekleyebilir. SonuÃ§ olarak; bu bileÅŸenlerden sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan daha fazlasÄ±nÄ± alabilirsiniz ve daha fazlasÄ± daha iyi olmayabilir. Ä°htiyaÃ§ duyduÄŸunuzdan fazlasÄ±nÄ± almak daha fazla maliyete neden olur ve ayrÄ±ca yan etki riskinizi artÄ±rabilir. Ã–rneÄŸin; Ã§ok fazla A vitamini baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±na ve karaciÄŸer hasarÄ±na neden olabilir, kemik gÃ¼cÃ¼nÃ¼ azaltabilir. Fazla demir bulantÄ± ve kusmaya neden olur ve karaciÄŸere ve diÄŸer organlara zarar verebilir

SaÄŸlÄ±k uzmanlarÄ±nÄ±za (doktorlar, diÅŸ hekimleri,Â eczacÄ±lar ve diyetisyenler dahil) aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z diyet takviyelerinden bahsedin. Varsa hangi takviyelerin sizin iÃ§in deÄŸerli olabileceÄŸini belirlemenize yardÄ±mcÄ± olabilirler. AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z diyet takviyelerinin ve ilaÃ§larÄ±n tam bir kaydÄ±nÄ± tutup her Ã¼rÃ¼n iÃ§in ismini, aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z dozu, ne sÄ±klÄ±kta aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve kullanÄ±m nedenini not edin. Genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in neyin en iyisi olduÄŸunu tartÄ±ÅŸmak iÃ§in bu kaydÄ± saÄŸlÄ±k uzmanlarÄ±nÄ±zla paylaÅŸabilirsiniz.

GÄ±da takviyesi alÄ±rken aÅŸaÄŸÄ±daki bazÄ± konulara dikkate edelim ve aklÄ±mÄ±zdan Ã§Ä±karmayalÄ±m;

-Ã‡ocuÄŸunuzun bir saÄŸlÄ±k durumunu tedavi etmek veya destek almak iÃ§in diyet takviyeleri almayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z Ã¶ncesinde saÄŸlÄ±k uzmanÄ±nÄ±za veya eczacÄ±nÄ±za danÄ±ÅŸÄ±n.

-ReÃ§eteli ilaÃ§larÄ±n yerine veya bunlarla birlikte gÄ±da takviyeleri almadan Ã¶nce saÄŸlÄ±k uzmanÄ±nÄ±zÄ±n onayÄ±nÄ± alÄ±n. Aksi halde kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ilaÃ§ tehlike yaratabilir.

-Ã‡ocuÄŸunuz iÃ§in herhangi bir cerrahi prosedÃ¼r planlandÄ±ysa, verdiÄŸiniz takviyeler hakkÄ±nda saÄŸlÄ±k uzmanÄ±nÄ±zla konuÅŸun.

-"DoÄŸal" teriminin her zaman gÃ¼venli anlamÄ±na gelmediÄŸini unutmayÄ±n. BazÄ± tamamen doÄŸal botanik Ã¼rÃ¼nlerin Ã§ocuÄŸunuzun karaciÄŸerine zarar verebileceÄŸini unutmayÄ±n. Bir besin takviyesinin gÃ¼venliÄŸi, kimyasal yapÄ±sÄ±, vÃ¼cutta nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, nasÄ±l hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ve aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z miktar gibi birÃ§ok ÅŸeye baÄŸlÄ±dÄ±r.

Ã‡ocuÄŸunuza gÄ±da takviyesi almadan Ã¶nce aÅŸaÄŸÄ±daki sorularÄ± yanÄ±tlamanÄ±zÄ± Ã¶neririm.



- Ã‡ocuÄŸum iÃ§in potansiyel faydalarÄ± nelerdir?

- Bu Ã¼rÃ¼nÃ¼ kullanmamÄ±n Ã§ocuÄŸuma herhangi bir gÃ¼venlik riski var mÄ±?

- Ã‡ocuÄŸuma verilecek en uygun doz nedir?

- NasÄ±l, ne zaman ve ne kadar sÃ¼re vermeliyim?