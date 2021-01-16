Bebeklerde yumurta alerjisi hakkÄ±nda bilmeniz gerekenler

BildiÄŸimiz gibi aslÄ±nda yumurtayÄ± sadece omlet yaparak tÃ¼ketmeyiz. Yumurta kekte, biskÃ¼vide, makarnada hatta kÃ¶ftede de bulunur. Peki, bu durumda bebeÄŸinizde yumurta alerjisi varsa ne yapmalÄ±sÄ±nÄ±z?

Bebeklerde yumurta alerjisi genelde yumurta beyazÄ± tÃ¼ketilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸÄ±labilir. 1 yaÅŸ Ã¶ncesinde yumurta beyazÄ± ek gÄ±da olarak baÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±ndan gÃ¶zden kaÃ§ar. Bazen kÃ¶fte yapan anne iÃ§ine yumurtayÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± unutur ve kÃ¶fteyi yiyen bebek, alerji olduÄŸunda ise sebebini bilmeden inek sÃ¼tÃ¼, fÄ±ndÄ±k, fÄ±stÄ±k tarzÄ± gÄ±dalardan ÅŸÃ¼phelenir. Yumurta alerjisinin en iyimser tarafÄ± genelde bu alerjinin 5 yaÅŸÄ±na kadar gÃ¶rÃ¼lmesidir.

Peki, nedir bu yumurta alerjisi?

Ä°nek sÃ¼tÃ¼ alerjisi, fÄ±ndÄ±k, fÄ±stÄ±k gibi kabuklu yemiÅŸ alerjisi veya kabuklu deniz Ã¼rÃ¼nlerine karÅŸÄ± alerji en sÄ±k duyduÄŸumuz besin alerjileridir. GÄ±da alerjisi olan bir kiÅŸi eÄŸer alerjik olduÄŸu gÄ±dayÄ± yerse vÃ¼cut bunu yabancÄ± olarak algÄ±lar. Bakteri ve virÃ¼s gibi yabancÄ± maddelere nasÄ±l yanÄ±t veriyorsa bu tarz alerji olan gÄ±dalara da abartÄ±lÄ± tepki verebilir. Bebeklerin baÄŸÄ±rsaklarÄ± ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemleri henÃ¼z geliÅŸmemiÅŸ olduÄŸundan yumurta beyazÄ±nda Ã§ok fazla oranda bulunan proteini kolay hazmedemez ve bÃ¼nyesi kaldÄ±ramaz. Bu nedenle bebekler Ã§oÄŸunlukla yumurtanÄ±n beyazÄ±na, nadiren de sarÄ±sÄ±na karÅŸÄ± alerjik reaksiyonlar oluÅŸturabilmektedir.

Bebeklerde yumurta alerjisinde belirtileri nelerdir?

Yumurta alerjisi olan bebeklerde birkaÃ§ sistemi etkileyecek bulgu ve belirtiler olabilir. Bu sayacaÄŸÄ±m bulgu ve belirtilerden bir veya birkaÃ§Ä± ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsanÄ±z yumurta alerjisi konusunda dikkatli olup hekiminize mÃ¼racaat ederek, Ã§ocuÄŸunuzun takibini yaptÄ±rmanÄ±z Ã¶nem arz etmektedir.

Genelde alerjik hastalÄ±klar ciltte reaksiyon verdiÄŸinden yumurta alerjisinde de deride kÄ±zarÄ±klÄ±k, ÅŸiÅŸlik, egzama, kurdeÅŸen tarzÄ± lezyonlar veya bulgular gÃ¶sterebilir.

Ä°kinci olarak yumurta alerjisinde bulgu ve belirti veren mide ve baÄŸÄ±rsak sistemimizdir. Mide bulantÄ±sÄ±, kusma, karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, ishal veya aÄŸÄ±z Ã§evresinde yÄ±rtÄ±klar, kaÅŸÄ±ntÄ± veya ÅŸiÅŸlikler olabilir. KusmanÄ±n sebebi bazen reflÃ¼ olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek tedavi edilebilir. Bu durumda altta yatan alerjik durum atlanabilir. Bu sebeple; aÅŸÄ±rÄ± kusmasÄ± olan bebeklerde mutlaka besin alerjileri ve yumurta alerjisi akla gelmelidir.

Solunum sistemi,Â alerjik olaylardan en kolay etkilenen sistemimizdir. Bazen de yaÅŸanan solunum gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ hayatÄ± tehdit eden sonuÃ§lara varabilir.Â Â Bebeklerde geÃ§meyen burun akÄ±ntÄ±sÄ±, hapÅŸÄ±rma, hÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± nefes alma ataklarÄ±, solunum gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ alerjide olabilecek durumlardÄ±r.

DolaÅŸÄ±m sistemi de yine yumurta alerjisinden etkilenerek Ã§eÅŸitli bulgular verebilir. Ã–zellikle ritim bozukluklarÄ± (hÄ±zlÄ± kalp atÄ±mÄ± vs), tansiyon dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ belirtiler arasÄ±ndadÄ±r. Tansiyon dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± baÅŸ dÃ¶nmesi, mide bulantÄ±sÄ± bebeklerde pek sÃ¶ylenemediÄŸi iÃ§in davranÄ±ÅŸ deÄŸiÅŸikliÄŸinde dahi ÅŸÃ¼phe edilmesi gereken bir durumdur. Bebek bazÄ± besinleri yedikten sonra aÄŸlÄ±yor, kalbi hÄ±zlÄ± atÄ±yor ve keyifsiz ise yumurta alerjisi ve diÄŸer besin alerjileri akla gelmelidir.

En ciddi ve tedavisi acil olan durum ise anafilaksiye gidiÅŸtir. Bu durumda vÃ¼cutta morarma nefes almada zorluk ve ani kalp durmalarÄ± olabilmektedir. Ailenin bu acil durum karÅŸÄ±sÄ±nda ne yapmasÄ± gerektiÄŸini doktoruyla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p acil alerji hazÄ±r iÄŸnelerini (adrenalin iÄŸnesi) yanlarÄ±nda taÅŸÄ±malarÄ± gerekmektedir. Aileler bebekleri iÃ§in yanlarÄ±nda bulundurduklarÄ± bu ilaÃ§larÄ±, Ã§ocuklarÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼kten sonrada alerjik durumunun devamÄ±nÄ± dikkate alarakÂ bulundurmalarÄ± hayat kurtarÄ±cÄ± olacaktÄ±r. Alerjik reaksiyon esnasÄ±nda kiÅŸi aÄŸÄ±r ve ani geliÅŸen bu durumdaÂ iÄŸneyi kendine yapamazsa yanÄ±ndaki kiÅŸi bu iÄŸneyi hemen yapabilecek bilgiye sahip olmalÄ±dÄ±r.

Bebeklerde yumurta alerjisine nasÄ±l tanÄ± konur?Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Bebekler bir yemeÄŸi ilk defa yedikten sonra kÄ±zarÄ±klÄ±k veya dÃ¶kÃ¼ntÃ¼ olduÄŸunda anne ve baba bunu hemen fark ederler. Ebeveynler bebeklerinin yediÄŸi yiyeceklerden alerjinin neden olduÄŸu sebebi tahmin edebilirler. Bu suÃ§lu besin listesi kabarÄ±k olup iÃ§erisinde de yumurta yer alabilmektedir. Ebeveynler Yumurta alerjisinden ÅŸÃ¼phelendiÄŸinde bebeÄŸe bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e yumurtayÄ± kontrollÃ¼ olarak vererek alerji durumun devam edip etmediÄŸini saptayabilirler.

Alerji de deri testleri belli yaÅŸlardan sonra yapÄ±labilmektedir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bebeklerde yeterli antikor oluÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu dÃ¶nemde bebeklerde, test yapÄ±lmadan besin uzaklaÅŸtÄ±rma yÃ¶ntemiyle Ã§ocuk besinden uzak tutulur, bulgularda gerileme olursa alerjisi olduÄŸuna kanaat getirilir. YaÅŸ olarak olgunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda kan antikor ve deri testleri yapÄ±larak laboratuvar olarak tanÄ± doÄŸrulanabilir. Besin alerjilerinde tanÄ±da en yaygÄ±n deri testleri kullanÄ±lmaktadÄ±r. Son zamanlarda antikor testlerinin de daha hassas bir yÃ¶ntem olmasÄ± nedeniyle, bu yÃ¶nteme baÅŸvurulmaktadÄ±r.

Deri testi, yapÄ±lan minicik deliklerle ki bunlar Ã§ok aÄŸrÄ± yapmaz.Â Alerjik madde dÃ¶kÃ¼lmesi sonucu gÃ¶zlemlenen renk deÄŸiÅŸikliÄŸi ve ÅŸiÅŸliÄŸin deÄŸerlendirilmesidir. Alerjinin olduÄŸu gÄ±danÄ±n bÃ¶lgesinde ÅŸiÅŸlik ve kÄ±zarÄ±klÄ±k olurken alerji olmayan gÄ±dalarÄ±n delikÃ§iklerinde bir renk veya ÅŸiÅŸlik gÃ¶zlenmez. Yumurta Ã¶zÃ¼tÃ¼nÃ¼n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerde kÄ±rmÄ±zÄ±msÄ±, kabarÄ±k bir nokta oluÅŸursa, kiÅŸinin yumurta alerjisi vardÄ±r. Genelde antikor ve deri testleri birlikte uygulanarak daha kesin sonuca ulaÅŸÄ±labilir.

Alerji testlerinin hastane koÅŸullarÄ±nda iÅŸin uzmanÄ±nca yapÄ±lmasÄ± zorunluluktur. Kesinlikle evde bu test yÃ¶ntemlerinin yapÄ±lmamasÄ± gerekir. AyrÄ±ca evde deÄŸiÅŸik besinler bebeÄŸe verilerek alerjisi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespitine yÃ¶nelik denemeler asla yapÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Zira bu durum uygun koÅŸullarda yapÄ±lmaz ise Ã¶lÃ¼me kadar gidebilir. Bebek anafikasiye girdiÄŸinde evde hiÃ§bir Ã¶nlem alÄ±namaz. SonuÃ§ ise Ã¶lÃ¼mcÃ¼l olabilir.

Bebeklerde yumurta alerjisinin tedavisi nasÄ±ldÄ±r?

TÃ¼m besin alerjilerinde olduÄŸu gibi yumurta alerjisinin ana tedavisiÂ bebeÄŸe yumurta vermemektir. Yumurta iÃ§eren tÃ¼m gÄ±dalarÄ±n biskÃ¼viden kÃ¶fteye kadar dikkatle seÃ§ilmesi gerekir. Alerji geliÅŸtiÄŸi anda ise epinefrinli iÄŸne yapÄ±lmasÄ±Â ve acilen hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesi gerektiÄŸi unutulmamalÄ±dÄ±r.